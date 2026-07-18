Cat Box EA MT5

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    Hong Yi Li

    Hong Yi Li

    "History doesn't repeat itself, but it does rhyme." – Mark Twain
    📌 關於我的經歷和所有產品以及常見問題
    從2013年開始接觸外匯交易，並於2023年開始專注於MQL5/4程式開發。
    致力於打造低風險、高回報、可持續盈利並適用於自營交易(Prop Firm)的自動化交易系統(EA)。
    請隨時聯絡我們，我們通常會在一天內回覆。
    2 topics 105 comments
  • Version: 1.1
  • Updated: 18 July 2026
  • Activations: 5

目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。

由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）


1.) 交易信號


2.) 產品特點

  1. 在 MQL5 上罕見的 US500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。
  2. 由10組US500交易策略與5組XAUUSD交易策略組成，共15組交易策略。
  3. US500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。
  4. 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
  5. 根據回測結果，利潤因子約為 3.98，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。
  6. 每筆交易時間不會超過24小時，平均持倉時間約為4小時左右。
  7. 每筆交易都使用市價單，真實的止損、停利、移動止損、移動停利。
  8. 少數可以適用於 Prop Firm 交易挑戰的 EA。
  9. 最低起始資金為 40.00 USD 至 80.00 USD。
  10. 不需要設置GMT時區和夏令時轉換，也不需要進行新聞過濾。
  11. 沒有繁瑣的參數設置，只需設置資金管理即可。
  12. 客戶可以根據自行需要開啟馬丁格爾資金管理功能，預設是關閉的。
  13. 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
  14. 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
  15. 可以透過 QuantAnalyzer4 匯入回測報表，搭配其他低相關性的 EA 共同使用。
  16. 除非出現影響交易結果的Bug，否則EA不會更新，這確保了EA運行的穩定性。

3.) 交易要求

  • 經紀商類型：ECN、STP、MM都可以用，沒有任何限制。
  • 賬戶類型：標準、零點差、伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
  • 對沖賬戶：必須是 Hedge 帳戶。
  • 經紀商時區：沒有限制
  • 投資標的：US500, XAUUSD
  • 圖表設置：建議安裝在 EURUSD 圖表上執行。
  • 圖表時區：m15
  • 起始資金：40.00 USD 至 80.00 USD
  • 最低杠桿：1:10 至 1:250
  • 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
  • 最大延遲：2000ms以內，但越低越好。
  • VPS 類型：必須使用Windows系統的VPS。

4.) 回測設置

  1. 至少選擇使用1分鐘蠟燭或Tick歷史數據進行回測，確保真實交易結果與回測結果雷同。
  2. 請確保歷史數據質量在 98.00% 以上，如果歷史數據丟失太多，可能是設置上有錯誤。
  3. 推薦在 IC Trading / IC Markets / IC Funded 進行回測，該 EA 是使用此經紀商的歷史數據進行開發的。
  4. 如果經紀商沒有更早以前的歷史數據，可以使用 QuantDataManager 匯入外部歷史數據共同回測。
  5. 以下是我在開發 EA 時使用的歷史數據配置，可以做為回測設置參考。
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
US500 60 0.00 USD -2.58 USD 0.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 15 0.00 USD -85.61 USD 0.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 技術細節

  • Tick 歷史數據來源：Dukascopy + IC Trading / IC Markets / IC Funded。
  • 樣本內時間：2012.01.01 - 2020.01.01，使用 Dukascopy 歷史數據。
  • 樣本外時間：2020.01.01 - 2026.07.01，使用 IC Trading / IC Markets / IC Funded 歷史數據。
  • 進場條件：多組SMA、CCI、Williams指標組合而成。
  • 出場條件：追蹤止損以及定時出場。
  • 平均年交易次數：：63.00次
  • 最長無交易天數：260.17天
  • 最長無交易發生日期：2022.04.20 - 2023.01.06
  • 平均創新高天數：43.23天
  • 最長創新高天數：260.43天
  • 最長創新高發生日期：2022.04.20 - 2023.01.06

6.) 資金管理

以下是在 IC Trading / IC Markets / IC Funded 使用預設參數獲得的回測結果，不同的經紀商回測結果可能會有所不同，僅作為資金管理參考的依據，請勿當作真實的交易績效。

Risk Definition Balance 最小起始資金 Compound annual growth rate Max drawdown 最低槓桿要求  適用情況
High risk 40 USD 80.00 USD CAGR 500.00 % MDD 50.00 %  1 : 250 小資金帳戶投機
Medium risk 200 USD 200.00 USD CAGR 100.00 % MDD 10.00 %  1 : 50 存款交易、Prop Firm 交易挑戰期間
Low risk 1000 USD 1000.00 USD CAGR 20.00 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm 真實帳戶
Fixed lot size 0.01 Lots 80.00 USD 213.99 USD 20.87 USD  1 : 50 衡量真實績效

7.) 購買須知

  1. 除了資金管理之外，公開展示的交易信號與回測績效皆為使用EA的預設參數，不需要額外的設定檔案。
  2. 不同經紀商實際交易結果差異巨大，如果您使用的經紀商不是 IC Trading / IC Markets / IC Funded，建議遷移至 IC Trading / IC Markets / IC Funded 進行交易。
  3. 購買前請斟酌自身經濟承擔能力，回測績效並不代表未來績效，可以先下載免費試用版本進行回測和優化，覺得不錯再租用或購買。
  4. 請勿將借貸用於投資交易，最小起始資金建議不要超過年薪的10%，請不要動用任何因為教育、醫療、婚育、不動產、創業、保險、儲蓄做為目的而累積下來的存款進行交易。
  5. 使用上若遇到困難或發現Bug，歡迎與我聯繫，也可以先至 EA 討論區或部落格中查看常見問題知識庫。
  6. 除非出現影響交易結果的Bug，不然我不會在產品中添加新功能，頻繁的更新會讓多數客戶感到惱火。
  7. 如果你的券商不支援使用在 MQL5.com 上面購買的EA，請立刻與我聯繫，我將會協助您排除問題。
  8. 目前我僅在 MQL5.com 上銷售我的 EA ，如果看到有人在其他網站上銷售我的 EA ，那個是詐騙，小心不要上當。
  9. 未經開發者授權，無論有沒有用於商業盈利，不得將 EA 交易信號用於分享給他人複製交易。交易訂單內建追蹤碼，如果確定有外流情況，永久拒絕商業往來。

8.) 聯系客服

  • 聯系窗口：https: //www.mql5.com/zh/users/sqrc
  • 聯系方法：點擊頁面中的【發送信息】按鈕，便可與開發者聯繫，也可以在產品討論區留下您的疑問。
  • 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過二十四小時，每周七天，全年無休。

9.) 提防詐騙

  1. EA真實的樣本外開始時間，應該以EA發布至MQL5銷售頁面的時間為準，而非僅憑賣家自行聲稱的開始日期。
  2. 購買前請先確認賣家公開展示的交易信號與回測表現大致相同，以避免遇到賣家在程式碼中刻意操縱回測結果的情況。
  3. 警惕非MQL5的銷售管道，若賣家沒有在MQL5銷售，就沒有公正第三方記錄EA真實的發布日期，這會使EA的真實樣本外開始時間難以驗證。
  4. 請留意賣家提供的交易信號是否與銷售頁面的EA是相同產品，這種類型的詐欺難以防範。
  5. 遠離穩賺不賠與保證回本的行銷話術，投資與詐騙只有一線之隔，賣家有義務提前告知買家任何的投資皆有可能虧損與無法回本。

10.) 合作提案

  1. 如果您可以將 EA 分享給您的朋友或客戶，請與我聯繫，共同討論行銷策略和索取優惠碼，成交後我將提供售價 20% 的獎金。
  2. 我並沒有授權任何人使用我的 EA 分享信號給任何人使用，如果您知道有人這樣做，請立即與我聯繫，經過調查屬實，我將贈送同樣的 EA 兩年外加與售價同等的獎金。

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Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (212)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
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Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
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Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
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UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
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Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
SomaOil
Andrii Soma
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SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
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Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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Virgo EA MT4
Hong Yi Li
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Limited Offer: 3 / 10 copies left, price will increase by $1200 for every ten copies sold, final price is $29000. 1.)Trading signals Virgo EA low risk: https://www.mql5.com/en/signals/2209017 My all signal list: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Product features According to the backtest results, the long-term winning rate is ± 80%, and the Maximum compound annual growth rate is ± 130%. The minimum starting capital required to trade is just $100. There are no cumbersome parameter
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
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目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 處女座 EA 低風險：  https://www.mql5.com/zh/signals/2209017 我的所有信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。 無需過濾新聞事件或下載任何其他
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
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目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過歷史數據校準，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.4
Piggy Bank EA MT5
Hong Yi Li
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目前這個 EA 定價為兩年 1190.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Piggy Bank EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2324069 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由6組SPX500交易策略與4組XAUUSD交易策略組成，共10組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆
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