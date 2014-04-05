Payroll and PMI

🔥 Indicador IPCPayroll – O Segredo dos Traders de Sucesso! 🔥

Quer operar com mais confiança e precisão com os preços do dia da divulgação do Payroll e do IPC Americano? O Indicador IPCPayroll foi desenvolvido para traders que querem acompanhar o impacto dessas notícias no mercado de forma estratégica e organizada.

Marcação Automática das Notícias
O indicador insere automaticamente linhas horizontais no preço de abertura do candle de 5 minutos das datas de Payroll e IPC.

Visualização Clara e Eficiente

  • Payroll: Linha vermelha e pontilhada, destacando os principais níveis de preço no dia do evento.
  • IPC: Linha amarela e sólida, facilitando a leitura da movimentação do mercado.

Informações Detalhadas
Cada linha exibe automaticamente:
📌 Mês e Ano da Notícia
📌 Abertura do Candle de 5 Minutos

Antecipe-se ao Mercado
Com o IPCPayroll, você terá uma visão clara de como o preço reagiu nos meses anteriores, permitindo criar estratégias baseadas em repetições de padrões e níveis históricos.

🚀 Ideal para traders de Nasdaq, S&P 500, Forex e outros mercados voláteis!

🔗 Adquira agora e leve sua análise para o próximo nível!


