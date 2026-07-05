Live MTF Trend Panel with Live Candlestick

对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 VERSION MT 4 - More useful indicators 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型 - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格 - 遵循价格； 作为评论 - 作为评论； 在屏幕的选定角落 - 在屏幕的选定角落。 附件图角 - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？ - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？ - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？ - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？ - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜

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