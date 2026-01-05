Triple Filter MACD Signal
- Indikatoren
- Damir Ibragimov
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
📊 Dreifach-Filter
Triple Filter ist ein professioneller Signalindikator für MetaTrader 4 Terminals, der auf der mehrstufigen Filterung von Marktimpulsen basiert. Der Indikator kombiniert drei klassische Instrumente der technischen Analyse - MACD, RSI und EMA, die in einer strengen logischen Kette aufgebaut sind, was die Anzahl der Fehlsignale deutlich reduziert.
Der Indikator ist für den stabilen Handel ohne Redrawing konzipiert und wird auf verschiedenen Zeitrahmen gleichermaßen korrekt angezeigt.
⚙️ Funktionsprinzip des Indikators
Die Logik der Arbeit ist auf dem Prinzip des Triple-Filters aufgebaut:
-
MACD
Er wird als primäre Quelle für das Momentum verwendet. Bestimmt die Richtung und Stärke der Marktbewegung.
-
RSI (nach MACD-Werten)
Glättet das Marktrauschen und schneidet schwache und chaotische Bewegungen ab. Der RSI wird nicht anhand des Preises, sondern anhand der MACD-Werte berechnet, wodurch die Analyse genauer wird.
-
EMA (nach RSI)
Er wird als letzter Filter und Auslöser für den Einstieg verwendet. Es ist die Schnittmenge von RSI und EMA, die das Handelssignal bildet.
🔔 Handelssignale
🔴 VERKAUFEN.
Wird gebildet, wenn die Bedingungen erfüllt sind:
-
Der RSI kreuzt den EMA von oben nach unten
-
Das Signal wird durch die Richtung des MACD bestätigt.
Ein roter Pfeil und (bei aktivierter Option) eine Audio-Benachrichtigung erscheinen auf dem Chart.
🟢 KAUFEN.
Wird gebildet, wenn die Bedingungen erfüllt sind:
-
Der RSI kreuzt den EMA von unten nach oben
-
Das Signal wird durch die Richtung des MACD bestätigt.
Auf dem Diagramm erscheinen ein grüner Pfeil und ein akustisches Signal.
⏱ Zeitrahmen
Der Indikator normalisiert automatisch die Perioden und liefert die gleiche visuelle Logik auf verschiedenen Zeitrahmen.
Empfohlene TFs:
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
Besonders gut für den Intraday-Handel und ruhige Marktphasen.
💻 Handels-Terminal
-
MetaTrader 4 (MT4)
-
Funktioniert bei allen Brokern
-
Benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken
-
Wird nicht neu gezeichnet
-
Lädt das Terminal nicht
📈 Wo angezeigt
-
Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster
-
Visuell angezeigt:
-
RSI-Linie
-
RSI EMA
-
BUY / SELL Pfeile
-
überkaufte und überverkaufte Niveaus
-
🔔 Benachrichtigungen
Verfügbar:
-
Akustisches Signal
-
Textbenachrichtigung auf dem Terminal
❗ Alarme werden nur bei einem neuen Signal ausgelöst, kein Spam beim Start des Terminals.
🧩 Einstellungen
Benutzer kann ändern:
-
MACD-Perioden
-
RSI-Zeitraum
-
EMA-Zeitraum
-
Aktivierung/Deaktivierung von Alarmen
-
Benachrichtigungston
Alle Parameter werden automatisch an den aktuellen Zeitrahmen angepasst.
🎯 Für wen ist es geeignet
-
Für Trader, die klare und seltene Signale schätzen
-
Für den Intraday-Handel
-
Für den Trendhandel
-
Für den manuellen Handel und halbautomatische Strategien
-
Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.
⚠️ Empfehlungen
-
Verwendung in Kombination mit:
-
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Preis-Aktion
-
Session-Filterung
-
-
Nicht als einziges Risikomanagement-Tool verwenden
-
Verwenden Sie immer Stop Loss und Money Management
✅ Vorteile
✔ Kein Repricing
✔ Identisches Erscheinungsbild auf verschiedenen Zeitfenstern
✔ Minimale Fehlsignale
✔ Übersichtliche Visualisierung
✔ Geeignet für den realen Handel