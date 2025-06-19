Opened Position Info
- Indicateurs
- Miroslav Vokaty
- Version: 1.42
- Mise à jour: 19 juin 2025
The indicator summarizes all open positions.
Settings:
HeaderTextColor = Yellow; // Header text color
FooterTextColor = Yellow; // Text color in totals
ProfitColorPositive = Lime; // Color for gain values
ProfitColorNegative = Red; // Color for loss values
SeparatorColor = Gray; // Color for separators
FontSize = 12; // Text size
LineSpacing = 15; // Line spacing
FontName = "Courier New"; // Font name
TableCorner = 0; // 0: Top left, 1: Top right
RightMargin = 10; // Distance from right edge when 1
TopMargin = 10; // Distance from top edge
Space1 = 7; // Space betw. col. 1 and 2
Space2 = 10; // Space betw. other columns