Prop Sizing and Simple Copy EA
- Toshimichi Hirasawa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
¡! ¡Asegúrese de que coincide con su estrategia!
Este es un EA auxiliar con cálculo de lote automático específico de la granja de puntales y una función de copia ligera.
Actualmente se ejecuta en un PC de baja especificación con cuenta de origen de copia → cuenta de destino de copia (6 cuentas).
*CPU Intel(R) Core(TM) i5-4460 a 3.20GHz
Cuando manejas múltiples cuentas en prop trading
debes haber pensado esto al menos una vez.
- Es difícil entrar al mismo tiempo para manejar muchas cuentas
- Quiero usar uno simple porque el que hay en el mercado tiene muchos elementos de ajuste
Así que
hemos añadido una función de copia a la función Prop Sizing EA.
Ver enlace para más información sobre Prop Sizing EA.
Mi experienciaNOTA: Presentación de mí mismo｜Forex｜Prop Farm｜Primera vezNOTA: Tocchi
✅ Lo que este EA puede hacer.
- Todas las características de la Prop Sizing EA.
-
Función de copia simple (Maestro / Cliente)
Copia de operaciones de MT5 (Maestro) a MT5 (Cliente) en el mismo PC.
Sólo tiene que seleccionar Maestro / Cliente y establecer el mismo número mágico.
Este EA está dedicado a un punto: "Quiero establecer la función deProp Sizing EA a cada cuenta y entrar sólo en la cuenta principal"
.
🔧 Parámetros principales.
-
Titlename
Mostrar título del panel
* Prop nombre de la empresa, etc.
-
FixedLot
Modo de cálculo automático de lotes (dimensionamiento de posiciones) a 0.
Establezca el número de lotes si desea un lote fijo.
-
InitialBalance
Establezca el saldo inicial de la empresa de utilería.
Establezca 0 para referirse al saldo actual.
-
MaxLossRate
Establezca la tasa de pérdida máxima (%) de la firma prop.
-
DailyLossRate
Establece la tasa de pérdida diaria (%) de la granja de puntales.
-
MaxLossCount
Establece el número máximo de pérdidas consecutivas.
-
EntryCount
Número por defecto de entradas simultáneas.
*No se incluye en el cálculo automático de lotes.
-
DefaultSL
Valor SL por defecto (Punto).
-
UseTP
true: Establece TP en la entrada.
false: No establece TP en la entrada.
-
RiskReward
Establece el valor de recompensa por riesgo.
Cuando UseTP=true, establece el TP multiplicando el valor SL por este valor.
-
MagicNumber
1 a 2.000.000.
-
SymbolSuffix
Soporte de sufijos específicos del broker.
-
MaxSpred
Diferencial permitido. Entrada deshabilitada si se excede.
-
Modo (función de copia)
Sin copia Copia desactivada
Maestro (Origen) Origen de la copia
Cliente (Receptor) Destino de la copia
-
Nombre de archivo
Nombre de archivo para la copia
*Puede dejarse por defecto
🧩Especificación de copia
Maestro (Origen de la copia)
- Sólo posiciones introducidas con el botón COMPRA/VENTA en el panel Maestro
- Gestión de posiciones por Magic x 100 + número secuencial
- Sincronización mediante CommonFile
- Se pueden copiar hasta 100 posiciones
- Información de posición actualizada cada segundo
Cliente (destino de la copia)
- Sólo es necesario configurar un Cliente, ya que se puede utilizar cualquier gráfico.
- Copiar posiciones en CommonFile
- Si han pasado 2 minutos desde que se abrió Master, las posiciones no se copian.
- SL/TP se refiere a Maestro
- El número de lotes se calcula automáticamente utilizando la configuración del Cliente.
- Cierre automático al cierre de Master
Notas.
- Ver Prop Sizing EA para información sobre la función Prop Sizing EA.
- Copia desactivada cuando Maestro/Cliente están mezclados en la misma MT5.
- No hay problema aunque haya múltiples Masters en la misma MT5.
Establezca un Maestro para cada gráfico a introducir.
- No hay problema si hay múltiples Clientes en la misma MT5.
Los gráficos para los que se establece el Cliente no necesitan coincidir con la fuente de copia.
Se puede utilizar cualquier gráfico, sólo hay que configurar uno.
- El número mágico = 0 no es válido para copiar.
- Este EA no recomienda ningún comportamiento de inversión en particular.
Los beneficios no están garantizados y las decisiones finales y la gestión del riesgo son su propia responsabilidad.
Este EA es una herramienta técnica que proporciona cálculos de lotes y no
toma decisiones de trading por sí mismo.
Los resultados pueden variar en función de la configuración y las condiciones del mercado.