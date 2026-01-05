Triple Filter MACD Signal

📊 Triple Filter

Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4, основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA, выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов.

Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах.

⚙️ Принцип работы индикатора

Логика работы построена по принципу Triple Filter:

  1. MACD
    Используется как первичный источник импульса. Определяет направление и силу движения рынка.

  2. RSI (по значениям MACD)
    Сглаживает рыночный шум и отсекает слабые и хаотичные движения. RSI рассчитывается не по цене, а по значениям MACD, что делает анализ более точным.

  3. EMA (по RSI)
    Используется как финальный фильтр и триггер для входа. Именно пересечение RSI и EMA формирует торговый сигнал.

🔔 Торговые сигналы

🔴 SELL (продажа)

Формируется при выполнении условий:

  • RSI пересекает EMA сверху вниз

  • Сигнал подтверждён направлением MACD

На графике появляется красная стрелка и (при включённой опции) звуковое уведомление.

🟢 BUY (покупка)

Формируется при выполнении условий:

  • RSI пересекает EMA снизу вверх

  • Сигнал подтверждён направлением MACD

На графике появляется зелёная стрелка и звуковой сигнал.

⏱ Таймфреймы

Индикатор автоматически нормализует периоды и даёт одинаковую визуальную логику на разных таймфреймах.

Рекомендуемые ТФ:

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

Особенно хорошо подходит для внутридневной торговли и спокойных рыночных фаз.

💻 Торговый терминал

  • MetaTrader 4 (MT4)

  • Работает на любых брокерах

  • Не требует дополнительных библиотек

  • Не перерисовывается

  • Не загружает терминал

📈 Где отображается

  • Индикатор работает в отдельном окне

  • Визуально отображаются:

    • линия RSI

    • EMA по RSI

    • стрелки BUY / SELL

    • уровни зон перекупленности и перепроданности

🔔 Уведомления

Доступны:

  • Звуковой сигнал

  • Текстовое уведомление в терминале

❗ Алерты срабатывают только на новом сигнале, без спама при запуске терминала.

🧩 Настройки

Пользователь может изменять:

  • периоды MACD

  • период RSI

  • период EMA

  • включение / отключение алертов

  • звук уведомления

Все параметры автоматически адаптируются под текущий таймфрейм.

🎯 Для кого подходит

  • Для трейдеров, которые ценят чёткие и редкие сигналы

  • Для внутридневной торговли

  • Для торговли по тренду

  • Для ручной торговли и полуавтоматических стратегий

  • Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам

⚠️ Рекомендации

  • Использовать в сочетании с:

    • уровнями поддержки и сопротивления

    • Price Action

    • фильтрацией по сессиям

  • Не использовать как единственный инструмент управления риском

  • Обязательно применять Stop Loss и Money Management

✅ Преимущества

✔ Без перерисовки
✔ Одинаковый вид на разных таймфреймах
✔ Минимум ложных сигналов
✔ Чёткая визуализация
✔ Подходит для реальной торговли


