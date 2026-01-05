Triple Filter MACD Signal

📊 Triple Filter

Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4, основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA, выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов.

Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах.

⚙️ Принцип работы индикатора

Логика работы построена по принципу Triple Filter:

MACD

Используется как первичный источник импульса. Определяет направление и силу движения рынка. RSI (по значениям MACD)

Сглаживает рыночный шум и отсекает слабые и хаотичные движения. RSI рассчитывается не по цене, а по значениям MACD, что делает анализ более точным. EMA (по RSI)

Используется как финальный фильтр и триггер для входа. Именно пересечение RSI и EMA формирует торговый сигнал.

🔔 Торговые сигналы

🔴 SELL (продажа)

Формируется при выполнении условий:

RSI пересекает EMA сверху вниз

Сигнал подтверждён направлением MACD

На графике появляется красная стрелка и (при включённой опции) звуковое уведомление.

🟢 BUY (покупка)

Формируется при выполнении условий:

RSI пересекает EMA снизу вверх

Сигнал подтверждён направлением MACD

На графике появляется зелёная стрелка и звуковой сигнал.

⏱ Таймфреймы

Индикатор автоматически нормализует периоды и даёт одинаковую визуальную логику на разных таймфреймах.

Рекомендуемые ТФ:

M5

M15

M30

H1

Особенно хорошо подходит для внутридневной торговли и спокойных рыночных фаз.

💻 Торговый терминал

MetaTrader 4 (MT4)

Работает на любых брокерах

Не требует дополнительных библиотек

Не перерисовывается

Не загружает терминал

📈 Где отображается

Индикатор работает в отдельном окне

Визуально отображаются: линия RSI EMA по RSI стрелки BUY / SELL уровни зон перекупленности и перепроданности



🔔 Уведомления

Доступны:

Звуковой сигнал

Текстовое уведомление в терминале

❗ Алерты срабатывают только на новом сигнале, без спама при запуске терминала.

🧩 Настройки

Пользователь может изменять:

периоды MACD

период RSI

период EMA

включение / отключение алертов

звук уведомления

Все параметры автоматически адаптируются под текущий таймфрейм.

🎯 Для кого подходит

Для трейдеров, которые ценят чёткие и редкие сигналы

Для внутридневной торговли

Для торговли по тренду

Для ручной торговли и полуавтоматических стратегий

Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам

⚠️ Рекомендации

Использовать в сочетании с: уровнями поддержки и сопротивления Price Action фильтрацией по сессиям

Не использовать как единственный инструмент управления риском

Обязательно применять Stop Loss и Money Management

✅ Преимущества

✔ Без перерисовки

✔ Одинаковый вид на разных таймфреймах

✔ Минимум ложных сигналов

✔ Чёткая визуализация

✔ Подходит для реальной торговли