Payroll and PMI

🔥 Indicador IPCPayroll – O Segredo dos Traders de Sucesso! 🔥

Quer operar com mais confiança e precisão com os preços do dia da divulgação do Payroll e do IPC Americano? O Indicador IPCPayroll foi desenvolvido para traders que querem acompanhar o impacto dessas notícias no mercado de forma estratégica e organizada.

✅ Marcação Automática das Notícias

O indicador insere automaticamente linhas horizontais no preço de abertura do candle de 5 minutos das datas de Payroll e IPC.

✅ Visualização Clara e Eficiente

Payroll : Linha vermelha e pontilhada , destacando os principais níveis de preço no dia do evento.

: Linha , destacando os principais níveis de preço no dia do evento. IPC: Linha amarela e sólida, facilitando a leitura da movimentação do mercado.

✅ Informações Detalhadas

Cada linha exibe automaticamente:

📌 Mês e Ano da Notícia

📌 Abertura do Candle de 5 Minutos

✅ Antecipe-se ao Mercado

Com o IPCPayroll, você terá uma visão clara de como o preço reagiu nos meses anteriores, permitindo criar estratégias baseadas em repetições de padrões e níveis históricos.

🚀 Ideal para traders de Nasdaq, S&P 500, Forex e outros mercados voláteis!

🔗 Adquira agora e leve sua análise para o próximo nível!



