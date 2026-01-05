Triple Filter MACD Signal
- Indicadores
- Damir Ibragimov
- Versão: 1.8
- Ativações: 5
📊 Triple Filter
Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4, основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA, выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов.
Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах.
⚙️ Принцип работы индикатора
Логика работы построена по принципу Triple Filter:
-
MACD
Используется как первичный источник импульса. Определяет направление и силу движения рынка.
-
RSI (по значениям MACD)
Сглаживает рыночный шум и отсекает слабые и хаотичные движения. RSI рассчитывается не по цене, а по значениям MACD, что делает анализ более точным.
-
EMA (по RSI)
Используется как финальный фильтр и триггер для входа. Именно пересечение RSI и EMA формирует торговый сигнал.
🔔 Торговые сигналы
🔴 SELL (продажа)
Формируется при выполнении условий:
-
RSI пересекает EMA сверху вниз
-
Сигнал подтверждён направлением MACD
На графике появляется красная стрелка и (при включённой опции) звуковое уведомление.
🟢 BUY (покупка)
Формируется при выполнении условий:
-
RSI пересекает EMA снизу вверх
-
Сигнал подтверждён направлением MACD
На графике появляется зелёная стрелка и звуковой сигнал.
⏱ Таймфреймы
Индикатор автоматически нормализует периоды и даёт одинаковую визуальную логику на разных таймфреймах.
Рекомендуемые ТФ:
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
Особенно хорошо подходит для внутридневной торговли и спокойных рыночных фаз.
💻 Торговый терминал
-
MetaTrader 4 (MT4)
-
Работает на любых брокерах
-
Не требует дополнительных библиотек
-
Не перерисовывается
-
Не загружает терминал
📈 Где отображается
-
Индикатор работает в отдельном окне
-
Визуально отображаются:
-
линия RSI
-
EMA по RSI
-
стрелки BUY / SELL
-
уровни зон перекупленности и перепроданности
-
🔔 Уведомления
Доступны:
-
Звуковой сигнал
-
Текстовое уведомление в терминале
❗ Алерты срабатывают только на новом сигнале, без спама при запуске терминала.
🧩 Настройки
Пользователь может изменять:
-
периоды MACD
-
период RSI
-
период EMA
-
включение / отключение алертов
-
звук уведомления
Все параметры автоматически адаптируются под текущий таймфрейм.
🎯 Для кого подходит
-
Для трейдеров, которые ценят чёткие и редкие сигналы
-
Для внутридневной торговли
-
Для торговли по тренду
-
Для ручной торговли и полуавтоматических стратегий
-
Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам
⚠️ Рекомендации
-
Использовать в сочетании с:
-
уровнями поддержки и сопротивления
-
Price Action
-
фильтрацией по сессиям
-
-
Не использовать как единственный инструмент управления риском
-
Обязательно применять Stop Loss и Money Management
✅ Преимущества
✔ Без перерисовки
✔ Одинаковый вид на разных таймфреймах
✔ Минимум ложных сигналов
✔ Чёткая визуализация
✔ Подходит для реальной торговли