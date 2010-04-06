Opened Position Info

iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers

