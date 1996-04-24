Prop Sizing and Simple Copy EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファーム特化の自動ロット計算と、軽量コピー機能を備えた補助EAです。

現在、低スペックPCでコピー元口座→コピー先口座（6口座）で運用しています。
※Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz

プロップトレーディングで複数口座を扱うと
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 沢山の口座を扱う為、同じタイミングでエントリーするのが大変
  • 市販のものは設定項目が多いのでシンプルなものが使いたい

そこで
Prop Sizing EAにコピー機能を付けました。
Prop Sizing EAについてはリンクを参照してください。

Prop Sizing EA
https://www.mql5.com/ja/market/product/161432

✅ このEAでできること

  • Prop Sizing EAの機能全て

  • シンプルなコピー機能（Master / Client）
    同一PC内のMT5（Master）からMT5（Client）にトレードコピーします。
    Master / Client を選び、同じマジックナンバーを設定するだけ。

Prop Sizing EAの機能を各口座に設定してメイン口座だけでエントリーしたい」
という一点に特化したEAです。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

  • Mode（コピー機能）
    No Copy コピー無効
    Master (Source) コピー元
    Client (Receiver) コピー先

  • Filename
    コピー用ファイル名
    ※デフォルトのままで良い

🧩コピー仕様

Master（コピー元）

  • MasterパネルのBUY/SELLボタンでエントリーしたポジションのみ対象
  • Magic×100+連番でポジション管理
  • CommonFileで同期
  • 最大100ポジションまでコピー対象
  • 1秒ごとにポジション情報を更新

Client（コピー先）

  • Clientはどのチャートでも良いので一つ設定するだけで良い
  • CommonFileのポジションをコピー
  • Masterオープンから2分経った場合はコピーしない
  • SL/TPはMaster参照
  • ロット数はClient側の設定を使って自動計算
  • Masterクローズ時に自動クローズ

❗ 注意事項

  • 同一MT5内にMaster/Clientが混在する場合はコピー無効。
  • 同一MT5内にMasterが複数あっても問題なし。
    エントリーするチャート毎にMasterを設定する。
  • 同一MT5内にClientが複数あっても問題なし。
    Clientを設定するチャートはコピー元と合わせる必要なし。
    どのチャートでも良いので一つ設置するだけでよい。
  • マジックナンバー＝0はコピー無効。
  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。
Mais do autor
Prop Sizing EA
Toshimichi Hirasawa
Utilitários
！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！ プロップファームを経験した人なら、 一度はこう思ったことがあるはずです。 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒 ルール違反で失格するのが怖い 口座を失うたびに心が折れる 僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。 「勝てるかどうか」よりも先に、 “どうやって生き残るか”   が最大の課題だったんです。 その結果、 自分のために作り始めたのがこの   ポジションサイジングEA   でした。 ↓複数口座管理したいならこっちがお勧め Prop Sizing and Simple Copy EA https://www.mql5.com/ja/market/product/161254 このEAでできること プロップ基準の自動ロット計算 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定 同時エントリー数にも対応 CALCボタンで最終使用可能額を即表示 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計 「生き残るためのロットだけ
