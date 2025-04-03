TS PerfectDays MT5

Perfect Days es un avanzado robot de trading automático desarrollado específicamente para operar con alta eficiencia en el par XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) dentro de la plataforma MetaTrader 5. Diseñado tanto para traders profesionales como para quienes buscan una solución robusta y segura, este experto asesor (EA) combina tecnología de vanguardia con una operativa responsable y personalizable.

Herramientas y Funcionalidades Avanzadas

✅ Stop Loss y Take Profit

Protege cada operación con niveles automáticos de pérdida y ganancia predefinidos. Seguridad y eficiencia en cada trade.



✅ Trailing Stop Dinámico

Optimiza las ganancias con un trailing stop configurable que sigue el precio a medida que se mueve a tu favor, bloqueando beneficios automáticamente.



✅ Selección del TimeFrame de Trabajo

Elige el marco temporal que mejor se adapte a tu estrategia: desde M1 hasta H4 o más. Flexibilidad total para distintos estilos de trading.



✅ Control de Riesgo Integrado

Establece el porcentaje de riesgo por operación y deja que el robot lo calcule automáticamente en base al saldo o capital disponible.



✅ Protección contra Spreads Elevados

Evita entrar al mercado cuando los spreads son anormalmente altos, lo que garantiza una ejecución más eficiente y rentable.



✅ Límite de Pérdidas Diarias

Define una pérdida máxima diaria y Perfect Days dejará de operar automáticamente al alcanzarla, protegiendo tu capital en días adversos.



✅ Filtro de Horarios y Días de la Semana

Configura el robot para operar solo en las horas más efectivas o los días que tú elijas, excluyendo momentos de menor liquidez o alta incertidumbre.



✅ Filtro de Días con Noticias Económicas

Evita operar durante eventos macroeconómicos de alto impacto que puedan generar movimientos erráticos, protegiendo tus operaciones de la volatilidad extrema.



✅ Filtro de Minutos Prohibidos

Excluye minutos específicos antes o después de ciertas velas clave, ideal para evitar entradas en momentos de ruido de mercado o justo antes de noticias.

Perfect Days es más que un robot de trading: es una herramienta pensada para ayudarte a operar con inteligencia, seguridad y eficiencia en los mercados financieros.

Tanto si operas en XAUUSD como en otros instrumentos, este EA te ofrece la combinación perfecta entre personalización, protección y rendimiento.