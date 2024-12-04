Capitalrecover2

  • HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY



  • EA_Name

    • ค่า: HFT MTRADER
    • ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History)

  • Lot_fix

    • ค่า: 0.02
    • ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X
    • ค่า: 1.5
    • ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้

  • High_Low_end_candle

    • ค่า: 10
    • จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระดับ High และ Low เพื่อหาช่วงราคาในการเปิดคำสั่งซื้อขาย

  • High_Low_pips

    • ค่า: 250
    • ระยะห่างระหว่างระดับ High และ Low ที่กำหนดในหน่วยของ pip ซึ่งจะถูกใช้ในการตั้งค่าเงื่อนไขการ Hedge

  • Close_money

    • ค่า: 5.0
    • เป้าหมายกำไรในหน่วยเงิน (Currency) เมื่อถึงกำไรที่กำหนด EA จะปิดคำสั่งทั้งหมด

  • Magic Number

    • ค่า: 5476
    • เป็นรหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งเทรดที่เปิดโดย EA เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำสั่งเทรดที่มาจาก EA ตัวนี้กับคำสั่งอื่น ๆ




