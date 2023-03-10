VWAPiEagleVision

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Se você está procurando uma maneira de melhorar seus resultados de negociação, então o  indicador VWAPiEagleVision é o que você precisa! Este robô é programado para rastrear o VWAP em tempo real e usar essas informações para identificar tendências e oportunidades de negociação lucrativas.

O VWAP (Volume Weighted Average Price) é um indicador amplamente utilizado pelos traders para determinar o preço médio ponderado pelo volume negociado. Ele é comumente usado por traders institucionais e pode ajudar a identificar níveis de suporte e resistência importantes.

Esse é o indicador no qual esta baseado nosso Expert Advisor , você pode se beneficiar dessas informações em tempo real sem a necessidade de monitorar constantemente o mercado. Ele é totalmente automatizado e funciona durante todo tempo de negociação da bolsa de valores ou forex, dependendo do ativo a ser negociado para que você nunca perca uma oportunidade de negociação.

Além disso, nosso robô é altamente personalizável e pode ser adaptado às suas necessidades específicas de negociação. Você pode ajustar as configurações para se adequar ao seu estilo de negociação e níveis de risco preferidos.

Então, se você está pronto para levar suas negociações para o próximo nível, adquira agora o Expert Advisor baseado no indicador VWAP e comece a aproveitar as vantagens dessa poderosa ferramenta de negociação? entre no link e adquira seu EA

https://pay.kiwify.com.br/QRkYf3B

Você vai precisar deste indicador para o correto funcionamento do EA, mas ao adquirir o produto, o mesmo também vai estar incluso, e toda a explicação de como funciona o EA e a melhor configuração para seu perfil de negociação.


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EB83Br72
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EB83Br72 2026.02.24 10:53 
 

estou testando.

Kedrov
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Kedrov 2025.05.15 11:53 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

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