PBX US30 M1 Pro 是一款专业的 US30 超短线交易技术，专为敢于承担风险的投资者而设计。





其目标是实现精准、严谨的执行和专业的管理。





PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动化交易系统，专注于 US30（道琼斯工业平均指数）的日内超短线交易。该系统以成熟的 PBX（瀑布式）趋势交易模型为核心，结合趋势确认、价格过滤和风险控制机制，能够精准筛选 M1（1 分钟）时间框架内的高质量趋势跟踪交易机会，帮助交易者获得更加自动化的交易体验。





与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 优先考虑交易质量而非数量。该系统秉持“耐心等待，只把握高概率机会”的设计理念，仅在所有核心条件同时满足时才执行交易。这有效地过滤了波动市场中的低质量信号，降低了跳空入场和频繁交易的额外成本，确保每一笔交易都建立在更为严格的策略逻辑上限之上。





风险控制是该系统的核心。EA采用单笔交易独立入场模式。每笔订单在开仓时都会同时设定实际的止损和止盈位，确保在入场前对每笔交易的风险和目标进行清晰的规划。该系统不会随意更改交易规则或执行受市场情绪影响的逻辑，始终坚持严格的程序纪律，以保证长期稳定运行。





PBX US30 M1 Scalper Pro 在开发过程中进行了大量的历史数据回测，并结合**前瞻性测试和样本外验证**进行持续优化，力求降低过度风险，并提高策略对不同市场环境的适应性。无论市场趋势如何，亦或是市场波动剧烈，该系统都能遵循一致的交易规则，避免人为情绪干扰，帮助交易者保持严谨的交易纪律。





如果您正在寻找一款专注于美国30个月线图（US30 M1）的专业EA交易系统，并力求在趋势识别、风险控制和自动执行效率之间取得平衡，那么PBX US30 M1 Scalper Pro是一个值得考虑的选择。它适合希望提高交易效率、减少人为干预并保持长期自律交易的投资者。





建议首先使用前先在模拟账户或小额真实账户上进行充分测试。根据自身风险承受能力合理配置仓位，并在高质量的交易环境中操作，以确保可控的交易。成功体验的自动交易并不能保证未来的盈利，但良好的风险管理、稳定的执行逻辑和严格的交易纪律始终是长期交易的基础。





推荐的交易环境





交易品种：US30（道琼斯工业平均指数）。请确认您的交易商是否提供该指数的交易服务。





建议使用ECN/Raw Spread账户以降低初始交易风险。建议使用1:100或更高的杠杆，并配合24/5 VPS运行，以确保EA稳定执行。





建议您的账户基本存款为500美元；为了获得更充足的资金的风险缓冲和更好的资金管理体验，建议账户余额为1000美元或更多。





快速入门





将 PBX US30 M1 Scalper Pro 加载到 US30 M1 图表上。





确认自动交易功能已启用。





EA将根据其内置策略自动完成市场分析、信号识别、订单执行和风险管理，珠宝交易消耗人工干预。