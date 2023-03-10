VWAPiEagleVision

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O VWAP (Volume Weighted Average Price) é um indicador amplamente utilizado pelos traders para determinar o preço médio ponderado pelo volume negociado. Ele é comumente usado por traders institucionais e pode ajudar a identificar níveis de suporte e resistência importantes.





Esse é o indicador no qual esta baseado nosso Expert Advisor , você pode se beneficiar dessas informações em tempo real sem a necessidade de monitorar constantemente o mercado. Ele é totalmente automatizado e funciona durante todo tempo de negociação da bolsa de valores ou forex, dependendo do ativo a ser negociado para que você nunca perca uma oportunidade de negociação.





Além disso, nosso robô é altamente personalizável e pode ser adaptado às suas necessidades específicas de negociação. Você pode ajustar as configurações para se adequar ao seu estilo de negociação e níveis de risco preferidos.





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