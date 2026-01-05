Triple Filter MACD Signal

📊 Triple Filtro

Triple Filter es un indicador de señal profesional para terminales MetaTrader 4, basado en el filtrado multinivel del impulso del mercado. El indicador combina tres herramientas clásicas de análisis técnico - MACD, RSI y EMA, construido en una estricta cadena lógica, lo que reduce significativamente el número de señales falsas.

El indicador está diseñado para el comercio estable sin redibujar y se muestra de manera igualmente correcta en diferentes marcos de tiempo.

⚙️ Principio de funcionamiento del indicador

La lógica de trabajo se basa en el principio de Triple Filtro:

MACD

Se utiliza como una fuente primaria de impulso. Determina la dirección y la fuerza del movimiento del mercado. RSI (por valores MACD)

Suaviza el ruido del mercado y corta los movimientos débiles y caóticos. El RSI no se calcula por el precio, sino por los valores del MACD, lo que hace que el análisis sea más preciso. EMA (por RSI)

Se utiliza como filtro final y disparador de entrada. Es la intersección de RSI y EMA que forma la señal de trading.

🔔 Señales de trading

🔴 VENTA.

Se forma cuando se cumplen las condiciones:

El RSI cruza la EMA de arriba a abajo .

La señal se confirma con la dirección del MACD.

Aparece una flecha roja y (con esta opción activada) una notificación sonora en el gráfico.

🟢 COMPRA.

Se forma cuando se cumplen las condiciones:

El RSI cruza la EMA de abajo hacia arriba .

La señal es confirmada por la dirección del MACD.

En el gráfico aparece una flecha verde y una señal sonora.

⏱ Plazos

El indicador normaliza automáticamente los períodos y ofrece la misma lógica visual en diferentes marcos temporales.

TFs recomendados:

M5

M15

M30

H1

Especialmente bueno para trading intradía y fases tranquilas del mercado.

💻 Terminal de negociación

MetaTrader 4 (MT4)

Funciona en cualquier broker

No requiere librerías adicionales

No redibuja

No carga el terminal

📈 Dónde se muestra

El indicador funciona en una ventana independiente

Se muestra visualmente: Línea RSI RSI EMA flechas de COMPRA / VENTA niveles de sobrecompra y sobreventa



🔔 Notificaciones

Disponibles:

Señal acústica

Notificación de texto en el terminal

❗ Las alertas se activan solo ante una nueva señal, no hay spam al iniciar el terminal.

🧩 Ajustes

El usuario puede cambiar:

Períodos MACD

Periodo RSI

Periodo EMA

activación / desactivación de alertas

sonido de notificación

Todos los parámetros se adaptan automáticamente al marco de tiempo actual.

🎯 Para quién es adecuado

Para los comerciantes que aprecian las señales claras y raras

Para el comercio intradía

Para la negociación de tendencias

Para el trading manual y las estrategias semiautomáticas

Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

⚠️ Recomendaciones

Utilícelo en combinación con niveles de soporte y resistencia Acción del precio filtrado de sesiones

No utilizar como única herramienta de gestión del riesgo

Utilizar siempre el Stop Loss y la gestión monetaria

✅ Ventajas

✔ Sin repreciación

✔ Aspecto idéntico en diferentes marcos temporales

✔ Mínimas señales falsas

✔ Visualización clara

✔ Apto para trading real