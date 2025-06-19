Opened Position Info

The indicator summarizes all open positions.

Settings:

HeaderTextColor = Yellow;     // Header text color

FooterTextColor = Yellow;     // Text color in totals

ProfitColorPositive = Lime;   // Color for gain values

ProfitColorNegative = Red;    // Color for loss values

SeparatorColor = Gray;        // Color for separators

FontSize = 12;                  // Text size

LineSpacing = 15;               // Line spacing

FontName = "Courier New";    // Font name

TableCorner = 0;                // 0: Top left, 1: Top right

RightMargin = 10;               // Distance from right edge when 1

TopMargin = 10;                 // Distance from top edge

Space1 = 7;                     // Space betw. col. 1 and 2

Space2 = 10;                    // Space betw. other columns

Recommended products
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
TrendPlus
Sivakumar Subbaiya
4.07 (14)
Indicators
Trend Plus   Trendplus  Indicator   Time Frame: Suitable for any time frame.  Purpose: Trend Prediction. Blue and red candle indicate the buy and sell call respectively. Buy: When the blue candle is formed buy call is initiated. close the buy trades when the next red candle will formed.   Sell: When the Red candle is formed Sell call is initiated. close the Sell trades when the next blue candle will formed.   Happy trade!!
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicators
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicators
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicators
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Indicators
iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Engulfing Bar Pattern mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator ENGULFING Bar Pattern for MT4, No repaint, No delay. - Indicator "ENGULFING Bar" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects Engulfing Bar patterns on chart: - Bullish Engulfing Bar - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish Engulfing Bar - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC, Mobile & Email alerts. - Indicator "ENGULFING Bar Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. // Great Trading Robots
Show Pips
Roman Podpora
4.27 (56)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. VERSION MT5 - More useful indicators There are several options for placing the information line on the chart: 1. To the right of the price (runs behind the price); 2. As a comment (in the upper
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicators
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicators
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicators
Pivot Point Fibo RSJ is an indicator that traces the support and resistance lines of the day using Fibonacci rates. This spectacular indicator creates up to 7 levels of support and resistance through Pivot Point using Fibonacci rates. It is fantastic how the prices respect each level of this support and resistance, where it is possible to perceive possible entry/exit points of an operation. Features Up to 7 levels of support and 7 levels of resistance Set the colors of the levels individually
FREE
ContiStat restricted
Matous Bartl
Indicators
ContiStat restricted - Free DEMO version of the ContiStat indicator Free version of the indicator is ment as DEMO of full paid version. Full functionality is available, however The indicator work only on M30 chart period . Find the ContiStat indicator for full functionality Brief description The ContiStat indicator calculate statistic frequency of green (up) and red (down) movement in the chart and determine movement dynamics (silver curve). There are two key parameters to understand the ContiS
FREE
MT Focus Session
Issara Seeboonrueang
4 (1)
Indicators
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.     >>   MT Sideway Filter   << MT Focus Session : Focused on monitoring session times, the MT Focus Session indicator emphasizes market activity from opening to close, with a preference for the high-volume periods between the London Open and the U.S. Close. TRADE: Forex TIME FRAME:  M5 M15 M30 H1 SYMBOL PAIR: All Symbol SETTINGS: FOCUS SESSION Open Session Time: Start time of the session you are interested.
FREE
Tick Speed Free
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicators
Tick Speed Free povides a on-chart label of tick speed to allow you to see the ebb and flow of market activity. Observing rises and falls in tick speed may allow you to better time entries to reduce slippage and re-quotes. Options include: - colores for low-mid-high tick speeds - placement and styling - prefix & suffix to customise the speed label Troubleshooting: - Note, in the tester environment, tick timings are limited to what is supplied by the tester environment and it's speed - If there
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicators
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
TreendLines
Sajjad Karimi
Indicators
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicators
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicators
Overview of the Aroon Classic Indicator The Aroon Classic indicator is a technical tool that quantitatively identifies the emergence and persistence of trends on a chart. It uses two lines—“Aroon Up” and “Aroon Down”—to display trend strength and turning points within a range of 0–100. A higher Aroon Up value indicates a stronger uptrend, while a higher Aroon Down value indicates a stronger downtrend. Key Features Visually distinguishes trend initiation and reversal Customizable calculation peri
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicators
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicator
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (68)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Basic Support and Resistance Indicator MQL4
German Pablo Gori
Indicators
What is this indicator? This   Basic Support and Resistance Indicator   -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the   MetaTrader 5 (MT5)   platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels bas
FREE
MegaTrends
Sivakumar Subbaiya
1 (1)
Indicators
Megatrends  Indicator   Time Frame: Suitable for any time frame.  Purpose: Trend Prediction. Blue and red color indicate the buy and sell call respectively. Buy: When the blue line is originating it is opened buy call. Sell: When the Red line is origination it is opened sell call Happy trade!! this indicator is suitable for all time frame, but our recommended time frame to use 1hour and 4 hours, suitable for any chart.
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Buyers of this product also purchase
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.91 (45)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (138)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET MY TRADING TIPS PLUS A GREAT BONUS! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a very complex thing not only
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months access       to trading signals from the service       RFI SIGNALS   — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months access       to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed traders
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.69 (68)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (295)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicators
Currently 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch the e
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (94)
Indicators
Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.64 (105)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is th
PipRush MT4
Hugo Feruglio
Indicators
PipRush is a technical indicator that identifies structured trading opportunities using statistical logic. It automatically draws trade setups with predefined entry, stop loss, and take profit levels. The indicator is designed for traders who want to reduce manual analysis and apply a consistent, data-driven approach. Key Features Automatically plots full trade setup, including entry, stop loss, take profit, and risk-to-reward levels Real-time dashboard displays live performance metrics Alerts f
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /        VERSION MT5 Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now, you
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (262)
Indicators
Gold Stuff is a trend indicator designed specifically for gold and can also be used on any financial instrument. The indicator does not redraw and does not lag. Recommended time frame H1. At it indicator work full auto  Expert Advisor EA Gold Stuff. You can find it at my profile. Contact me immediately after the purchase to get   personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual here  Please note that I do not sell my
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
IQ Gold Gann Levels a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.69 (13)
Indicators
Summer Sale: 50% OFF!!! $44 instead of $88! Promotion is valid until 15 August 2025!  After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!   Easy Breakout is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breako
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (1)
Indicators
Auto Optimized RSI is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels, Auto Optimized RSI dynamically adjusts its levels bas
Scalper System
Mohamed Hassan
Indicators
2 copies left at $65, next price is $120 Scalper System is a user-friendly indicator designed to detect market consolidation zones and anticipate breakout movements. Optimized for the M1 or M15 timeframe, it performs best on highly volatile assets like gold (XAUUSD). Although originally designed for the M1 or M15 timeframe, this system performs well across all timeframes thanks to its robust, price action-based strategy. You can visually backtest the indicator to evaluate the accuracy of its si
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
Apollo Secret Trend is a professional trend indicator which can be used to find trends on any pair and time frame. The indicator can easily become your primary trading indicator which you can use to detect market trends no matter what pair or time frame you prefer to trade. By using a special parameter in the indicator you can adapt the signals to your personal trading style. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. The signals of the indicator DO NOT REPAINT! In
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
Upper and Lower Reversal - Early forecasting system for reversal points. Allows you to find price reversal points on the boundaries of the upper and lower price movement channels. The indicator will never repaint or change the position of the signal arrows. Red arrows are a buy signal, Blue arrows are a sell signal. Adapts to any time frames and trading instruments The indicator does not repaint, it works only when the candle closes. There are several types of alerts for signals The indicator i
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (655)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a worthle
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicators
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic Support/Resistance Levels Scanner is a support‑and‑resistance indicator that adds volume context to price structure. By showing how trading activity clusters around recent pivots, it helps users see where buying or selling interest has been most active. See more MT5 version at:
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (3)
Indicators
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicators
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell).
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Indicators
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.93 (14)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tra
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicators
Gold Trend - this is a good stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the price movement of an asset and reflects volatility and potential entry zones. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] The best indicator signals: For SELL = red histogram + red SHORT pointer + yellow signal arrow in the same direction + red trend direction arrow. For BUY = blue histogram + blue LONG pointer + aqua signal arrow in the same direction + blue trend direction arrow. Benefits of the
More from author
SMartPlus
Miroslav Vokaty
Experts
This simple EA is created for a system based on the fact that each tradable product sooner or later creates an up or down movement. The first entry is always in the form of hedging (buy and sell) in the volume entered in the "Base Lot" field. The volume of the next entry depends on the value entered in the "Lot Exponent" field eg: first entry is 0.01 Lot, Lot Exponent = 2, next entry will be 0.02. Distance for next level entry is set in the "Step Grid and Points" field eg: the first input is at
Filter:
No reviews
Reply to review