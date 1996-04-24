Prop Sizing and Simple Copy EA

! Stellen Sie sicher, dass er zu Ihrer Strategie passt!

Dies ist ein Hilfs-EA mit prop farm-spezifischer automatischer Lot-Berechnung und einer leichten Kopierfunktion.

Er läuft derzeit auf einem Low-Spec-PC mit Quellkonto kopieren → Zielkonto kopieren (6 Konten).
*Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz

Wenn Sie mehrere Konten im Prop-Trading
verwalten, haben Sie sich das sicher schon einmal gedacht.

  • Es ist schwer, viele Konten gleichzeitig zu betreten und zu verwalten.
  • Ich möchte ein einfaches Programm verwenden, da das auf dem Markt erhältliche Programm viele Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Also
haben wir die Funktion Prop Sizing EA um eine Kopierfunktion erweitert.

Siehe Link für weitere Informationen über Prop Sizing EA.

Meine ErfahrungHinweis: Vorstellung meiner Person｜Forex｜Prop Farm｜Erstes MalHinweis: Tocchi

✅ Was dieser EA kann.

  • Alle Funktionen des Prop Sizing EA

  • Einfache Kopierfunktion (Master / Client)
    Handelskopie von MT5 (Master) zu MT5 (Client) auf demselben PC.
    Wählen Sie einfach Master / Client und stellen Sie die gleiche magische Zahl ein.

Dieser EA ist auf einen Punkt ausgerichtet: "Ich möchte die Funktion desProp Sizing EA für jedes Konto einstellen und nur im Hauptkonto eingeben"
.

🔧 Hauptparameter.

  • Titlename
    Anzeigetitel des Panels
    * Prop-Firmenname, etc.

  • FixedLot
    Automatischer Losberechnungsmodus (Positionsgröße) bei 0.
    Stellen Sie die Anzahl der Lots ein, wenn Sie ein festes Lot wünschen.

  • InitialBalance
    Legen Sie den Anfangssaldo der Wertpapierfirma fest.
    Legen Sie 0 fest, um auf den aktuellen Saldo zu verweisen.

  • MaxLossRate
    Legen Sie die maximale Verlustrate (%) der Prop-Firma fest.

  • DailyLossRate
    Legt die tägliche Verlustrate (%) der Prop-Farm fest.

  • MaxLossCount
    Legt die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste fest.

  • EntryCount
    Voreingestellte Anzahl der gleichzeitigen Einträge.
    *Wird bei der automatischen Losberechnung nicht berücksichtigt.

  • DefaultSL
    Standard-SL-Wert (Punkt).

  • UseTP
    true: TP bei Einstieg setzen.
    false: TP bei Einstieg nicht setzen.

  • RiskReward
    Legt den Risiko-Belohnungswert fest.
    Wenn UseTP=true, wird der TP durch Multiplikation des SL-Wertes mit diesem Wert festgelegt.

  • MagischeZahl
    1 bis 2.000.000.

  • SymbolSuffix
    Brokerspezifische Suffix-Unterstützung.

  • MaxSpred
    Zulässiger Spread. Bei Überschreitung wird die Eingabe deaktiviert.

  • Modus (Kopierfunktion)
    Keine Kopie Kopie deaktiviert
    Master (Quelle) Kopierquelle
    Client (Empfänger) Kopierziel

  • Dateiname
    Dateiname für die Kopie
    * Kann als Standard belassen werden

🧩Kopiervorgabe

Master (Kopierquelle)

  • Nur Positionen, die über die Schaltfläche BUY/SELL im Master-Panel eingegeben wurden
  • Positionsverwaltung durch Magic x 100 + fortlaufende Nummer
  • Synchronisiert über CommonFile
  • Bis zu 100 Positionen können kopiert werden
  • Positionsinformationen werden jede Sekunde aktualisiert

Mandant (Kopierziel)

  • Es muss nur ein Client eingerichtet werden, da jede Karte verwendet werden kann.
  • Positionen in CommonFile kopieren
  • Wenn seit dem Öffnen des Masters 2 Minuten vergangen sind, werden die Positionen nicht kopiert.
  • SL/TP bezieht sich auf den Master
  • Die Anzahl der Lots wird automatisch anhand der Einstellungen auf der Client-Seite berechnet
  • Automatische Schließung bei Master-Schluss

❗ Anmerkungen.

  • Siehe Prop Sizing EA für Informationen über die Prop Sizing EA-Funktion.
  • Kopieren deaktiviert, wenn Master/Client in demselben MT5 gemischt sind.
  • Kein Problem, auch wenn es mehrere Master im selben MT5 gibt.
    Legen Sie für jeden einzugebenden Chart einen Master fest.
  • Kein Problem, wenn es mehrere Clients im selben MT5 gibt.
    Charts, für die ein Client eingestellt ist, müssen nicht mit der Kopierquelle übereinstimmen.
    Es kann jeder beliebige Chart verwendet werden, es muss nur einer eingestellt werden.
  • Magische Zahl = 0 ist für das Kopieren ungültig.
  • Dieser EA empfiehlt kein bestimmtes Anlageverhalten.
    Gewinne werden nicht garantiert und endgültige Entscheidungen und Risikomanagement liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.
    Dieser EA ist ein technisches Werkzeug, das Lot-Berechnungen liefert und keine
    Handelsentscheidungen selbst trifft.
    Die Ergebnisse können je nach Einstellungen und Marktbedingungen variieren.
