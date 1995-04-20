CCI Overbought

Overbought – Smoothed CCI Indicator with Signals

Overbought — это профессиональный индикатор перекупленности и перепроданности, построенный на основе CCI с EMA-сглаживанием. Индикатор помогает находить потенциальные точки разворота рынка и фильтровать шум стандартного CCI.

Индикатор работает в отдельном окне и подходит для любых торговых инструментов и таймфреймов.

🔹 Основные возможности

  • Сглаженная линия CCI (EMA smoothing)

  • Чёткие уровни перекупленности и перепроданности

  • Стрелочные сигналы BUY / SELL

  • Алгоритм без перерисовки

  • Корректные алерты только на новом баре

  • Минимальная нагрузка на терминал

📈 Торговые сигналы

  • SELL — когда индикатор пересекает верхний уровень сверху вниз

  • BUY — когда индикатор пересекает нижний уровень снизу вверх

Сигналы отображаются стрелками и могут сопровождаться:

  • звуковым оповещением

  • push-уведомлением

  • стандартным alert

⚙️ Настройки

  • Период CCI

  • Период сглаживания (EMA)

  • Масштабирование значения

  • Верхний и нижний уровни

  • Включение/отключение алертов, звука и push-уведомлений

✅ Преимущества

  • Не перерисовывается

  • Подходит для скальпинга, интрадей и свинга

  • Отлично сочетается с трендовыми стратегиями

  • Простая визуализация без перегрузки графика

🛠 Рекомендации

Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать индикатор:

  • в направлении основного тренда

  • совместно с уровнями поддержки/сопротивления

  • в комбинации с price action или MA-фильтром


Recommended products
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicators
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indicators
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Indicators
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
CCI Maestro
Andri Maulana
Indicators
Elevate Your Trading: Discover the Power of CCI Maestro! Are you tired of confusing charts and missed opportunities? Meet CCI Maestro , the sophisticated yet simple-to-use indicator designed to give you clear, high-probability entry and exit signals right on your chart. CCI Maestro isn't just another arrow indicator—it’s a powerful fusion of three top-tier analytical methods: the volatility-based Commodity Channel Index (CCI) , dynamic Simple Moving Average (SMA) Bands for price action confirma
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Indicators
The Hull Moving Average (HMA), developed by Alan Hull from 2005, one of the most fast-moving Average, reduce lag and easy to use to identify Trend for both Short & Long term. This Indicator is built based on exact formula of Hull Moving Average with 3 phases of calculation: Calculate Weighted Moving Average (WMA_01) with period n/2 & (WMA_02) with period n Calculate RAW-HMA: RAW-HMA  = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Weighted Moving Average with period sqrt(n) of RAW HMA HMA = WMA (RAW-HMA, sqrt(n)
FREE
SX Golden MA Pack MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Indicators
This comprehensive technical indicator calculates and plots up to 3 moving averages with 3 different periods. By employing three moving averages of distinct lookback periods, the trader can confirm whether the market has indeed experienced a change in trend or whether it is merely pausing momentarily before resuming its prior state. SX Golden MA Pack  for MT5 is available   here . The shorter the moving average period, the more closely it tracks the price curve. When a security initiates an upt
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicators
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Indicators
This indicator is designed based on the Moving Origin indicator When the moving origin indicator breaks the price, this indicator gives a signal It is useful for better viewing of signals and analysis on them Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Too many signals Simple and quick settings Easy way to work Settings: period: like moving average settings alarmShow: If you want to receive an alert in Metatrader after receiving the signal, enable this setting alarmS
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indicators
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
Zig Zag Repainting Tracker
Sunderalingam A/l Vellasamy
Indicators
This indicator highlights the exact points on the chart where the built-in ZigZag indicator repainted its peaks or troughs. Grey-colored arrows are plotted to show where a previously confirmed high or low was later shifted — a behavior known as repainting . Why it’s important: Repainting can mislead traders by altering historical signals, giving a false impression of past accuracy. This tool helps traders visually track and understand when and where ZigZag repaints , improving strategy evaluati
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart RSI (MT4) – part of the SmartView series Short Description A RSI indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
PZ Bollinger Trend
PZ TRADING SLU
4.18 (11)
Indicators
A personal implementation of the famous Bollinger bands indicator as a trend following mechanism, which uses a moving average and the standard deviation to define what a trend is and when it changes. Bollinger bands are usually used as an oversold/overbought indicator only, but in my opinion, the trading approach is more complete using the trend variant as an exit strategy. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Customizable colors and sizes It
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Indicators
Product Description RSI TrendGate 3MA is an MT4/MT5 chart indicator designed for trend direction confirmation. It evaluates trend direction using a combination of three Moving Averages (MA) and the Relative Strength Index (RSI), and displays arrows in the chart window when the direction state changes according to the selected conditions. This indicator is not intended to be used as a standalone entry signal. A recommended workflow is to confirm direction on a higher timeframe and apply your own
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Indicators
Bitcoin 999  - is a trend indicator that automatically analyzes the market and provides information about the trend and each of its changes, as well as giving signals for entering trades without redrawing! The indicator uses each candle, analyzing them separately. referring to different impulses - up or down impulse. Exact entry points into transactions for currencies, crypto, metals, stocks, indices!  Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicators
What is Schaff Trend Cycle? The Schaff Trend Cycle (STC) is an oscillator-type indicator designed to detect trend reversals in a timely manner. Compared to traditional indicators like moving averages or MACD, it combines cyclical patterns with momentum to more clearly identify the beginning and end of trends. Main Features Clear trend reversal signals: The cycle line rises in an uptrend and falls in a downtrend. Noise reduction in ranging markets: Smoothing based on cyclical timing helps filter
FREE
Crossover MA Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indicators
The Cossover MA Histogram indicator is a simple tool showing the trend based on crossover of moving averages. Simply specify two mobving averages and addicional parameters like MA method and Applied price. When fast MA is above slow MA the histogram is green, indicating an uptrend. When MA fast is below MA slow the histogram is red, indicating an downtrend.
FREE
Multi Moving Average
Stefanus Wardoyo
Indicators
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Indicators
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) trading strategy is a popular technical analysis tool that is used to identify changes in momentum and trend direction. The MACD is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average (EMA) from the 12-period EMA. A 9-period EMA, called the "signal line," is then plotted on top of the MACD to act as a trigger for buy and sell signals. The MACD is considered to be in bullish territory when the MACD line is above the signal line and
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicators
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Three Linear Regression Indicator CCH
Chi Hai Cao
Indicators
The TLR indicator is a market trend identification indicator. The idea behind this indicator is to use 3 linear regression lines, one short-term, one medium-term, and one long-term. The UPTREND will be determined when: The long-term linear regression line and the medium-term linear regression line have an uptrend. The long-term linear regression line has an uptrend, the medium-term linear regression line has a sideway, and the short-term linear regression line has an uptrend. The DOWNTREND will
FREE
Macd Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicators
With the MACD Multi Time Frame indicator, you can spot divergences of higher timeframes while you are searching for pinpointed entries on lower timeframes. This FREE version of the indicator works only on EURUSD and GBPUSD. The full version of the indicator can be found here: MACD Multi Time Frame This blog post gives you REAL-TIME MACD Divergence Analysis for FREE and tips how to trade the divergences: REAL-TIME MACD Divergence Analysis The MACD Multi Time Frame gives you a very good overview o
FREE
Moving Average Timeframe
THE FWA COMPANY
Indicators
THIS FREE INDICATOR ALLOWS YOU TO SET THE TIMEFRAME OF THE MA YOU WANT ON YOUR CHART For example, it's very useful if you want to trade the H4 200 SMA using a lower timeframe chart, to identify price reactions such as reversals, Wyckoff schematics, etc. ***Please comment, rate and share it to your friends if you like it*** ------------------------------------------------------------------------- Moving averages are popular technical indicators used to identify trends, support and resistance leve
FREE
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.14 (14)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicators
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicators
This indicator focuses on two take profit levels and very tight stoploss, the whole idea is to scalp the market on higher time frames starting from m15 and higher as these timeframes doesnt get effected alot by spread and broker commision, the indicator give buy/sell signals based on price divergeance strategy where it plots a buy arrow with tp/sl levels when a bullish divergence conditions are fully met,same goes for sell arrows, the arrow prints on candle close and doesnt repaint live, some si
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicators
Scalping Version <-- Slayer Binary is a binary options one-candle strike arrow indicator. This indicator is not for those seeking the holy grail, as it's an unrealistic approach to trading in general. The indicator gives a steady hit rate, and if used with money management and a daily goal, the indicator will be even more reliable. The indicator comes with many features that are listed below: NOTE: Some signals come delayed on the bar; those signals won't trigger the alert and won't affect overa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicators
Free Test Drive Available (EURUSD & AUDUSD) Access via the official   BlueDigitsFx Telegram Bot Assistant Test the indicator before upgrading to the full version BlueDigitsFx OBV Divergence — Powerful MT4 Indicator for Spotting OBV Divergences to Predict Market Reversals The BlueDigitsFx OBV Divergence indicator analyzes price and On-Balance Volume (OBV) to identify bullish and bearish divergences, providing early signals of potential trend reversals or continuation. By highlighting divergen
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicators
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
KATANA Scalper for MT4 製品概要 MT4用のKATANA Scalper は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高性能テクニカル分析指標です。これは、短期取引(スカルピングとデイトレード)における最も重要な2つの課題、 価格ノイズ と シグナルラグ に対処するために特別に設計されています。 独自の信号処理アルゴリズムを用い、表面的な市場の変動を取り除き、統計的に重要な 「モメンタムコア 」を明らかにします。複雑な市場データを明確な視覚インターフェースに構築することで、トレーダーが感情ではなく客観的な市場物理学に基づいて正確でデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。 5 主要な技術的利点 1. 非線形ノイズリダクション(遅延の最小化) 従来の移動平均やオシレーターは、平滑化と遅延の数学的なトレードオフに悩まされています。KATANA Scalperは、価格動向を瞬時に追跡しつつ、全体のトレンドに影響を与えないマイナーノイズを効果的にフィルタリングする非線形ロジックを採用しています。これはトレンドの発生をより正確に捉えるこ
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicators
Free Test Drive Available (EURUSD & AUDUSD) Access via the official BlueDigitsFx Telegram Bot Assistant Test the indicator before upgrading to the full version BlueDigitsFx Easy 123 System — Powerful Reversal and Breakout Detection for MT4 All-In-One Non-Repaint System for Spotting Market Reversals and Breakouts – Built for Newbie and Expert Traders The BlueDigitsFx Easy 123 System is a visual and alert-based MT4 indicator that helps you detect market structure shifts, breakouts, and trend rev
More from author
Triple Filter MACD Signal
Damir Ibragimov
Indicators
Triple Filter Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4 , основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA , выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов. Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах. ️ Принцип ра
Filter:
No reviews
Reply to review