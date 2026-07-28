PBX Nas 100 Scalper Pro

量子EA皇帝机器人

结构、智能、易用性——三合一解决方案。

为自信交易而生：稳定、高效、可控。

无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。

交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。

PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。

天生快车道

无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。

该算法针对NAS进行了优化。

PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。

PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | 早鸟限时优惠：早鸟价699美元（仅限前5个名额），全价2,999美元。名额首次售后价格将逐步上涨；越早锁定优势价格，收益​​递增。

唯一福利：获赠PBX Pro系列EA（六款可选，主题黄金、欧元、标普500、美国30指数、日本225指数、德国DAX指数），并享受终身免费更新和功能升级。

一次参与，持续受益。立即体验人工智能驱动的量化交易！

主要特点
✅ 纳斯达克100指数（M1）智能交易

✅ 机构订单流逻辑 + 自适应入口过滤

✅ 适合初学者和专业交易员

✅ 低资本要求 – 最低 1000 美元

✅ 专为日常使用和可控放水而设计

✅ 一键设置 – 5分钟内即可开始交易

建议

纳斯达克100指数
交易周期：M1

最低存款额：1000 美元 | 建议存款额：2000美元或以上

账户类型：ECN、Raw 或 Razor（超低点差 + 快速执行）

杠杆比例：1:100 – 1:1000

账户模式：已启用对冲

VPS：强烈推荐，可确保稳定运行。
推荐产品
Phantom Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Phantom GOLD MT5 v1.0 Phantom GOLD MT5: The algorithmic spectrum that hunts gold moves with surgical precision Phantom GOLD is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (gold), combining modern artificial intelligence with the most powerful Smart Money Concept (SMC) strategies, institutional price action, and advanced trend filters. It's not just a robot: it's an invisible hunter operating in the shadows of the market, detecting high-probability zones where large instit
Gold Titan X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Hatori Flying Nimbus
Ike Ananda Fata
专家
Hatori Flying Nimbus is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor built around the classic Ichimoku Kinko Hyo methodology. It identifies trend direction using Price vs. Cloud , confirms momentum with Tenkan/Kijun alignment , validates bias with Future Cloud Color , and strengthens signal quality with Chikou confirmation . To support real trading and marketplace validation, it also includes automatic risk-based lot sizing , margin protection, and a clean on-chart dashboard panel with a Close All
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
专家
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -對於成功建立的培訓基地，我將免費提供臨時使用的顧問。 -培訓基地將隨著培訓的進行而佈局。 -訓練大約需要20個紀元。 因為EA交易會佔用大量資源，並且市場無法對其進行處理-已引入具有市場價值的TypeOfWork參數。 必須將其切換為任何其他所需的值！ 出版用於協作學習！ 輸入數據的設置深度為設置中指定的時間範圍的50條。 ThresholdOUT無效。 在某些情況下，速度只會影響很大的值。 在訓練模式下，僅以最小手數打開1個訂單，且SL和TP相等。時間表應統一。在這種模式下，利潤本身並不重要。 距離僅適用於MaxOrders> 1。 MaxOrders> 1會使速度大大降低。 LearnEpoch是用於循環優化的未使用參數。 刪除文件data_w1_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv和data_w2_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv或更改參數中的PeriodBar時，訓練將從頭開始。 文件位置C：\ Users \
FREE
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
The Scalper Pro
Sahib Ul Ahsan
专家
The Scalper Pro Advanced Multi-Strategy Scalping Expert Advisor The Scalper Pro is a high-precision automated scalping system designed for traders who require fast execution, structured logic, and controlled risk. It combines multiple price-action strategies with advanced trade and basket-level management to create a flexible solution for short-term trading. Built for performance and stability, the EA focuses on identifying intraday price movements and executing trades with disciplined managemen
Agarwal Meridian BTC Trend
Mridul Agarwal
专家
Agarwal Meridian BTC Trend A fully automated, rules-based trend-following system for BTCUSD on the 1-hour timeframe. The strategy executes a staged 3-position structure with defined take-profits and a hard stop-loss on every trade. There is no martingale, no grid, no averaging down, and no discretionary override. It is a position-trading system that produces approximately 9–10 signals per year, designed to run unattended, 24 hours a day, without monitoring. How it works The system identifies con
Frost Engine
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Frost Engine EA v1.0 Advanced Algorithmic Trading System for XAUUSD Frost Engine is an institutional-grade Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) with a sophisticated combination of Smart Money Concepts (SMC), institutional Price Action, liquidity engineering, and dynamic risk management. Main Strategy The EA operates under a high-probability multi-confluence approach, integrating: Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on the H4 timeframe Order Bloc
Zeno
Anton Kondratev
3.67 (3)
专家
ZENO EA 是一款多币种、灵活、全自动、多方面的开放式 EA，用于识别黄金市场的漏洞！ Not    Grid   , Not    Martingale  ,  Not    " AI"     , Not    " Neural Network" ,  Not    " Machine Learning"  ,   Not   "ChatGPT" ,   Not   Unrealistically Perfect Backtests  Signal Live +51 Weeks :  https://www.mql5.com/en/signals/2350001 Default   Settings for One Сhart   XAUUSD or GOLD H1 ZENO Guide 信号 免佣金经纪人退款 更新 我的博客 优化 Only 1 Copy of 10 Left  for 290 $ Next Price 745   $ 每个职位始终都有一个   固定止盈、低止损 和 虚拟 交易利润跟踪 。 任何   利润   追踪   是   隐   从   这   经纪人
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
Cleetah EA MT5
Guo Shan Zhao
专家
Cleetah EA MT5 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的趋势跟踪全自动交易系统。它是一个完整的交易闭环。自动判断潜在趋势，自动计算仓位，自动进场，自动出场，并且具备完美的风险控制。随着每一波趋势行情的结束，曲线完美地上升一个台阶。当然，台阶的高低取决于趋势的大小。 要求和建议 交易品种： XAUUSD (黄金) 时间周期:：M15 (15 分钟) 推荐经纪商： 提供低点差交易的经纪商 黄金价格限额为小数点后两位。与提供黄金价格限额为小数点后三位的经纪商不兼容。 建议初始存款：≥1000 美元（杠杆比例为 1:100）。 让 EA 全天候运行。 我——只为长期、稳定获利存在。 我的代码运行速度很快并且稳定。 我的电脑配置要求很低。 我的逻辑经受住了实战考验。 我的表现得到了验证，在真实市场中而不仅仅是回测。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，我都能为您带来轻松而自由的交易体验。 你只需要加载我并启动，让我自动完成工作，然后坐等结果。 风险提示 历史表现不代表未来收益。 任何交易系统都无法避免回撤与亏损，Cleetah EA MT5 也不例外。 上线实盘前，请先
Gorilla UltimateBeast Forex
Petr Kostal
专家
Gorilla Ultimate Beast Forex – podle MetaTrader 5 的自动交易系统（EA），专为外汇品种的全规则化交易设计，无需人工傲鲑鈺工傲鈑鈺工悂悈非常重视透明度，因此该EA的表现与持续统计数据来自 真实账户 ，并通过并嬖三湏并通过数据Myfxbook 的独立监控公开展示（链接见下方）。本EA适合希望拥有清晰进出场规则、并可根据自身资金管理及经纪商条件（点差、手续费、滑点、执行质量）选择更稳健或更积极运行方式的交易者。为获得更稳定的运行效果，建议使用稳定网络连接，并优先考虑 VPS。你可以选择 租用 先在自己的账户上实测并验证表现，或选择 购买（永久/完整许可） 进行长期使用。交易存在风险，结果可能因经纪商环境与参数设置而不同；任何系统都无法保证盈利。
XAU Perseus Neural Vanguard
Napat Puangjunkum
专家
XAU PERSEUS NEURAL VANGUARD  Triple-Layer Contextual AI (No Grid / No Martingale) XAU Perseus Neural Vanguard  is the most advanced contextual AI trading system in our arsenal. Named after Perseus, the legendary Greek hero who never lost a single battle, this system uses a Triple-Layer Neural Confirmation architecture that only enters the market when THREE independent analytical layers agree simultaneously. While other "AI" EAs use dangerous TP-tiny/SL-huge ratios that inevitably blow account
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Dow Hunter Bot
Ahmad Khpalwak
专家
Dow Hunter Bot is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade Dow index symbols around the New York stock market open. The strategy marks the current daily high and low shortly before the configured New York open time. After the session begins, the EA waits for price to break beyond the marked daily range. If the breakout remains active for the confirmation period, the EA opens one initial market trade with a stop loss based on the current M5 candle range and a take profit based on th
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Inferno Storm AI V252DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.52A [Subtitle: 7-Layer Quant Engine | Nested SMC Matrix | Dual-MTF Confluence] Introduction: The Masterpiece Upgrade Welcome to the absolute pinnacle of algorithmic intelligence. Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.52A is the culmination of our "Deep Think" cognitive framework. It does not just execute trades; it evaluates the market with the precision of an elite Institutional Quant. By fusing a brutal, micros
News and Events Companion
Loncey Duwarkah
专家
The News and Events Trading EA is designed to capitalize on market volatility driven by economic news and events. It strategically places trades based on the impact levels of various news releases, ensuring you capture the best trading opportunities. The strategies work best with accounts that include the commission in the spread amount Key Features: Impact Level Filtering: Trades are triggered only for news events that meet predefined impact levels (low, medium, high). Customizable settings all
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (2)
专家
XAUUSD Trading EA-Upgraded Version V300 Latest-3Jan 2026 - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEWLY UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Breakthrough AI-Powered Gold Trading Expert Advisor Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY The Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 is an advanced automated trading system engi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Pullback EA xau
Katja Nordhausen
专家
EA 描述（簡短、清晰、適合市場） EA_XAU_Fibo_M15_FINAL_TTP_MODERN_v2_00 是一款基於規則的 XAUUSD（黃金）回調 EA，適用於 M15 圖表，專門針對回調至定義的斐波那契區域（0.500–0.667， 可選接近 0.618）的回調進行交易——但只有當 H1 上的總體趨勢過濾器確認明確方向時才會進行交易。 該 EA 將結構（波動範圍 + 斐波那契回調）與趨勢偏好（EMA20/50、RSI 和可選 MACD）相結合，並採用現代、經紀商安全的執行和風險管理： 停損/凍結級別安全、填補後備方案（RETURN→IOC→FOK）、帶有硬上限的真實停損風險評估，以及每筆交易可選的美元硬損失上限。 交易默認僅在新 M15 柱上評估。 策略邏輯 1）市場和設置識別（M15） 通過 SwingBars 確定相關的波動高/低範圍。 據此計算斐波那契回調區： 標準：0.500 至 0.667 可選：額外接近 0.618（以點為單位的容差） 2）方向設定（H1 偏好） 只有滿足 H1 偏好時，才會釋放交易方向： EMA20/EMA50 趨勢方向
FREE
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
专家
The Prospector Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that scalps during high volatility periods using a hybrid lot multiplication algorithm. The EA trades using market orders and hides its decision making from the broker. This EA will work on any pair but works best on EURUSD and USDJPY on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more
FREE
Btx Precision Ai
David Torres Villanueva
专家
Proceso de pensamiento Proceso de pensamiento Aquí está la versión en inglés: Btx Precision Ai   is a breakout Expert Advisor for Bitcoin (BTCUSD) that trades fully automatically using pending orders. Strategy:   The EA detects ZigZag indicator pivots and places Buy Stop orders above the last high or Sell Stop orders below the last low, capturing price structure breakouts. An ADX filter avoids trading in ranging markets with no directional strength. Key features: Buy Stop / Sell Stop pending or
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Volatix Loop Breakout Pro EA
Roy Santoso
专家
VOLATIX LOOP BREAKOUT PRO MT5 The Ultimate Automated Breakout System with Advanced Capital Protection. Tired of unpredictable market swings blowing up your account? Meet Volatix Loop Breakout Pro —an institutional-grade Expert Advisor (EA) engineered to exploit explosive market momentum while strictly keeping your capital safe. Built on a sophisticated dual-pending order architecture and filtered by true market volatility, this EA turns high-impact price movements into consistent profit loop
该产品的买家也购买
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
作者的更多信息
GOLD 1min
Hua Jian
专家
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款强大的 Expert Advisor (EA)，是 XAUUSD M1 交易的专用工具。 PBX-Trend-Engine 系统结合了智能 Wiederherstellungstechnologie、um Handelschancen 和 hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten。 EA的主要功能是PBX-Gleitende Durchschnitte、um Marktstruktur和Trenddynamik zu analysieren。达杜尔奇（Dadurch）是在市场交易期间进行市场交易和市场交易的机构。动态交易管理、ATR基础市场通行和智能定位系统是有效的市场的标准。 PBX Gold M1 Scalper Pro 是用于自动控制、手动干预和私人服务器 (VPS) 优化的工具。该战略是针对黄金交易的预案，通过配置风险参数来风险控制并持续进行市场营销
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
Quantum Emperor EA
Hua Jian
专家
量子EA皇帝 结构、智能、易用性——三位一体。   专为自信交易而生：稳定、高效、尽在掌控。 无论小额起步还是管理大资金组合，量子均工具提供专业级工具，兼系列始终的优雅。   交易，当有底气。交易，当求诚信。与王者同行。 PBX NAS 100 Scalper Pro是一款便捷的快速超短线交易系统，专为NAS100的M1时间框架而设计。它具有机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准度的专业短线交易者提供专业的超线交易方案。 专为快车道而生 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都能满足您的需求。它的任何人工劳动力，护士识别高交易概率，以其次执行交易，并管理风险——让自主关注您真正重要的事情：账户增长。 该算法针对NAS进行了优化 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能提升。它精准捕捉这些微小波动、实现间隙能力的小幅盈利，最终积累成可观的回报。 PBX NAS100 M1 Scalper Pro｜早鸟限时
PBX Us30 M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
专为严肃风险交易者打造的专业的US30超短线交易技术。 旨在实现精准、严谨的执行和专业的管理。 PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动交易系统专注于 US30（道琼斯工业平均指数） 的日内短线交易。系统以成熟的 PBX（瀑布线）趋势交易模型 为核心，结合趋势确认、价格过滤及风险控制机制，在 M1（1分钟） 周期精准筛选顺高质量势交易机会，帮助交易者实现更多、更高自动化的交易体验。 与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 更注重 交易质量而非交易数量 。系统坚持“耐心等待，只做高概率机会”的设计理念，只有当所有核心条件同时满足时才执行交易，有效过滤震荡行情中的低质量信号，减少空缺进场及密集交易带来的额外成本，使每一次交易都建立在更严格的策略逻辑上限。 风险控制始终是本系统的核心。EA采用 单笔独立建仓 模式，每笔订单在开仓瞬间即同步设置真实止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit），让每一笔交易的风险与目标在进入市场前便已明确规划。系统不会轻易交易规则，也不会影响市场情绪而
筛选:
无评论
回复评论