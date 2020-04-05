Cat Box EA MT5

目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。

由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）