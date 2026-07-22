Verificador de zona horaria MT5
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- Version: 1.0
¿Qué hace este Script?
Este Script verifica la zona horaria en la que está configurado MetaTrader 5 con respecto al país del usuario. Calcula la hora del servidor, la hora local del equipo, la hora GMT y la diferencia entre el servidor y GMT, lo que permite establecer la zona horaria correcta para operar.
Datos que muestra
- Hora del servidor
- Hora local
- Hora GMT
- Diferencia entre servidor y GMT
Dónde se visualiza
Estos datos se muestran en la pestaña "Expertos" de MetaTrader 5.
Antes de ejecutarlo
No active la opción "Permitir comercio algorítmico" para ejecutar este Script.