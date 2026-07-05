Live MTF Trend Panel with Live Candlestick

Live MTF Trend Panel for MT5

Professional Multi-Timeframe Trend Dashboard with Live Candlestick Analysis

Live MTF Trend Panel adalah indikator profesional MetaTrader 5 yang menampilkan kondisi trend secara real-time pada 9 timeframe sekaligus, mulai dari M1 hingga Monthly, menggunakan analisis murni berdasarkan candlestick tanpa indikator teknikal apa pun.

Panel ini dirancang untuk trader yang membutuhkan gambaran cepat mengenai arah pasar dari berbagai timeframe dalam satu tampilan yang ringkas, modern, dan mudah dibaca.

⭐ Features

✅ Live Multi-Timeframe Analysis

Menampilkan kondisi trend secara langsung pada:

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

  • W1

  • MN1

Status trend diperbarui secara real-time berdasarkan candle yang sedang berjalan.

✅ Pure Price Action

Indikator ini tidak menggunakan indikator teknikal seperti:

  • Moving Average

  • RSI

  • MACD

  • ATR

  • ADX

  • Supertrend

  • Ichimoku

  • ZigZag

  • VWAP

  • Volume

  • Order Flow

  • BOS

  • CHoCH

  • Market Structure

  • Support & Resistance

Semua analisis dilakukan menggunakan data Open dan Close dari candlestick.

✅ Current Candle Trend

Trend ditentukan menggunakan logika sederhana namun cepat:

  • Close > Open → Bullish

  • Close < Open → Bearish

  • Close = Open → Neutral

Sehingga panel selalu mengikuti perubahan candle yang sedang berjalan.

✅ Historical Candle Overview

Menampilkan riwayat beberapa candle yang telah selesai pada setiap timeframe menggunakan indikator warna:

🟢 Bullish

🔴 Bearish

⚪ Neutral / Doji

Memudahkan melihat momentum sebelumnya hanya dalam sekali pandang.

✅ Automatic Candlestick Pattern Recognition

Mendeteksi berbagai pola candlestick secara otomatis pada candle yang telah selesai, antara lain:

  • Bullish Engulfing

  • Bearish Engulfing

  • Hammer

  • Hanging Man

  • Shooting Star

  • Inverted Hammer

  • Doji

  • Dragonfly Doji

  • Gravestone Doji

  • Long Legged Doji

  • Marubozu

  • Spinning Top

  • Morning Star

  • Evening Star

  • Three White Soldiers

  • Three Black Crows

  • Three Inside Up

  • Three Inside Down

  • Three Outside Up

  • Three Outside Down

  • Piercing Line

  • Dark Cloud Cover

  • Harami

  • Tweezer Top

  • Tweezer Bottom

Setiap pola dilengkapi dengan tingkat confidence berdasarkan karakteristik candle.

✅ Market Bias Summary

Panel secara otomatis menghitung:

  • Jumlah Bullish Timeframe

  • Jumlah Bearish Timeframe

  • Overall Market Bias

  • Market Score

Membantu trader mengetahui dominasi arah pasar hanya dalam beberapa detik.

✅ Live Candle Progress

Menampilkan:

  • Progress candle berjalan

  • Countdown hingga candle selesai

  • Persentase perkembangan candle

Sangat berguna untuk trader intraday maupun scalper.

✅ Floating Countdown

Countdown candle dapat ditampilkan langsung mengikuti harga berjalan pada chart sehingga trader selalu mengetahui sisa waktu pembentukan candle.

✅ Real-Time Market Information

Panel juga menampilkan:

  • Bid Price

  • Ask Price

  • Spread

  • Market Status (Open / Closed)

✅ Premium Compact Interface

Desain modern bergaya Trading Dashboard:

  • Compact Layout

  • Dark Mode

  • Light Mode

  • Draggable Panel

  • Custom Font

  • Custom Color

  • Premium Appearance

Tidak memenuhi chart dengan objek yang berlebihan.

Suitable For

✔ Scalping

✔ Day Trading

✔ Swing Trading

✔ Multi Timeframe Analysis

✔ Price Action Traders

✔ Manual Traders

✔ Gold (XAUUSD)

✔ Forex

✔ Indices

✔ Crypto

✔ Stocks

✔ Commodities

Advantages

  • Extremely lightweight

  • Fast refresh

  • Native MQL5

  • No repaint for pattern history

  • No DLL required

  • No external libraries

  • Easy to customize

  • Beginner friendly

  • Professional trading dashboard

Compatibility

  • MetaTrader 5

  • All Brokers

  • All Symbols

  • All Timeframes

  • Windows

Version

Current Version: 2.00

Designed for traders who need a clean, fast, and professional Multi-Timeframe Trend Dashboard based entirely on live candlestick analysis and price action.


Рекомендуем также
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Mae Pla Green Pen Analysis Framework
Parinya Thipchart
Индикаторы
Mae Pla Green Pen Analysis Framework The Mae Pla Green Pen Analysis Framework is a multi-timeframe price action scanner for XAUUSD (Gold Spot) . It monitors all 9 timeframes simultaneously — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN — and displays pattern detection results on a real-time dashboard drawn directly on the chart. The indicator is based on the Mae Pla Green Pen trading methodology, which uses structured price action patterns to identify potential trade setups. Pattern Detection Three
FREE
Zaxti Advanced Trend Following MT5 Indicator
Ilham Hijrah Saputra
5 (1)
Индикаторы
Zaxti Trend Levels [SORSAWO]: Where Algorithmic Precision Meets Visual Elegance Step into a new era of technical analysis. Zaxti Trend Levels is not just another charting tool; it is a comprehensive trend-visualization engine crafted for the discerning trader. By seamlessly blending the mathematical rigor of advanced adaptive filtering with intuitive visual mapping, this indicator transforms chaotic price action into a clear, actionable roadmap. Designed to eliminate noise and highlight what tru
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Индикаторы
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
SMT Divergence Gold vs Silver All Timeframe
Jaturakoop Saoloek
Индикаторы
SMT DIVERGENCE - GOLD vs SILVER (XAUUSD / XAGUSD) All Timeframe MQL5 Market Product Description ==================================================================== PRODUCT NAME: SMT Divergence Gold vs Silver | Smart Money Scalping Tool SHORT DESCRIPTION (max 63 chars): Catch Gold reversals before they happen using SMT Divergence ---------------------------------------------------------------------- FULL DESCRIPTION ---------------------------------------------------------------------- W
FREE
Range Pullback Limits
Quang Huy Quach
Индикаторы
Range Pullback Limits – Smart Buy/Sell Zone Indicator for MT5 Range Pullback Limits is a professional MT5 indicator that automatically marks potential Buy Limit and Sell Limit levels during ranging markets. It helps traders identify high-probability pullback zones and avoid trading when the market is trending strongly. *Note: Combine this indicator to filter entry points -  https://www.mql5.com/en/market/product/149443 Key Features Works on Forex, Gold (XAUUSD), Crypto, Indices, Stocks Detects r
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Copilot HUD
Alfred Charano
5 (1)
Индикаторы
Elevate your trading precision with the Copilot HUD Precision Price & Spread Visualizer. Most traders fail because they ignore the spread or lose track of candle closing times. This indicator is designed to provide professional-grade price transparency directly on your main chart window, combining a sleek dashboard with dynamic Bid/Ask visualization. Key Features: Dynamic Bid/Ask Lines: Unlike the default MT5 lines, these lines follow the current candle with a customizable length and thickness,
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Утилиты
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Candle by Seconds
Marcelo Akio Iqueuti
4.46 (46)
Утилиты
Он был разработан специально для внутридневных операций, позволяя оператору рынка создавать нетрадиционные графики свечей, избегая традиционных точек OHLC (Open, Hight, Low и Close). Этот советник (EA) создать свечи в любой промежуток времени в секундах. Вы можете генерировать графики, которые недоступны в стандартных периодах Metatrader 5, например: Создать график из нетрадиционного периода времени в 27 секунд или, если вы хотите создать период времени в 7 минут, просто введите «420 секунд»
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.29 (7)
Индикаторы
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
4.67 (6)
Индикаторы
Indicator Description Range Filter Pro is a sophisticated trading tool for XAUUSD (Gold) that combines adaptive price filtering with volume analysis and real-time market monitoring. Designed for both novice and professional traders, this indicator helps identify trend direction, potential reversals, and significant market movements through its multi-layered approach. Key Components 1.Dynamic Range Filter 2.Volatility-Adjusted Bands 3.Volume-Enhanced Candles 4.Professional Trading Dashboard 5.M
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Volume Proxy
Giorgi Abuladze
Индикаторы
Volume Proxy A synthetic order flow indicator for CFD traders on XAUUSD, NAS100, and US30. --- What It Does CFD and synthetic markets on MetaTrader 5 do not provide real volume data. The standard tick volume that most traders rely on only counts price updates — it reveals nothing about the actual buying and selling pressure behind a move. This leaves retail traders unable to distinguish genuine institutional activity from ordinary market noise. Volume Proxy addresses this directly. It synthesi
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
VWAP_PC_MQL5 — простой самодельный индикатор VWAP для отображения объёмно-взвешенной средней цены в MT5. TF: Работает на всех тайм фреймах. Пары: Подходит для Forex, индексов, сырьевых товаров и акций. Параметры: AppliedPrice – тип цены для расчёта LineColor / Width / Style – стиль линии VWAP SessionReset – сброс по сессии или непрерывный режим Как работает (принцип VWAP): VWAP — это объёмно-взвешенная средняя цена , рассчитываемая как: VWAP = (∑ Цена × Объём) / (∑ Объём) Она показывает средн
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.84 (37)
Индикаторы
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. VERSION MT 4 -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Variance vs Price
Valerio Riggi
Индикаторы
Calculate the Variance of prices on the chosen time frame and compare with the price range reached. Or in other words how mutch is price moving in the recent candles? Two impots: Candle = 4 (Default) number of previous candle to calculate Backward = 500 (Default) How many candle to go backward Variance is calculated as follow: Variance(X) = Average(X 2 ) – [Average(X)] 2 Subsequently Variance is rapported to the price range fo the chosen period (i.e. 4 candles) Indicator =    Variance(X) / (Ma
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
3 (1)
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
MTF Trend Dashboard Pro for MT5
Adi Prasetiyo
Индикаторы
MTF Trend Dashboard Pro for MT5 MTF Trend Dashboard Pro adalah indikator Multi Timeframe (MTF) profesional untuk MetaTrader 5 yang membantu trader mengetahui arah trend pada berbagai timeframe secara bersamaan dalam satu panel yang ringan, cepat, dan mudah dibaca. Indikator ini menampilkan status Bullish atau Bearish secara real-time mulai dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 hingga MN , sehingga trader dapat dengan mudah melakukan analisis top-down sebelum mengambil keputusan entry. Fitur Utam
FREE
Bangkacanggoldpanel
Adi Prasetiyo
Утилиты
Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code , halaman MQL5 Market , GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5. BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20 BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk
FREE
Live MTF Trend Panel for MT5
Adi Prasetiyo
Индикаторы
Live MTF Trend Panel for MT5 Live MTF Trend Panel adalah indikator MetaTrader 5 yang menampilkan arah pergerakan candlestick secara real-time pada berbagai timeframe dalam satu panel modern dan ringan. Indikator ini dirancang khusus bagi trader yang ingin melihat kondisi market secara cepat tanpa menggunakan indikator teknikal tambahan. Berbeda dengan indikator trend pada umumnya, indikator ini tidak menggunakan Moving Average, RSI, MACD, ATR, ADX, Supertrend, Ichimoku, ZigZag, Fractal, Volume,
FREE
BB EA Strategy V5 Advanced Bollinger Bands Grid
Adi Prasetiyo
Эксперты
BB Strategy V5.01 Advanced Bollinger Bands Grid Expert Advisor BB Strategy V5.01 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines Bollinger Bands mean-reversion trading, percentage-based grid management, advanced entry filtering, and intelligent risk control. The EA is designed to identify temporary market overextensions and capture high-probability reversal opportunities while filtering out low-quality entries that often occur during strong trending conditions. Unlike traditio
FREE
Panel Bangkacangfx
Adi Prasetiyo
Утилиты
BangkacangFX Gold Trading Panel PRO Professional Manual Trading Panel for MT5 BangkacangFX Gold Trading Panel PRO adalah Expert Advisor (EA) khusus MetaTrader 5 yang dirancang untuk trader manual XAUUSD, Forex, dan Indices yang membutuhkan eksekusi cepat, manajemen posisi lengkap, serta kontrol risiko langsung dari chart. Panel ini menggabungkan fungsi entry, pending order, break-even, trailing stop, partial close, dan monitoring akun dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah digunakan. Main Fe
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв