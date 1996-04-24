Prop Sizing and Simple Copy EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファーム特化の自動ロット計算と、軽量コピー機能を備えた補助EAです。

現在、低スペックPCでコピー元口座→コピー先口座（6口座）で運用しています。
※Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz

プロップトレーディングで複数口座を扱うと
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 沢山の口座を扱う為、同じタイミングでエントリーするのが大変
  • 市販のものは設定項目が多いのでシンプルなものが使いたい

そこで
Prop Sizing EAにコピー機能を付けました。
Prop Sizing EAについてはリンクを参照してください。

Prop Sizing EA
https://www.mql5.com/ja/market/product/161432

✅ このEAでできること

  • Prop Sizing EAの機能全て

  • シンプルなコピー機能（Master / Client）
    同一PC内のMT5（Master）からMT5（Client）にトレードコピーします。
    Master / Client を選び、同じマジックナンバーを設定するだけ。

Prop Sizing EAの機能を各口座に設定してメイン口座だけでエントリーしたい」
という一点に特化したEAです。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

  • Mode（コピー機能）
    No Copy コピー無効
    Master (Source) コピー元
    Client (Receiver) コピー先

  • Filename
    コピー用ファイル名
    ※デフォルトのままで良い

🧩コピー仕様

Master（コピー元）

  • MasterパネルのBUY/SELLボタンでエントリーしたポジションのみ対象
  • Magic×100+連番でポジション管理
  • CommonFileで同期
  • 最大100ポジションまでコピー対象
  • 1秒ごとにポジション情報を更新

Client（コピー先）

  • Clientはどのチャートでも良いので一つ設定するだけで良い
  • CommonFileのポジションをコピー
  • Masterオープンから2分経った場合はコピーしない
  • SL/TPはMaster参照
  • ロット数はClient側の設定を使って自動計算
  • Masterクローズ時に自動クローズ

❗ 注意事項

  • 同一MT5内にMaster/Clientが混在する場合はコピー無効。
  • 同一MT5内にMasterが複数あっても問題なし。
    エントリーするチャート毎にMasterを設定する。
  • 同一MT5内にClientが複数あっても問題なし。
    Clientを設定するチャートはコピー元と合わせる必要なし。
    どのチャートでも良いので一つ設置するだけでよい。
  • マジックナンバー＝0はコピー無効。
  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。
Prodotti consigliati
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilità
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, open/close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volu
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilità
SB-8 – Manual Trading Panel with Fixed Risk & TradingView-Style Visualization for MT5 SB-8 is an advanced manual trading panel for MetaTrader 5 , designed to execute trades visually, quickly and without calculations . It is especially built for traders coming from TradingView , who often find MT5 confusing when it comes to risk management and trade visualization. With SB-8, you don’t calculate lot size, percentages or risk . You simply move the Stop Loss line , and the panel handles everything a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilità
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilità
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilità
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version   is a multi-functional trading tool designed for traders. The trading panel integrates over 30 individual functions and more than 10 combined functions, providing traders with a highly flexible operational approach. Main Features of the Executor: Instant Connection Status:   Immediately know if the connection with the broker is lost. Time Synchronization:   Instantly know the current local time and the time of the trading server. Universal Compati
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilità
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilità
Trailing Stop Manager PRO — Gestione professionale del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che automatizza la gestione del trailing stop sulle posizioni aperte. Può gestire tutte le posizioni del conto oppure solo quelle filtrate per simbolo e/o MagicNumber. L’EA include diversi modelli di gestione: trailing fisso in pips, trailing basato sull’ATR, break-even automatico, chiusura parziale e una dashboard visiva. Obiettivo dello strumento Standardizz
Close all with one click
Jun Xiao
Utilità
Questo strumento può aiutarti a chiudere tutti gli ordini aperti con un clic, basta fare clic su "Chiudi tutto". Se desideri chiudere solo gli ordini redditizi, fai clic sul pulsante "Chiudi redditizi" Dopo aver cliccato, tutti gli ordini fluttuanti verranno chiusi; Se desideri chiudere solo gli ordini con perdite fluttuanti, fai clic sul pulsante "Chiudi perdibili" Dopo aver cliccato, tutti gli ordini con perdite fluttuanti verranno chiusi. Questo strumento è stato testato per un anno. La funzi
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilità
Close Buttons Utility è un'utility MQL5 compatta e flessibile per la gestione manuale di posizioni e ordini pendenti direttamente dal grafico. Il pannello consente di chiudere gruppi di ordini e posizioni sul simbolo corrente o su un gruppo di simboli selezionati con un solo clic. Può funzionare con tutti gli ordini, così come con un elenco specificato di Magic Number o con ordini manuali. Il pannello può essere ridotto a icona o spostato sullo schermo. Sono supportati temi chiari e scuri, dime
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Utilità
Have you bought a trading advisor, subscribed to a signal, or are you trading manually ?! Don't forget about risk management. EA Hedger   is a professional trading utility with many settings that allows you to manage risks using hedging. Hedging is a trading technique that involves opening opposite positions to those already open positions. With the help of hedging, the position can be completely or partially blocked (locked). For example, you have three open positions on your account: EURUSD b
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Utilità
Livelli di breakeven: sposta SL con 1 clic. Evita di perdere profitti esistenti Con questo strumento, puoi proteggere rapidamente il tuo profitto con un solo clic. Particolarmente importante per il trading a breve termine. Disponibile anche l'opzione offset. Utility multifunzione : 66+ funzioni, incluso questo strumento | Contattami per qualsiasi domanda | Versione MT4 Come spostare i livelli SL: 1. Specifica un [Simbolo] particolare, o seleziona [TUTTI] i simboli. 2. Seleziona il tipo di trade
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilità
Risk-o-meter is a Risk calculator Panel designed to help people who are new to trading, better understand how much they are risking for potential profit or loss. Inputs: 1. Enter your Risk in % or currency 2. Enter your Return Ratio 3. Enter your Lot Size Results: 1. SL line 2. TP Line Features: 1. By moving the SL line, lot size will adjust to keep Risk fixed. 2. By moving the TP line, Risk Ration will adjust to keep Risk fixed.  
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilità
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Trade Dashboard V1
Muhamad Zulkifli Bin Abdul Rani
Utilità
This easy-to-use EA helps you manage your open positions fast and smart. Set Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) lines directly on the chart. See real-time Profit & Loss (P&L) updates with a live P&L line. Close half or all positions with a single click. Automatically close all trades when your target profit is reached. Simple buttons and input box for quick control. Works on any symbol and timeframe. Boost your trading efficiency and control with this all-in-one dashboard.
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Utilità
ITALIANO RiskCopilot Utility - Il Tuo Assistente di Trading Intelligente "Vedi il Tuo Rischio. Padroneggia il Tuo Trading." RiskCopilot Utility è la soluzione definitiva per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni per MetaTrader 5. Questo assistente di trading completo fornisce calcoli in tempo reale, strumenti avanzati di valutazione del rischio e analisi professionali senza controllare le tue decisioni di trading. Perfetto sia per trader principianti che professional
Control Panel Management
Nguyen Anh Tung
Utilità
This is an EA that can help you set stop loss, take profit or close order for all open orders of any Symbol. Simply use it by entering the Symbol you are trading, then fill in the stop loss or take profit price and click the Update button. Similar to the batch order closing function, just enter the symbol you want to close the order, then click the "Close All Symbol" button. Immediately your orders will be closed gradually until all orders are closed. This tool is suitable for those of you wh
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilità
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Size calculator by soa
Laurentiu Marian Bordian
Utilità
Introduction to SWARM CALCULATOR The SWARM CALCULATOR is a revolutionary tool designed for traders who prioritize effective risk management and optimized trading strategies. With its advanced features and intuitive interface, the SWARM CALCULATOR enhances your trading experience, allowing you to make informed and precise decisions. Key Features: Customized Risk Management: Automatic Position Size Calculation: Automatically determine the optimal position size based on the percentage of risk you a
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilità
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Gina Panel MT5
Oscar Ozog
Utilità
1. Brief Description of Gina Panel Code Functionality for End User The "Gina Panel" is a customizable trading dashboard Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). It provides a graphical user interface (GUI) overlay on your chart to simplify trading and account management. Key functionalities include: Account Monitoring : Displays real-time balance, equity, profit/loss, margin levels, and net positions in a compact panel. Trade Execution : Quick buttons for buying/selling at market, setting lot
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilità
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
News Filter EA
Rashed Samir
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Altri dall’autore
Prop Sizing EA
Toshimichi Hirasawa
Utilità
！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！ プロップファームを経験した人なら、 一度はこう思ったことがあるはずです。 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒 ルール違反で失格するのが怖い 口座を失うたびに心が折れる 僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。 「勝てるかどうか」よりも先に、 “どうやって生き残るか”   が最大の課題だったんです。 その結果、 自分のために作り始めたのがこの   ポジションサイジングEA   でした。 ↓複数口座管理したいならこっちがお勧め Prop Sizing and Simple Copy EA https://www.mql5.com/ja/market/product/161254 このEAでできること プロップ基準の自動ロット計算 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定 同時エントリー数にも対応 CALCボタンで最終使用可能額を即表示 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計 「生き残るためのロットだけ
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione