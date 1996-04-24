Prop Sizing and Simple Copy EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファーム特化の自動ロット計算と、軽量コピー機能を備えた補助EAです。

現在、低スペックPCでコピー元口座→コピー先口座（6口座）で運用しています。
※Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz

プロップトレーディングで複数口座を扱うと
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 沢山の口座を扱う為、同じタイミングでエントリーするのが大変
  • 市販のものは設定項目が多いのでシンプルなものが使いたい

そこで
Prop Sizing EAにコピー機能を付けました。
Prop Sizing EAについてはリンクを参照してください。

Prop Sizing EA
https://www.mql5.com/ja/market/product/161432

✅ このEAでできること

  • Prop Sizing EAの機能全て

  • シンプルなコピー機能（Master / Client）
    同一PC内のMT5（Master）からMT5（Client）にトレードコピーします。
    Master / Client を選び、同じマジックナンバーを設定するだけ。

Prop Sizing EAの機能を各口座に設定してメイン口座だけでエントリーしたい」
という一点に特化したEAです。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

  • Mode（コピー機能）
    No Copy コピー無効
    Master (Source) コピー元
    Client (Receiver) コピー先

  • Filename
    コピー用ファイル名
    ※デフォルトのままで良い

🧩コピー仕様

Master（コピー元）

  • MasterパネルのBUY/SELLボタンでエントリーしたポジションのみ対象
  • Magic×100+連番でポジション管理
  • CommonFileで同期
  • 最大100ポジションまでコピー対象
  • 1秒ごとにポジション情報を更新

Client（コピー先）

  • Clientはどのチャートでも良いので一つ設定するだけで良い
  • CommonFileのポジションをコピー
  • Masterオープンから2分経った場合はコピーしない
  • SL/TPはMaster参照
  • ロット数はClient側の設定を使って自動計算
  • Masterクローズ時に自動クローズ

❗ 注意事項

  • 同一MT5内にMaster/Clientが混在する場合はコピー無効。
  • 同一MT5内にMasterが複数あっても問題なし。
    エントリーするチャート毎にMasterを設定する。
  • 同一MT5内にClientが複数あっても問題なし。
    Clientを設定するチャートはコピー元と合わせる必要なし。
    どのチャートでも良いので一つ設置するだけでよい。
  • マジックナンバー＝0はコピー無効。
  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。
Recommended products
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilities
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, open/close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volu
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilities
SB-8 – Manual Trading Panel with Fixed Risk & TradingView-Style Visualization for MT5 SB-8 is an advanced manual trading panel for MetaTrader 5 , designed to execute trades visually, quickly and without calculations . It is especially built for traders coming from TradingView , who often find MT5 confusing when it comes to risk management and trade visualization. With SB-8, you don’t calculate lot size, percentages or risk . You simply move the Stop Loss line , and the panel handles everything a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilities
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilities
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilities
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version   is a multi-functional trading tool designed for traders. The trading panel integrates over 30 individual functions and more than 10 combined functions, providing traders with a highly flexible operational approach. Main Features of the Executor: Instant Connection Status:   Immediately know if the connection with the broker is lost. Time Synchronization:   Instantly know the current local time and the time of the trading server. Universal Compati
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilities
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilities
Trailing Stop Manager PRO — Professional Trailing Stop Management (MT5) Trailing Stop Manager PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that automates trailing stop management on your open positions. It can manage all positions on the account or only those filtered by symbol and/or MagicNumber. The EA includes several features: fixed pip trailing stop, ATR-based trailing, automatic break-even, partial close and a visual dashboard. Purpose of the tool Standardize trailing stop management across a
Close all with one click
Jun Xiao
Utilities
This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all floating orders will be closed; If you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be closed. This tool has been tested for a year. The one-click position closing function is very complete, the position closing is time
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilities
Close Buttons Utility is a compact and flexible MQL5 utility for manual management of positions and pending orders directly from the chart. The panel allows you to close groups of orders and positions on the current or a group of selected symbols in one click. It can work with all orders, as well as with a specified list of Magic numbers or manual orders. The panel can be minimized or moved around the screen. Light and dark themes, customizable sizes, row height and number of button columns are
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Utilities
Have you bought a trading advisor, subscribed to a signal, or are you trading manually ?! Don't forget about risk management. EA Hedger   is a professional trading utility with many settings that allows you to manage risks using hedging. Hedging is a trading technique that involves opening opposite positions to those already open positions. With the help of hedging, the position can be completely or partially blocked (locked). For example, you have three open positions on your account: EURUSD b
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Utilities
Breakeven levels: move SL in just 1 click. Avoid  losing  existing  profit Using   this   utility ,   you   can   quickly  protect your profit  in just 1 click. Especially   important  for a  short -term   trading.  Offset option is also available. Multifunctional utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions  |   MT4 version How to move SL levels: 1. Specify a specific   [Symbol] , or select   [ALL]   Symbols. 2. Select the   trade type   for which you
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilities
Risk-o-meter is a Risk calculator Panel designed to help people who are new to trading, better understand how much they are risking for potential profit or loss. Inputs: 1. Enter your Risk in % or currency 2. Enter your Return Ratio 3. Enter your Lot Size Results: 1. SL line 2. TP Line Features: 1. By moving the SL line, lot size will adjust to keep Risk fixed. 2. By moving the TP line, Risk Ration will adjust to keep Risk fixed.  
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilities
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Trade Dashboard V1
Muhamad Zulkifli Bin Abdul Rani
Utilities
This easy-to-use EA helps you manage your open positions fast and smart. Set Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) lines directly on the chart. See real-time Profit & Loss (P&L) updates with a live P&L line. Close half or all positions with a single click. Automatically close all trades when your target profit is reached. Simple buttons and input box for quick control. Works on any symbol and timeframe. Boost your trading efficiency and control with this all-in-one dashboard.
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Utilities
RiskCopilot Utility - Your Intelligent Trading Assistant "See Your Risk. Master Your Trade." RiskCopilot Utility is the ultimate risk management and position sizing solution for MetaTrader 5. This comprehensive trading assistant provides real-time calculations, advanced risk assessment tools, and professional trade analytics without taking control of your trading decisions. Perfect for both novice and professional traders seeking precise risk management across all asset classes. You focus on yo
Control Panel Management
Nguyen Anh Tung
Utilities
This is an EA that can help you set stop loss, take profit or close order for all open orders of any Symbol. Simply use it by entering the Symbol you are trading, then fill in the stop loss or take profit price and click the Update button. Similar to the batch order closing function, just enter the symbol you want to close the order, then click the "Close All Symbol" button. Immediately your orders will be closed gradually until all orders are closed. This tool is suitable for those of you wh
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilities
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilities
MT5 Local Trade Copier Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed to copy trades from a source MT5 account to multiple MT5 or MT4 accounts on the same PC. This utility is ideal for replicating trades across client accounts or portfolios with customizable parameters, including lot sizes, stop-loss/take-profit, and reverse copying options. It streamlines trade management without executing trades based on market logic, offering flexible synchronization for diverse trading needs. Note : Download
Size calculator by soa
Laurentiu Marian Bordian
Utilities
Introduction to SWARM CALCULATOR The SWARM CALCULATOR is a revolutionary tool designed for traders who prioritize effective risk management and optimized trading strategies. With its advanced features and intuitive interface, the SWARM CALCULATOR enhances your trading experience, allowing you to make informed and precise decisions. Key Features: Customized Risk Management: Automatic Position Size Calculation: Automatically determine the optimal position size based on the percentage of risk you a
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilities
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Gina Panel MT5
Oscar Ozog
Utilities
1. Brief Description of Gina Panel Code Functionality for End User The "Gina Panel" is a customizable trading dashboard Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). It provides a graphical user interface (GUI) overlay on your chart to simplify trading and account management. Key functionalities include: Account Monitoring : Displays real-time balance, equity, profit/loss, margin levels, and net positions in a compact panel. Trade Execution : Quick buttons for buying/selling at market, setting lot
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilities
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilities
DashPlus is an advanced trade management tool designed to enhance your trading efficiency and effectiveness on the MetaTrader 5 platform. It offers a comprehensive suite of features, including risk calculation, order management, advanced grid systems, chart-based tools, and performance analytics. Key Features 1. Recovery Grid Implements an averaging and flexible grid system to manage trades during adverse market conditions. Allows for strategic entry and exit points to optimize trade recovery
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilities
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilities
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilities
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilities
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
News Filter EA
Rashed Samir
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
More from author
Prop Sizing EA
Toshimichi Hirasawa
Utilities
！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！ プロップファームを経験した人なら、 一度はこう思ったことがあるはずです。 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒 ルール違反で失格するのが怖い 口座を失うたびに心が折れる 僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。 「勝てるかどうか」よりも先に、 “どうやって生き残るか”   が最大の課題だったんです。 その結果、 自分のために作り始めたのがこの   ポジションサイジングEA   でした。 ↓複数口座管理したいならこっちがお勧め Prop Sizing and Simple Copy EA https://www.mql5.com/ja/market/product/161254 このEAでできること プロップ基準の自動ロット計算 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定 同時エントリー数にも対応 CALCボタンで最終使用可能額を即表示 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計 「生き残るためのロットだけ
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review