Prop Sizing and Simple Copy EA

! Stellen Sie sicher, dass er zu Ihrer Strategie passt!

Dies ist ein Hilfs-EA mit prop farm-spezifischer automatischer Lot-Berechnung und einer leichten Kopierfunktion.

Er läuft derzeit auf einem Low-Spec-PC mit Quellkonto kopieren → Zielkonto kopieren (6 Konten).

*Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz

Wenn Sie mehrere Konten im Prop-Trading

verwalten, haben Sie sich das sicher schon einmal gedacht.

Es ist schwer, viele Konten gleichzeitig zu betreten und zu verwalten.

Ich möchte ein einfaches Programm verwenden, da das auf dem Markt erhältliche Programm viele Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Also

haben wir die Funktion Prop Sizing EA um eine Kopierfunktion erweitert.

Siehe Link für weitere Informationen über Prop Sizing EA.



Meine ErfahrungHinweis: Vorstellung meiner Person｜Forex｜Prop Farm｜Erstes MalHinweis: Tocchi

✅ Was dieser EA kann.

Alle Funktionen des Prop Sizing EA

Einfache Kopierfunktion (Master / Client)

Handelskopie von MT5 (Master) zu MT5 (Client) auf demselben PC.

Wählen Sie einfach Master / Client und stellen Sie die gleiche magische Zahl ein.

Dieser EA ist auf einen Punkt ausgerichtet: "Ich möchte die Funktion desProp Sizing EA für jedes Konto einstellen und nur im Hauptkonto eingeben"

.

🔧 Hauptparameter.

Titlename

Anzeigetitel des Panels

* Prop-Firmenname, etc.

FixedLot

Automatischer Losberechnungsmodus (Positionsgröße) bei 0.

Stellen Sie die Anzahl der Lots ein, wenn Sie ein festes Lot wünschen.

InitialBalance

Legen Sie den Anfangssaldo der Wertpapierfirma fest.

Legen Sie 0 fest, um auf den aktuellen Saldo zu verweisen.

MaxLossRate

Legen Sie die maximale Verlustrate (%) der Prop-Firma fest.

DailyLossRate

Legt die tägliche Verlustrate (%) der Prop-Farm fest.

MaxLossCount

Legt die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste fest.

EntryCount

Voreingestellte Anzahl der gleichzeitigen Einträge.

*Wird bei der automatischen Losberechnung nicht berücksichtigt.

DefaultSL

Standard-SL-Wert (Punkt).

UseTP

true: TP bei Einstieg setzen.

false: TP bei Einstieg nicht setzen.

RiskReward

Legt den Risiko-Belohnungswert fest.

Wenn UseTP=true, wird der TP durch Multiplikation des SL-Wertes mit diesem Wert festgelegt.

MagischeZahl

1 bis 2.000.000.

SymbolSuffix

Brokerspezifische Suffix-Unterstützung.

MaxSpred

Zulässiger Spread. Bei Überschreitung wird die Eingabe deaktiviert.

Modus (Kopierfunktion)

Keine Kopie Kopie deaktiviert

Master (Quelle) Kopierquelle

Client (Empfänger) Kopierziel

Dateiname

Dateiname für die Kopie

* Kann als Standard belassen werden

🧩Kopiervorgabe

Master (Kopierquelle)

Nur Positionen, die über die Schaltfläche BUY/SELL im Master-Panel eingegeben wurden

Positionsverwaltung durch Magic x 100 + fortlaufende Nummer

Synchronisiert über CommonFile

Bis zu 100 Positionen können kopiert werden

Positionsinformationen werden jede Sekunde aktualisiert

Mandant (Kopierziel)

Es muss nur ein Client eingerichtet werden, da jede Karte verwendet werden kann.

Positionen in CommonFile kopieren

Wenn seit dem Öffnen des Masters 2 Minuten vergangen sind, werden die Positionen nicht kopiert.

SL/TP bezieht sich auf den Master

Die Anzahl der Lots wird automatisch anhand der Einstellungen auf der Client-Seite berechnet

Automatische Schließung bei Master-Schluss

❗ Anmerkungen.