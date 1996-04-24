Prop Sizing and Simple Copy EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファーム特化の自動ロット計算と、軽量コピー機能を備えた補助EAです。

現在、低スペックPCでコピー元口座→コピー先口座（6口座）で運用しています。

※Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz

プロップトレーディングで複数口座を扱うと

一度はこう思ったことがあるはずです。

沢山の口座を扱う為、同じタイミングでエントリーするのが大変

市販のものは設定項目が多いのでシンプルなものが使いたい

そこで

Prop Sizing EAにコピー機能を付けました。

Prop Sizing EAについてはリンクを参照してください。



Prop Sizing EA

https://www.mql5.com/ja/market/product/161432

✅ このEAでできること

Prop Sizing EA の機能全て

の機能全て シンプルなコピー機能（Master / Client）

同一PC内のMT5（Master）からMT5（Client）にトレードコピーします。

Master / Client を選び、同じマジックナンバーを設定するだけ。

「Prop Sizing EAの機能を各口座に設定してメイン口座だけでエントリーしたい」

という一点に特化したEAです。

🔧 主なパラメータ

Titlename

パネルの表示タイトル

※プロップファーム名など

FixedLot

0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。

固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

InitialBalance

プロップファームの初期残高を設定。

0を設定で現残高を参照する。

MaxLossRate

プロップファームの最大損失率(%)を設定。

DailyLossRate

プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

MaxLossCount

最大連敗数を設定。

EntryCount

デフォルトの同時エントリー数。

※自動ロット計算には含まれません

DefaultSL

デフォルトのSL値(Point)を設定。

UseTP

true：エントリー時にTPを設定する。

false：エントリー時にTPを設定しない。

RiskReward

リスクリワード値を設定。

UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

MagicNumber

1〜2,000,000。

SymbolSuffix

ブローカー固有のサフィックス対応。

MaxSpred

許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

Mode（コピー機能）

No Copy コピー無効

Master (Source) コピー元

Client (Receiver) コピー先

Filename

コピー用ファイル名

※デフォルトのままで良い

🧩コピー仕様

Master（コピー元）

MasterパネルのBUY/SELLボタンでエントリーしたポジションのみ対象

Magic×100+連番でポジション管理

CommonFileで同期

最大100ポジションまでコピー対象

1秒ごとにポジション情報を更新

Client（コピー先）

Clientはどのチャートでも良いので一つ設定するだけで良い

CommonFileのポジションをコピー

Masterオープンから2分経った場合はコピーしない

SL/TPはMaster参照

ロット数はClient側の設定を使って自動計算

Masterクローズ時に自動クローズ

❗ 注意事項