Virgo EA MT5

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    Hong Yi Li

    Hong Yi Li

    「賺不賺錢不重要，主要是刺激。」－佚名
    📌 關於我的經歷和所有產品以及常見問題
    從2013年開始接觸外匯交易，並於2023年開始專注於MQL5/4程式開發。
    致力於打造低風險、高回報、可持續盈利並適用於自營交易(Prop Firm)的自動化交易系統(EA)。
    請隨時聯絡我們，我們通常會在一天內回覆。
    2 topics 105 comments
  • Version: 1.0
  • Activations: 10

目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。

由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）


1.) 交易信號


2.) 產品特點

  1. 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。
  2. 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。
  3. 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。
  4. 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。
  5. 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。
  6. 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。
  7. 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。
  8. 無需過濾新聞事件或下載任何其他文件。
  9. 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
  10. 可以與其他EA結合使用，但EA之間的投資標的不能重覆。
  11. 除非出現影響交易結果的bug，否則EA不會更新，保證了EA運行的穩定性。
  12. 客戶可以自行優化一些參數，比如調整止損止盈距離，以適應自己經紀商的回測結果。
  13. 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
  14. 經過三年多的樣本外測試，這確保了 EA 不存在過擬合問題。

3.) 交易要求

  • 經紀商類型：ECN或STP或MM可用，沒有任何限制。
  • 賬戶類型：標準或零點差或伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
  • 對沖賬戶：必須是 Hedge 帳戶。
  • 經紀商時區：客戶可以自行設置。經紀商的時區通常是使用美國夏令時的 GMT+2。
  • 投資標的：XAUUSD
  • 圖表時區：m1
  • 起始資金：100 美元
  • 最低杠桿：1:30
  • 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
  • 最大延遲：2000ms
  • VPS類型：必須使用Windows系統的VPS。

4.) 關於回測你需要了解什麽

  1. 回測前請確保GMT時區與您的經紀商相符，否則回測結果將不正確。如果您不知道經紀商使用的 GMT 時區，請聯系您的經紀商。
  2. 今年3月初到今年10月底的回測中，夏令時應設置為否。今年11月初到明年2月底的回測中，夏令時應設置為關閉，否則回測結果將不正確。
  3. 回測時，請選擇使用至少1分鐘或Tick數據，以保證數據質量在98.00%以上。
  4. 建議在MT5平台進行回測。只有MT5平台才能提供經紀商的實際歷史數據。如果您的經紀商只提供MT4平台，請考慮切換到提供MT5平台的經紀商。
  5. 不同經紀商的歷史數據差異很大。不建議使用MT4回測插件進行回測。回測插件提供的回測結果可能會誤導您設置錯誤的風險定義，這是非常危險的。
  6. MT4回測不支持多貨幣對回測。該產品使用多種貨幣對圖表。使用MT4平台進行回測時，回測結果可能與實際交易結果存在較大誤差。強烈建議使用MT5平台。進行回測。

5.)技術細節

  • 勾選歷史數據來源：Pepperstone。
  • 樣本內時間：2018.01.01 - 2019.01.01。
  • 樣本外時間：2019.01.01 - 2023.12.01。
  • 入市依據：多個威廉姆斯指標提供入市信號。
  • 退出依據：追蹤止損驅動的自動退出。

6.) 資金管理

風險定義 平衡 覆合年增長率 最大回撤 最大損失點 爆倉風險
低風險 500 美元 真的 覆合年增長率±20% 平均DD±20% 平均DD±30% 是的
高風險 100 美元 真的 覆合年增長率±130% MDD±80% MDD±100% 是的
低風險 500 美元 錯誤的 覆合年增長率±10% 平均DD±10% 平均DD±20%
高風險 100 美元 錯誤的 覆合年增長率±55% MDD±45% MDD±100%

      7.) 購買信息

      • 如果EA沒有您想要的功能，請不要購買。除非出現影響交易結果的bug，我不會在產品中添加任何新功能。頻繁的更新會讓大多數客戶感到惱火。我希望你能夠明白。
      • 不同經紀商的實際交易結果可能會有所不同。選擇您想要用於回測的經紀商，並在決定是否購買之前確保回測結果令您滿意。
      • 如果您購買後遇到任何困難，請立即與我聯系，不要害羞！你越早向我報告，我就能越早調查。越早調查，問題就能越早得到解決。
      • 目前，我僅在 MQL5.com 上銷售我的產品。如果您看到有人在其他網站上銷售我的產品，請小心，這是一個騙局。

      8.) 聯系客服

      • 聯系窗口：https: //www.mql5.com/zh/users/sqrc
      • 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過24小時，每周7天，全年無休。
      • 聯系方式：請點擊照片帖子右側的【發送信息】按鈕立即聯系我。您也可以在產品討論區留言，但我不會立即收到您的留言。

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      Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
      Quantum Athena X
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (3)
      Experts
      Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
      Zoomini
      Gennady Sergienko
      1.87 (15)
      Experts
      Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
      Smart Gold Impulse
      Barbaros Bulent Kortarla
      4.11 (19)
      Experts
      No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.85 (507)
      Experts
      Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
      Zerqon EA
      Vladimir Lekhovitser
      3.37 (30)
      Experts
      Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.33 (112)
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      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Gold Snap
      Chen Jia Qi
      4.5 (18)
      Experts
      Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
      Pulse Engine
      Jimmy Peter Eriksson
      4.08 (37)
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      UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
      XT Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
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      XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
      Wave Rider EA MT5
      Adam Hrncir
      4.83 (46)
      Experts
      Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
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      UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
      Gold Neural Core
      TICK STACK LTD
      5 (8)
      Experts
      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
      The Gold Space
      Ayush V Jain
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      Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
      Vexora sera
      Fatima Zohra Ed Dachraoui
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      Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
      Nexorion Initium Novum EA
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      Experts
      NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
      Chiroptera
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      4.56 (48)
      Experts
      Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
      XIRO Robot MT5
      MQL TOOLS SL
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      XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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      Virgo EA MT4
      Hong Yi Li
      Experts
      Limited Offer: 3 / 10 copies left, price will increase by $1200 for every ten copies sold, final price is $29000. 1.)Trading signals Virgo EA low risk: https://www.mql5.com/en/signals/2209017 My all signal list: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Product features According to the backtest results, the long-term winning rate is ± 80%, and the Maximum compound annual growth rate is ± 130%. The minimum starting capital required to trade is just $100. There are no cumbersome parameter
      Gemini EA MT5
      Hong Yi Li
      Experts
      目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過歷史數據校準，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.4
      Piggy Bank EA MT5
      Hong Yi Li
      Experts
      目前這個 EA 定價為兩年 1190.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Piggy Bank EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2324069 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由6組SPX500交易策略與4組XAUUSD交易策略組成，共10組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆
      Cat Box EA MT5
      Hong Yi Li
      Experts
      目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Cat Box EA MT5 Medium risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2382696 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 US500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組US500交易策略與5組XAUUSD交易策略組成，共15組交易策略。 US500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
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