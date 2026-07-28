Quantum Emperor EA

PBX Supreme Scalper Pro

结构、智能、易用性——三位一体。

专为自信交易而生：稳定、高效、尽在掌控。

无论小额起步还是管理大资金组合，量子均工具提供专业级工具，兼系列始终的优雅。

交易，当有底气。交易，当求诚信。与王者同行。

PBX NAS 100 Scalper Pro是一款便捷的快速超短线交易系统，专为 NAS100 的M1时间框架而设计。它具有机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准度的专业短线交易者提供专业的超线交易方案。

专为快车道而生

无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都能满足您的需求。它的任何人工劳动力，护士识别高交易概率，以其次执行交易，并管理风险——让自主关注您真正重要的事情：账户增长。





该算法 针对 NAS 进行了优化

PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能提升。它精准捕捉这些微小波动、实现间隙能力的小幅盈利，最终积累成可观的回报。





创始人专享价：1,499 美元（原价 2,999 美元） 下一个价格：1,899 美元 ──────────────────────── 仅限 5 个创始人授权 ██░░░░░░░░ 已领取 2 / 5 个 ──────────────────创始人奖励：PBX 专业版套装：黄金版 •+ 欧​​​​​​元/美元版 •+ 美国30指数版 ✓––––––––––– ✓ 终身更新 ✓ 终身功能升级 ✓ 无费用 ✓ 批量付款





主要特点

✅ 纳斯达克100指数（M1）进行超短线交易

✅ 机构订单流逻辑 + 自适应入口过滤

✅ 适合初学者和专业交易者

✅ 资金要求低——最低1000美元

✅ 专为日常使用和控制撤回而设计

✅ 一键设置——5分钟内即可开始交易

建议

纳斯达克100指数

周期时间：M1

最低存款额：1000 美元 | 建议存款额：2000美元以上

账户类型：ECN、Raw 或 Razor（超低点差 + 快速执行）

杠杆比例：1:100 – 1:1000

账户模式：已启用对冲

VPS：强烈推荐，可保证24小时稳定运行。







