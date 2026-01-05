Triple Filter MACD Signal

📊 Dreifach-Filter

Triple Filter ist ein professioneller Signalindikator für MetaTrader 4 Terminals, der auf der mehrstufigen Filterung von Marktimpulsen basiert. Der Indikator kombiniert drei klassische Instrumente der technischen Analyse - MACD, RSI und EMA, die in einer strengen logischen Kette aufgebaut sind, was die Anzahl der Fehlsignale deutlich reduziert.

Der Indikator ist für den stabilen Handel ohne Redrawing konzipiert und wird auf verschiedenen Zeitrahmen gleichermaßen korrekt angezeigt.

⚙️ Funktionsprinzip des Indikators

Die Logik der Arbeit ist auf dem Prinzip des Triple-Filters aufgebaut:

MACD

Er wird als primäre Quelle für das Momentum verwendet. Bestimmt die Richtung und Stärke der Marktbewegung. RSI (nach MACD-Werten)

Glättet das Marktrauschen und schneidet schwache und chaotische Bewegungen ab. Der RSI wird nicht anhand des Preises, sondern anhand der MACD-Werte berechnet, wodurch die Analyse genauer wird. EMA (nach RSI)

Er wird als letzter Filter und Auslöser für den Einstieg verwendet. Es ist die Schnittmenge von RSI und EMA, die das Handelssignal bildet.

🔔 Handelssignale

🔴 VERKAUFEN.

Wird gebildet, wenn die Bedingungen erfüllt sind:

Der RSI kreuzt den EMA von oben nach unten

Das Signal wird durch die Richtung des MACD bestätigt.

Ein roter Pfeil und (bei aktivierter Option) eine Audio-Benachrichtigung erscheinen auf dem Chart.

🟢 KAUFEN.

Wird gebildet, wenn die Bedingungen erfüllt sind:

Der RSI kreuzt den EMA von unten nach oben

Das Signal wird durch die Richtung des MACD bestätigt.

Auf dem Diagramm erscheinen ein grüner Pfeil und ein akustisches Signal.

⏱ Zeitrahmen

Der Indikator normalisiert automatisch die Perioden und liefert die gleiche visuelle Logik auf verschiedenen Zeitrahmen.

Empfohlene TFs:

M5

M15

M30

H1

Besonders gut für den Intraday-Handel und ruhige Marktphasen.

💻 Handels-Terminal

MetaTrader 4 (MT4)

Funktioniert bei allen Brokern

Benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken

Wird nicht neu gezeichnet

Lädt das Terminal nicht

📈 Wo angezeigt

Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster

Visuell angezeigt: RSI-Linie RSI EMA BUY / SELL Pfeile überkaufte und überverkaufte Niveaus



🔔 Benachrichtigungen

Verfügbar:

Akustisches Signal

Textbenachrichtigung auf dem Terminal

❗ Alarme werden nur bei einem neuen Signal ausgelöst, kein Spam beim Start des Terminals.

🧩 Einstellungen

Benutzer kann ändern:

MACD-Perioden

RSI-Zeitraum

EMA-Zeitraum

Aktivierung/Deaktivierung von Alarmen

Benachrichtigungston

Alle Parameter werden automatisch an den aktuellen Zeitrahmen angepasst.

🎯 Für wen ist es geeignet

Für Trader, die klare und seltene Signale schätzen

Für den Intraday-Handel

Für den Trendhandel

Für den manuellen Handel und halbautomatische Strategien

Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

⚠️ Empfehlungen

Verwendung in Kombination mit: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Preis-Aktion Session-Filterung

Nicht als einziges Risikomanagement-Tool verwenden

Verwenden Sie immer Stop Loss und Money Management

✅ Vorteile

✔ Kein Repricing

✔ Identisches Erscheinungsbild auf verschiedenen Zeitfenstern

✔ Minimale Fehlsignale

✔ Übersichtliche Visualisierung

✔ Geeignet für den realen Handel