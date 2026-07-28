PBX Us30 M1 Scalper Pro

PBX US30 M1 Pro 是一款专业的 US30 超短线交易技术，专为敢于承担风险的投资者而设计。

其目标是实现精准、严谨的执行和专业的管理。

PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动化交易系统，专注于 US30（道琼斯工业平均指数）的日内超短线交易。该系统以成熟的 PBX（瀑布式）趋势交易模型为核心，结合趋势确认、价格过滤和风险控制机制，能够精准筛选 M1（1 分钟）时间框架内的高质量趋势跟踪交易机会，帮助交易者获得更加自动化的交易体验。

与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 优先考虑交易质量而非数量。该系统秉持“耐心等待，只把握高概率机会”的设计理念，仅在所有核心条件同时满足时才执行交易。这有效地过滤了波动市场中的低质量信号，降低了跳空入场和频繁交易的额外成本，确保每一笔交易都建立在更为严格的策略逻辑上限之上。

风险控制是该系统的核心。EA采用单笔交易独立入场模式。每笔订单在开仓时都会同时设定实际的止损和止盈位，确保在入场前对每笔交易的风险和目标进行清晰的规划。该系统不会随意更改交易规则或执行受市场情绪影响的逻辑，始终坚持严格的程序纪律，以保证长期稳定运行。

PBX US30 M1 Scalper Pro 在开发过程中进行了大量的历史数据回测，并结合**前瞻性测试和样本外验证**进行持续优化，力求降低过度风险，并提高策略对不同市场环境的适应性。无论市场趋势如何，亦或是市场波动剧烈，该系统都能遵循一致的交易规则，避免人为情绪干扰，帮助交易者保持严谨的交易纪律。

如果您正在寻找一款专注于美国30个月线图（US30 M1）的专业EA交易系统，并力求在趋势识别、风险控制和自动执行效率之间取得平衡，那么PBX US30 M1 Scalper Pro是一个值得考虑的选择。它适合希望提高交易效率、减少人为干预并保持长期自律交易的投资者。

建议首先使用前先在模拟账户或小额真实账户上进行充分测试。根据自身风险承受能力合理配置仓位，并在高质量的交易环境中操作，以确保可控的交易。成功体验的自动交易并不能保证未来的盈利，但良好的风险管理、稳定的执行逻辑和严格的交易纪律始终是长期交易的基础。

推荐的交易环境

交易品种：US30（道琼斯工业平均指数）。请确认您的交易商是否提供该指数的交易服务。

建议使用ECN/Raw Spread账户以降低初始交易风险。建议使用1:100或更高的杠杆，并配合24/5 VPS运行，以确保EA稳定执行。

建议您的账户基本存款为500美元；为了获得更充足的资金的风险缓冲和更好的资金管理体验，建议账户余额为1000美元或更多。

快速入门

将 PBX US30 M1 Scalper Pro 加载到 US30 M1 图表上。

确认自动交易功能已启用。

EA将根据其内置策略自动完成市场分析、信号识别、订单执行和风险管理，珠宝交易消耗人工干预。
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Neural Sentinel XAUUSD MT5 – High-Frequency Algorithmic AI System for Gold Neural Sentinel XAUUSD MT5 is a high-performance algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. This Expert Advisor utilizes an advanced multi-timeframe analytical engine, combining trend-following momentum with precise volatility and anti-reversal filters to capture rapid intra-day market inefficiencies. Try our other EAs:  GET ONE FOR FREE!!!                       SELLER PAGE HERE -BROK
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
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Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conn
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
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Harmonizer EA  is a powerful grid trading tool that uses an  advanced algorithm to calculate entry positions for each individual trade. It is not overfitted to historical data, instead using market volatility to optimize itself. By using market volatility, the algorithm is able to adjust to changes in the market quickly and efficiently. This means that it is able to take advantage of opportunities in the market, while also being able to minimize risk by staying within pre-defined parameters. Ho
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GOLD 1min
Hua Jian
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限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
Experts
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款专为 XAUUSD M1 交易开发的高级智能交易系统。该系统结合了强大的 PBX 趋势引擎和智能恢复技术，能够在保持严格风险管理的同时，识别高概率的交易机会。 该EA利用多层PBX移动平均线分析市场结构和趋势动能，使交易能够顺应当前市场方向，并在市场疲软时避免不必要的入场。动态交易管理、基于ATR的市场适应以及智能仓位恢复逻辑，帮助系统高效应对不断变化的市场波动。 PBX Gold M1 Scalper Pro 专为全自动运行而设计，无需人工干预，并针对虚拟专用服务器 (VPS) 部署进行了优化。该策略专注于精准的黄金短线交易、快速执行和持续的市场参与，同时通过可配置的风险参数来控制风险敞口。 主要功能： • 高级PBX趋势过滤 • 智能恢复仓位管理 • 基于ATR的动态市场适应 • 全自动交易 • VPS友好型运行 • 针对XAUUSD M1优化 适合寻求专业黄金短线交易解决方案的交易者，该方案结合了趋势跟踪的精准性和智能交易恢复技术。Based on a one-minute timeframe XAU/USD i
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
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我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
Quantum Emperor EA
Hua Jian
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PBX Supreme Scalper Pro 结构、智能、易用性——三位一体。   专为自信交易而生：稳定、高效、尽在掌控。 无论小额起步还是管理大资金组合，量子均工具提供专业级工具，兼系列始终的优雅。   交易，当有底气。交易，当求诚信。与王者同行。 PBX NAS 100 Scalper Pro是一款便捷的快速超短线交易系统，专为 NAS100 的M1时间框架而设计。它具有机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准度的专业短线交易者提供专业的超线交易方案。 专为快车道而生 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都能满足您的需求。它的任何人工劳动力，护士识别高交易概率，以其次执行交易，并管理风险——让自主关注您真正重要的事情：账户增长。 该算法 针对 NAS 进行了优化 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能提升。它精准捕捉这些微小波动、实现间隙能力的小幅盈利，最终积累成可观的回报。 创始人专享价：1,499 美元（原价 2
PBX Nas 100 Scalper Pro
Hua Jian
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量子EA皇帝机器人 结构、智能、易用性——三合一解决方案。 为自信交易而生：稳定、高效、可控。 无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。 交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。 PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。 天生快车道 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。 该算法针对NAS进行了优化。 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。 PB
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