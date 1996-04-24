Prop Sizing and Simple Copy EA

¡! ¡Asegúrese de que coincide con su estrategia!

Este es un EA auxiliar con cálculo de lote automático específico de la granja de puntales y una función de copia ligera.

Actualmente se ejecuta en un PC de baja especificación con cuenta de origen de copia → cuenta de destino de copia (6 cuentas).

*CPU Intel(R) Core(TM) i5-4460 a 3.20GHz

Cuando manejas múltiples cuentas en prop trading

debes haber pensado esto al menos una vez.

Es difícil entrar al mismo tiempo para manejar muchas cuentas

Quiero usar uno simple porque el que hay en el mercado tiene muchos elementos de ajuste

Así que

hemos añadido una función de copia a la función Prop Sizing EA.

✅ Lo que este EA puede hacer.

Todas las características de la Prop Sizing EA.

Función de copia simple (Maestro / Cliente)

Copia de operaciones de MT5 (Maestro) a MT5 (Cliente) en el mismo PC.

Sólo tiene que seleccionar Maestro / Cliente y establecer el mismo número mágico.

Este EA está dedicado a un punto: "Quiero establecer la función deProp Sizing EA a cada cuenta y entrar sólo en la cuenta principal"

.

🔧 Parámetros principales.

Titlename

Mostrar título del panel

* Prop nombre de la empresa, etc.

FixedLot

Modo de cálculo automático de lotes (dimensionamiento de posiciones) a 0.

Establezca el número de lotes si desea un lote fijo.

InitialBalance

Establezca el saldo inicial de la empresa de utilería.

Establezca 0 para referirse al saldo actual.

MaxLossRate

Establezca la tasa de pérdida máxima (%) de la firma prop.

DailyLossRate

Establece la tasa de pérdida diaria (%) de la granja de puntales.

MaxLossCount

Establece el número máximo de pérdidas consecutivas.

EntryCount

Número por defecto de entradas simultáneas.

*No se incluye en el cálculo automático de lotes.

DefaultSL

Valor SL por defecto (Punto).

UseTP

true: Establece TP en la entrada.

false: No establece TP en la entrada.

RiskReward

Establece el valor de recompensa por riesgo.

Cuando UseTP=true, establece el TP multiplicando el valor SL por este valor.

MagicNumber

1 a 2.000.000.

SymbolSuffix

Soporte de sufijos específicos del broker.

MaxSpred

Diferencial permitido. Entrada deshabilitada si se excede.

Modo (función de copia)

Sin copia Copia desactivada

Maestro (Origen) Origen de la copia

Cliente (Receptor) Destino de la copia

Nombre de archivo

Nombre de archivo para la copia

*Puede dejarse por defecto

🧩Especificación de copia

Maestro (Origen de la copia)

Sólo posiciones introducidas con el botón COMPRA/VENTA en el panel Maestro

Gestión de posiciones por Magic x 100 + número secuencial

Sincronización mediante CommonFile

Se pueden copiar hasta 100 posiciones

Información de posición actualizada cada segundo

Cliente (destino de la copia)

Sólo es necesario configurar un Cliente, ya que se puede utilizar cualquier gráfico.

Copiar posiciones en CommonFile

Si han pasado 2 minutos desde que se abrió Master, las posiciones no se copian.

SL/TP se refiere a Maestro

El número de lotes se calcula automáticamente utilizando la configuración del Cliente.

Cierre automático al cierre de Master

Notas.