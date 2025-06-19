Opened Position Info

Pivot Point Fibo RSJ est un indicateur qui trace les lignes de support et de résistance de la journée en utilisant les taux de Fibonacci. Cet indicateur spectaculaire crée jusqu'à 7 niveaux de support et de résistance via Pivot Point en utilisant les taux de Fibonacci. C'est fantastique de voir comment les prix respectent chaque niveau de ce support et de cette résistance, où il est possible de percevoir les points d'entrée/sortie possibles d'une opération. Caractéristiques Jusqu'à 7 niveaux

FREE