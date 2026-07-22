Verificador de zona horaria MT5

¿Qué hace este Script?



Este Script verifica la zona horaria en la que está configurado MetaTrader 5 con respecto al país del usuario. Calcula la hora del servidor, la hora local del equipo, la hora GMT y la diferencia entre el servidor y GMT, lo que permite establecer la zona horaria correcta para operar.

Datos que muestra



Hora del servidor

Hora local

Hora GMT

Diferencia entre servidor y GMT

Dónde se visualiza



Estos datos se muestran en la pestaña "Expertos" de MetaTrader 5.

Antes de ejecutarlo

