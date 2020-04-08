Momentum Maxwell V1 PRO

Momentum Maxwell V1 PRO: The Sniper Hybrid Energy

Momentum Maxwell V1 PRO no es un oscilador convencional; es una herramienta de precisión balística diseñada para el trader que opera como un francotirador. Mientras que los indicadores estándar se pierden en el ruido del mercado, el Maxwell V1 PRO utiliza un motor de triple filtrado de energía para detectar el agotamiento del precio con una nitidez quirúrgica.

A diferencia del RSI o el Estocástico, que confinan sus datos en una escala artificial de 0 a 100, el Maxwell V1 PRO utiliza una Escala de Energía Abierta. Esto permite que el indicador respire y muestre la verdadera fuerza del mercado sin "aplastar" la señal en los extremos, revelando divergencias que otros indicadores simplemente no pueden ver.

¿Por qué Maxwell V1 PRO supera al RSI?

La mayoría de los osciladores están normalizados (limitados a una escala fija). Esto causa que en tendencias fuertes se saturen en las zonas de sobrecompra/sobreventa, generando señales de giro falsas.

  • Sin Saturación: Al no tener techos ni suelos artificiales, las divergencias en el Maxwell V1 PRO son reales y proporcionales a la fuerza del activo.

  • Lectura Mecánica: Combina la inercia (Momentum), el ciclo (AO) y la aceleración (AC). Si el precio sube pero el Maxwell baja, el mercado está "frenando" mecánicamente antes de que las velas lo muestren.

Características del Modo Franco-Tirador:

  • Divergencias de Alta Definición: Gracias a su factor de amplificación dinámico, los picos y valles son extremadamente fáciles de identificar para detectar reversiones o continuaciones de tendencia.

  • Línea de Estructura 34 (DASH): Actúa como el visor de tu arma; si la línea naranja cruza la línea de 34, tienes el objetivo en la mira.

  • Nivel Cero de Polaridad (AZUL): La confirmación final. El cruce del nivel 0 es el gatillo para entrar al mercado con la mayor probabilidad a tu favor.

  • Optimización Ultra-Fluida: Código diseñado para el alto rendimiento. El limitador de barras asegura que tu plataforma sea tan rápida como tus decisiones.

Estrategia de Operación:

  1. Identificar el Objetivo: Busque una divergencia clara entre el precio y el oscilador (Precio hace un nuevo bajo, Maxwell hace un bajo más alto).

  2. Calibrar el Tiro: Espere a que la línea de Energía Naranja cruce la Línea de Estructura de 34 períodos.

  3. Fuego: Ejecute la operación cuando el oscilador cruce el Nivel 0 Azul, confirmando el cambio de dominio en la energía del mercado.

Parámetros Técnicos:

  • InpMaxBars: Gestión inteligente de memoria y CPU.

  • InpMomentumPeriod: Ajuste de la sensibilidad del impacto.

  • InpSMAPeriod: Periodo de la línea de señal estructural (Señal Lenta).

  • InpAOFactor: Amplificación visual para una lectura sin errores.

Resumen del Producto:

  • Categoría: Oscilador de Momentum / Acción del Precio.

  • Estilo de Trading: Scalping, Intradía y Swing Trading.

  • Activos: Forex, Criptos, Índices y Commodities.


Рекомендуем также
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
SmartTrendMA
Jhones Jorente Garcia
Индикаторы
A SmartTrendMA foi projetada para identificar melhor zonas de alta, baixa e consolidação, azul alta, vermelho baixa e branco consolidação, vai te auxiliar a identificar melhor a tendência. Em parâmetro regule melhor conforme sua preferência em grau pois cada par de moeda se adequa diferentemente a cor,mude também o período e se quiser mude exponencial ou simples. 
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Индикаторы
CrossMaster PRO – Where Trends Reveal Themselves CrossMaster PRO is a precision-built indicator designed to identify critical moments where market direction begins to shift. By monitoring the interaction between two moving averages, it delivers clear signals exactly when timing matters most. Built for traders who value clarity over noise, this tool transforms simple crossovers into actionable insights, supported by intelligent alerts and a clean visual structure. Core Advantages Real-time detec
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Индикаторы
BluePrint Adaptive Trader- Профессиональная Торговая Система Продвинутая система канальной торговли на основе нашего проприетарного алгоритма TrenderFlex PRO Узнать больше о TrenderFlex PRO КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ • Технология каналов TrenderFlex PRO - Продвинутый расчет каналов на основе нашего проверенного алгоритма • Адаптивное управление рисками - Автоматический расчет TP/SL на основе ширины канала • Статистика Win Rate - Отслеживание в реальном времени процента успеха TP1, TP2, TP3 • Мульти
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Индикаторы
This indicator is based on a mathematical formula which gives you the possibility to seek and find the right frequency of the movement, and to determine its key level; just adjust the frequency parameter! Simple and highly effective; using this indicator you can easily predict the next support and  resistance    levels of the day. Also, this indicator determines the range and the next two importants levels of the movement outside this range so far. SGFL3 and RGFL3  are levels with high certainty
B4S Adaptive YAxis Scaling
Henry Waribu Macharia
Индикаторы
Product Description: Adaptive Y-Axis Scaling is a powerful MT5 indicator designed to enhance your trading experience by providing precise control over the Y-axis (price) scaling of your charts. This innovative tool allows you to customize the price scaling by specifying the number of pips from the visible chart's highs and lows. The calculated price range from this input is then used to set the maximum and minimum prices for the open chart, ensuring an optimized and comprehensive view of market
FREE
MasterCharts
Alexander Berger
Индикаторы
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВВЕРХ - ВНИЗ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор генерирует алерт, когда цена покидает зону между линиями UP и DOWN. Вы можете создавать предупреждения различных типов, например: > Звук > Окно сообщения > Сообщение в поле эксперта > Почта (предварительно настроенная) > PUSH-уведомления (предварительно настроенные) Линии должны быть настроены из свойств индикатора, а не из свойств линий, поскольку, если это делается из свойств линий, это может повлиять на finonacci. Среди н
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Эксперты
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
SEER SPIKE DETECTOR The Ultimate Market-Reversal & Spike Forecasting Tool for Crash & Boom Indices, Forex & Synthetic Markets SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•                                                                                          
Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Twitter Model MMXM Indicator (ICT Style) for MetaTrader 5 The Twitter Model MMXM Indicator (ICT Style) for MetaTrader 5 is designed to help traders identify high-probability reversal and continuation zones using key Smart Money and ICT concepts . This indicator focuses on detecting liquidity grabs , Fair Value Gaps (FVGs) , and CISD levels , offering structured trade setup signals based on institutional price behavior. The tool monitors the daily high and low within a 24-hour cycle , applying sw
Cit VWAP Continuo
Mauricio Bornancin Cit
Индикаторы
Apresentação:  - O Indicador "VWAP Contínua" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos preços Funcionalidades:  - Entrega de até 5 VWAPs simultâneas, onde as 4 primeiras são configuráveis, e a última é fixa sendo a diária  - Opção para visualizar di
LT Auto Fibo Expansion
Thiago Duarte
5 (3)
Индикаторы
Auto Fibo Expansion is an indicator that projects the Fibonacci expansion levels above and below the opening price of the day. It does the calculation based on the previous day and projects the levels on the current day. It is very efficient to find "psychological" zones of support and resistance. Its appearance is all configurable and you can set up to 30 different levels. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <3 PayP
FREE
Expert Market Edge
SASA MIJIN
5 (7)
Индикаторы
Expert Market Edge is scalping, trending, reversal indicator, with alerts . You can use it all and fit with your strategy whatever it fits you. My recommendation is to combine with my Colored RSI , and when 2 signals are matched, and pointing same direction (for example buy on this indicator, and green on RSI, you can take a long position, stop loss should be last local low, if you want to be more conservative, add ATR. ) you can take position. If you using moving averages, that's even better i
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Эксперты
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
JS Equity MT5
Joan Serfati
5 (1)
Индикаторы
Indicator that will show your   Balance , and your   Equity .   Really simple to use, no specific requirements to install it. However you can deeply configure it for your own wishes. The pannel has 4 buttons.   Only current   will display the information of the chart you linked the indicator. If this is deselected, you will have the information of the whole account.   Only Buys   will display only the BUY orders and   Only Sells   will display only the SELL orders.   Show Zero will display the 0
Visual Dragon Cloud Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
The Visual Dragon Cloud Indicator is a powerful and unique tool designed to provide traders with deep insights into market behavior. Priced at $65, it offers a robust framework for understanding price dynamics through its sophisticated strategy, while allowing users to optimize and customize it to fit their unique trading styles. Please note: this indicator is not optimized and is intentionally crafted for you to fine-tune it for your personal trading approach. Strategy and Logic Behind the Ind
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Эксперты
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспе
Adaptive Fibonacci Trend Ribbon MQL5
Donaldo Sande Angiela
Индикаторы
Разблокируйте мощь Фибоначчи с индикатором Adaptive Fibonacci Trend Ribbon (AFTR)! Готовы ли вы революционизировать свою торговую стратегию? AFTR — это не просто еще один индикатор — это ваш мощный инструмент для выявления трендов, анализа разворотов и точного принятия решений с безупречной ясностью. Построенный на основе мощного выравнивания последовательностей Фибоначчи и набора продвинутых скользящих средних, этот индикатор создан для трейдеров, которым нужны как точность, так и гибкость. Клю
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Индикаторы
Bid Price Timer Indicator — Точность и умный контроль цены! Повышайте точность своей торговли с Bid Price Timer Indicator — мощным инструментом, созданным для трейдеров, которые ценят время, точность и ясность в каждом движении рынка. Ключевые особенности: Фиксированный таймер – Всегда отображается справа на графике (можно настроить X_Offset). Динамическое слежение за ценой – Таймер плавно движется вверх и вниз , следуя за Bid ценой в реальном времени. Автоматическое позицион
Fibonacci Master Pro
Claudio Aguiar De Aragao
Индикаторы
Fibonacci Master Pro is an advanced Fibonacci projection indicator designed to optimize your trading strategies. It incorporates the principles of Fibonacci technical analysis, providing precise projections and entry and exit opportunities in the market. Fibonacci Master Pro  draws upward and downward  Fibonnaci Projections based on the maximum  and minimum  value of the candle you specify. Key Features :  **Accurate Projections:** Using sophisticated algorithms, Fibonacci Master Pro calcula
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Индикаторы
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Индикаторы
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
ReSu mt5
Daniel Opoku
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления Wamek (WSR) - удивительный инструмент, выделяющийся в мире технического анализа. Он выделяется тем, что умело объединяет действия цен и ведущие индикаторы для определения уровней поддержки и сопротивления с высокой степенью точности. Его уникальной особенностью является его адаптивность; пользователи могут настраивать параметры ввода индикатора, что позволяет им создавать настраиваемые уровни поддержки и сопротивления, соответствующие их торговым стратегиям.
Murray Math Levels several oktavs for MT5
Vladyslav Goshkov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор, рассчитывающий и выводящий на график уровни Мюррея. Эта версия для MT5 аналогична версии МТ4: Позволяет строить на одном чарте до 4-х октав включительно, используя данные с разных таймфреймов, что позволяет оценить соотношение трендов и инвестиционных горизонтов разных порядков. Отличие от версии МТ4 — автоматически выбирает алгоритм поиска основы для расчета диапазона. Значение уровней можно получить обращением через вызов пользовательской функции iCustom(); В каждой октаве 13 уровне
Fibonacci Doppler MT5
Leonid Basis
Индикаторы
Дуги Фибоначчи в полных кругах основаны на свече предыдущего дня (максимум - минимум). Эти дуги пересекают базовую линию на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Дуги Фибоначчи представляют области потенциальной поддержки и сопротивления. Ориентир - цена закрытия предыдущего дня. Эти круги будут оставаться неподвижными весь день до начала нового торгового дня, когда индикатор автоматически построит новый набор дуг Фибоначчи.
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Другие продукты этого автора
Risk Guardian Pro
Henry Armando Baltazar
Индикаторы
️ Risk Guardian Pro V7.62 | Control de DRAWDOWN y GESTIÓN DE RIESGO con Presupuesto Diario (Ideal para Prop Firms) ¡Controla tu Presupuesto de Riesgo Diario, Evita la Sobreoperación y Activa el Plan de Recuperación Automático tras Pérdidas!   Risk Guardian Pro V7.62 es la herramienta esencial de Gestión de Riesgo Inteligente diseñada para traders que operan en Cuentas de Fondeo (Prop Firms) y cuentas personales. Este indicador funciona como un monitor de cabina inteligente en tiempo real, tra
V Power Cloud System
Henry Armando Baltazar
Индикаторы
V-POWER CLOUD SYSTEM:  V-Power Cloud es un indicador de estructura avanzada que redefine el análisis de volumen mediante la visualización de la Masa Crítica en el precio. A diferencia de las nubes convencionales, este sistema está diseñado para identificar los niveles donde las instituciones acumulan órdenes y defienden sus posiciones mediante Bases Planas y Densidad de Nube . 1. El Concepto de Masa (Densidad de la Nube) La nube representa la cantidad de contratos y liquidez presentes en una zon
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв