Capitalrecover2
- Experts
- Mr Nisit Noijeam
- Version: 1.0
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY
EA_Name
- ค่า: HFT MTRADER
- ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History)
Lot_fix
- ค่า: 0.02
- ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X
- ค่า: 1.5
- ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้
High_Low_end_candle
- ค่า: 10
- จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระดับ High และ Low เพื่อหาช่วงราคาในการเปิดคำสั่งซื้อขาย
High_Low_pips
- ค่า: 250
- ระยะห่างระหว่างระดับ High และ Low ที่กำหนดในหน่วยของ pip ซึ่งจะถูกใช้ในการตั้งค่าเงื่อนไขการ Hedge
Close_money
- ค่า: 5.0
- เป้าหมายกำไรในหน่วยเงิน (Currency) เมื่อถึงกำไรที่กำหนด EA จะปิดคำสั่งทั้งหมด
Magic Number
- ค่า: 5476
- เป็นรหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งเทรดที่เปิดโดย EA เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำสั่งเทรดที่มาจาก EA ตัวนี้กับคำสั่งอื่น ๆ