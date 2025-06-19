Opened Position Info

The indicator summarizes all open positions.

Settings:

HeaderTextColor = Yellow;     // Header text color

FooterTextColor = Yellow;     // Text color in totals

ProfitColorPositive = Lime;   // Color for gain values

ProfitColorNegative = Red;    // Color for loss values

SeparatorColor = Gray;        // Color for separators

FontSize = 12;                  // Text size

LineSpacing = 15;               // Line spacing

FontName = "Courier New";    // Font name

TableCorner = 0;                // 0: Top left, 1: Top right

RightMargin = 10;               // Distance from right edge when 1

TopMargin = 10;                 // Distance from top edge

Space1 = 7;                     // Space betw. col. 1 and 2

Space2 = 10;                    // Space betw. other columns

