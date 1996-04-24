Prop Sizing and Simple Copy EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファーム特化の自動ロット計算と、軽量コピー機能を備えた補助EAです。

現在、低スペックPCでコピー元口座→コピー先口座（6口座）で運用しています。
※Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz

プロップトレーディングで複数口座を扱うと
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 沢山の口座を扱う為、同じタイミングでエントリーするのが大変
  • 市販のものは設定項目が多いのでシンプルなものが使いたい

そこで
Prop Sizing EAにコピー機能を付けました。
Prop Sizing EAについてはリンクを参照してください。

Prop Sizing EA
https://www.mql5.com/ja/market/product/161432

✅ このEAでできること

  • Prop Sizing EAの機能全て

  • シンプルなコピー機能（Master / Client）
    同一PC内のMT5（Master）からMT5（Client）にトレードコピーします。
    Master / Client を選び、同じマジックナンバーを設定するだけ。

Prop Sizing EAの機能を各口座に設定してメイン口座だけでエントリーしたい」
という一点に特化したEAです。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

  • Mode（コピー機能）
    No Copy コピー無効
    Master (Source) コピー元
    Client (Receiver) コピー先

  • Filename
    コピー用ファイル名
    ※デフォルトのままで良い

🧩コピー仕様

Master（コピー元）

  • MasterパネルのBUY/SELLボタンでエントリーしたポジションのみ対象
  • Magic×100+連番でポジション管理
  • CommonFileで同期
  • 最大100ポジションまでコピー対象
  • 1秒ごとにポジション情報を更新

Client（コピー先）

  • Clientはどのチャートでも良いので一つ設定するだけで良い
  • CommonFileのポジションをコピー
  • Masterオープンから2分経った場合はコピーしない
  • SL/TPはMaster参照
  • ロット数はClient側の設定を使って自動計算
  • Masterクローズ時に自動クローズ

❗ 注意事項

  • 同一MT5内にMaster/Clientが混在する場合はコピー無効。
  • 同一MT5内にMasterが複数あっても問題なし。
    エントリーするチャート毎にMasterを設定する。
  • 同一MT5内にClientが複数あっても問題なし。
    Clientを設定するチャートはコピー元と合わせる必要なし。
    どのチャートでも良いので一つ設置するだけでよい。
  • マジックナンバー＝0はコピー無効。
  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。
Рекомендуем также
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Эксперты
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Утилиты
Утилита для ручной торговли с помощью "горячих клавиш". Позволяет моментально реагировать на текущую ситуацию на рынке. "Горячие клавиши" можно назначить на открытие/закрытие позиций по типу, открытие/закрытие всех позиций на текущем графике и удаление всех ордеров на текущем графике. Также можно задать "горячие клавиши" на пять предопределенных торговых объемов и переключаться между ними в зависимости от ситуации без необходимости периодически менять объем вручную. Также возможно задать автомат
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Утилиты
SB-8 – Manual Trading Panel with Fixed Risk & TradingView-Style Visualization for MT5 SB-8 is an advanced manual trading panel for MetaTrader 5 , designed to execute trades visually, quickly and without calculations . It is especially built for traders coming from TradingView , who often find MT5 confusing when it comes to risk management and trade visualization. With SB-8, you don’t calculate lot size, percentages or risk . You simply move the Stop Loss line , and the panel handles everything a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Утилиты
Советник  Auto SLTP Maker MT5  призван помочь тем, кто забывает устанавливать в сделках параметры StopLoss и/или TakeProfit, либо торгуют на слишком быстром рынке, чтобы успевать это сделать вовремя. Он автоматически отслеживает сделки без уровней StopLoss и/или TakeProfit и проверяет, какой их уровень, согласно настройкам, необходимо установить для сделок. Данный продукт работает как с рыночными ордерами, так и с отложенными. Тип ордеров, на которые он будет реагировать можно выбрать в настройк
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Утилиты
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version   is a multi-functional trading tool designed for traders. The trading panel integrates over 30 individual functions and more than 10 combined functions, providing traders with a highly flexible operational approach. Main Features of the Executor: Instant Connection Status:   Immediately know if the connection with the broker is lost. Time Synchronization:   Instantly know the current local time and the time of the trading server. Universal Compati
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Утилиты
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager PRO — Профессиональное управление трейлинг-стопом (MT5) Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который автоматизирует управление трейлинг-стопом по открытым позициям. Он может управлять всеми позициями на счете или только теми, которые отфильтрованы по символу и/или MagicNumber. Советник реализует несколько режимов: фиксированный трейлинг в пунктах, трейлинг на основе ATR, автоматический перевод в безубыток, частичное закрытие и визуальную панель
Close all with one click
Jun Xiao
Утилиты
Этот инструмент поможет вам закрыть все открытые ордера одним щелчком мыши, просто нажмите «Закрыть все». Если вы хотите закрыть только прибыльные ордера, нажмите кнопку «Закрыть прибыльные», после нажатия все плавающие ордера будут закрыты; Если вы хотите закрыть только ордера с плавающими убытками, нажмите кнопку «Закрыть убыточные», после нажатия все ордера с плавающими убытками будут закрыты.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Утилиты
Close Buttons Utility — компактная и гибкая MQL5-утилита для ручного управления позициями и отложенными ордерами прямо с графика. Панель позволяет в один клик закрыть группы ордеров и позиций на текущем или группе выбранных символов. Может работать как со всеми ордерами, так и с заданным списом Меджик номеров или ручными ордерами. Панель можно минимизировать или передвигать по всему экрану. Поддерживаются светлая и тёмная темы, настраиваемые размеры, высота строк и число колонок кнопок, а для ка
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Утилиты
Купили торговый советник, подписались на сигнал или торгуете вручную?! Не забывайте об управлении рисками. EA Hedger   – это профессиональная торговая утилита с множеством настроек, которая позволяет управлять рисками с помощью хеджирования. Хеджирование – это методика торговли, которая предполагает открытие противоположных позиций к уже открытым позициям. С помощью хеджирования позиция может быть полностью или частично локирована (взята в замок). Например, на вашем счёте открыты три позиции: E
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Уровни безубытка: перемещайте SL в один клик, чтобы избегайть потери накопленной прибыли С помощью этого инструмента вы можете быстро защитить свою прибыль всего в один клик. Особенно важно для краткосрочной торговли. Также доступна опция смещения. У также разработал  многофункциональный ассистент , в котором есть более 66 функций, включая удобную работу с уровнями BE  |   напишите мне  если у вас есть вопросы  |   версия для MT4 Как переместить уровни SL: 1. Укажите конкретный [Symbol] или выб
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Утилиты
Risk-o-meter is a Risk calculator Panel designed to help people who are new to trading, better understand how much they are risking for potential profit or loss. Inputs: 1. Enter your Risk in % or currency 2. Enter your Return Ratio 3. Enter your Lot Size Results: 1. SL line 2. TP Line Features: 1. By moving the SL line, lot size will adjust to keep Risk fixed. 2. By moving the TP line, Risk Ration will adjust to keep Risk fixed.  
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Trade Dashboard V1
Muhamad Zulkifli Bin Abdul Rani
Утилиты
This easy-to-use EA helps you manage your open positions fast and smart. Set Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) lines directly on the chart. See real-time Profit & Loss (P&L) updates with a live P&L line. Close half or all positions with a single click. Automatically close all trades when your target profit is reached. Simple buttons and input box for quick control. Works on any symbol and timeframe. Boost your trading efficiency and control with this all-in-one dashboard.
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Утилиты
RiskCopilot Utility - Descripciones Multiidioma РУССКИЙ RiskCopilot Utility - Ваш Интеллектуальный Торговый Помощник "Видьте Свой Риск. Овладейте Торговлей." RiskCopilot Utility - это комплексное решение для управления рисками и расчета размера позиций в MetaTrader 5. Этот всеобъемлющий торговый помощник предоставляет вычисления в реальном времени, продвинутые инструменты оценки рисков и профессиональную торговую аналитику, не контролируя ваши торговые решения. Идеально подходит как для но
Control Panel Management
Nguyen Anh Tung
Утилиты
Это советник, который может помочь вам установить стоп-лосс, тейк-профит или закрыть ордера для всех открытых ордеров, принадлежащих любому символу. Просто использовать: введите символ, которым торгуете, затем укажите цену стоп-лосса или цену тейк-профита и нажмите кнопку «Обновить». Аналогично функции закрытия массового ордера: просто введите символ, по которому хотите закрыть ордер, затем нажмите кнопку «Закрыть все символы». Сразу же ваши ордера будут постепенно закрываться, пока не будут з
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Size calculator by soa
Laurentiu Marian Bordian
Утилиты
Introduction to SWARM CALCULATOR The SWARM CALCULATOR is a revolutionary tool designed for traders who prioritize effective risk management and optimized trading strategies. With its advanced features and intuitive interface, the SWARM CALCULATOR enhances your trading experience, allowing you to make informed and precise decisions. Key Features: Customized Risk Management: Automatic Position Size Calculation: Automatically determine the optimal position size based on the percentage of risk you a
Net Z
Sugianto
5 (1)
Эксперты
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Утилиты
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Gina Panel MT5
Oscar Ozog
Утилиты
1. Brief Description of Gina Panel Code Functionality for End User The "Gina Panel" is a customizable trading dashboard Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). It provides a graphical user interface (GUI) overlay on your chart to simplify trading and account management. Key functionalities include: Account Monitoring : Displays real-time balance, equity, profit/loss, margin levels, and net positions in a compact panel. Trade Execution : Quick buttons for buying/selling at market, setting lot
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейл стоп-лосса и тейк-профита - Уровни инвалидаций - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Любые активы и типы счетов
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Утилиты
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
News Filter EA
Rashed Samir
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Другие продукты этого автора
Prop Sizing EA
Toshimichi Hirasawa
Утилиты
！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！ プロップファームを経験した人なら、 一度はこう思ったことがあるはずです。 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒 ルール違反で失格するのが怖い 口座を失うたびに心が折れる 僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。 「勝てるかどうか」よりも先に、 “どうやって生き残るか”   が最大の課題だったんです。 その結果、 自分のために作り始めたのがこの   ポジションサイジングEA   でした。 ↓複数口座管理したいならこっちがお勧め Prop Sizing and Simple Copy EA https://www.mql5.com/ja/market/product/161254 このEAでできること プロップ基準の自動ロット計算 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定 同時エントリー数にも対応 CALCボタンで最終使用可能額を即表示 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計 「生き残るためのロットだけ
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв