TS PerfectDays MT5
- Experts
- Aurelio Manuel Peral Garcia
- Version: 7.0
- Activations: 5
Perfect Days: El Robot de Trading Inteligente para el Oro (XAUUSD)
Perfect Days es un avanzado robot de trading automático desarrollado específicamente para operar con alta eficiencia en el par XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) dentro de la plataforma MetaTrader 5. Diseñado tanto para traders profesionales como para quienes buscan una solución robusta y segura, este experto asesor (EA) combina tecnología de vanguardia con una operativa responsable y personalizable.
Características Principales
- Optimizado para el Oro (XAUUSD). Perfect Days ha sido meticulosamente desarrollado y ajustado para explotar las oportunidades del mercado del oro, uno de los activos más volátiles y rentables del mundo. Gracias a sus algoritmos adaptativos, ofrece entradas precisas y salidas controladas para maximizar el rendimiento en este instrumento.
- Compatible con Otros Activos. Aunque su diseño está centrado en el XAUUSD, Perfect Days es lo suficientemente flexible para ser utilizado en otros pares o activos financieros. Su arquitectura permite adaptarse fácilmente a diferentes condiciones de mercado.
- Operativa Segura y Responsable. Este EA no utiliza martingalas, grids, ni estrategias peligrosas que pongan en riesgo tu cuenta. Su enfoque está basado en una lógica de entrada y salida clara, con niveles de riesgo predefinidos y controlados.
- Totalmente Personalizable. Cada trader es diferente, y por eso Perfect Days ofrece una amplia gama de parámetros configurables para que adaptes la estrategia a tu estilo y perfil de riesgo. Desde los niveles de entrada hasta los filtros de tiempo, todo es ajustable.
- Panel Gráfico Integrado. Visualiza de manera clara y directa la información más relevante de la operativa. El panel gráfico incluye estadísticas en tiempo real, estado de las operaciones, control de riesgo y mucho más.
Herramientas y Funcionalidades Avanzadas
✅ Stop Loss y Take Profit
Protege cada operación con niveles automáticos de pérdida y ganancia predefinidos. Seguridad y eficiencia en cada trade.
✅ Trailing Stop Dinámico
Optimiza las ganancias con un trailing stop configurable que sigue el precio a medida que se mueve a tu favor, bloqueando beneficios automáticamente.
✅ Selección del TimeFrame de Trabajo
Elige el marco temporal que mejor se adapte a tu estrategia: desde M1 hasta H4 o más. Flexibilidad total para distintos estilos de trading.
✅ Control de Riesgo Integrado
Establece el porcentaje de riesgo por operación y deja que el robot lo calcule automáticamente en base al saldo o capital disponible.
✅ Protección contra Spreads Elevados
Evita entrar al mercado cuando los spreads son anormalmente altos, lo que garantiza una ejecución más eficiente y rentable.
✅ Límite de Pérdidas Diarias
Define una pérdida máxima diaria y Perfect Days dejará de operar automáticamente al alcanzarla, protegiendo tu capital en días adversos.
✅ Filtro de Horarios y Días de la Semana
Configura el robot para operar solo en las horas más efectivas o los días que tú elijas, excluyendo momentos de menor liquidez o alta incertidumbre.
✅ Filtro de Días con Noticias Económicas
Evita operar durante eventos macroeconómicos de alto impacto que puedan generar movimientos erráticos, protegiendo tus operaciones de la volatilidad extrema.
✅ Filtro de Minutos Prohibidos
Excluye minutos específicos antes o después de ciertas velas clave, ideal para evitar entradas en momentos de ruido de mercado o justo antes de noticias.
Perfect Days es más que un robot de trading: es una herramienta pensada para ayudarte a operar con inteligencia, seguridad y eficiencia en los mercados financieros.
Tanto si operas en XAUUSD como en otros instrumentos, este EA te ofrece la combinación perfecta entre personalización, protección y rendimiento.