Capitalrecover2

  • HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY



  • EA_Name

    • ค่า: HFT MTRADER
    • ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History)

  • Lot_fix

    • ค่า: 0.02
    • ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X
    • ค่า: 1.5
    • ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้

  • High_Low_end_candle

    • ค่า: 10
    • จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระดับ High และ Low เพื่อหาช่วงราคาในการเปิดคำสั่งซื้อขาย

  • High_Low_pips

    • ค่า: 250
    • ระยะห่างระหว่างระดับ High และ Low ที่กำหนดในหน่วยของ pip ซึ่งจะถูกใช้ในการตั้งค่าเงื่อนไขการ Hedge

  • Close_money

    • ค่า: 5.0
    • เป้าหมายกำไรในหน่วยเงิน (Currency) เมื่อถึงกำไรที่กำหนด EA จะปิดคำสั่งทั้งหมด

  • Magic Number

    • ค่า: 5476
    • เป็นรหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งเทรดที่เปิดโดย EA เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำสั่งเทรดที่มาจาก EA ตัวนี้กับคำสั่งอื่น ๆ




    • Önerilen ürünler
    Chart Navigator Pro
    ELITE FOREX TRADERS LLC
    Yardımcı programlar
    Introducing the   Elite Chart Navigator   — your ultimate MetaTrader 5 Expert Advisor designed to revolutionize multi-symbol trading with seamless chart navigation and superior usability. Product Overview The   Elite Chart Navigator EA   is a sophisticated trading utility enabling rapid switching between multiple trading pairs through an intuitive on-chart button interface. Built for professional traders managing numerous instruments, this EA dramatically improves workflow efficiency, ensuring
    FREE
    Echelon EA
    Daniel Suk
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
    FREE
    Trendline Surge
    Mansoor Ali P Cheriaottayil
    Uzman Danışmanlar
    Trendline Breakout Pro EA: Maximize Profits with Smart Grid Martingale Strategy Unlock the power of trendlines and advanced grid trading with the   Trendline Breakout Pro EA ! This expert advisor is engineered to trigger trades when price closes above/below dynamically drawn trendlines, with flexible options to trade trendline   follow-throughs   or   rejections . Combined with a robust   martingale grid system , it’s designed to amplify profitability while keeping risk manageable. Perfect
    FREE
    Tulips MT5
    Kun Jiao
    4.86 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Tulip EA Strateji Açıklaması Temel Strateji Trend takibi : Stop-loss korumalı, Martingale veya grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz Bağımsız alım/satım : Trend başlangıç noktalarını belirlemek için mum formasyonları analiz edilir Parametre Ayarları Parametre Varsayılan Değer / Açıklama Stabilite parametresi 5 (varsayılan) İşlem enstrümanı Altın (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL %0.3, TP %1.2 Lot büyüklüğü 0.01 (varsayılan) Otomatik sermaye yönetimi 10.000$ bakiye başına 0.01 lot Zaman dilim
    FREE
    FridayGoldRush
    Lukas Matthias Wimmer
    1 (1)
    Uzman Danışmanlar
    TrendRushEA – Automated Expert Advisor for XAUUSD with Optional USD Strength Filter Short Description (EN): TrendRushEA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) in strong bullish trends. It combines long-term trend confirmation with an optional USD strength filter based on EURUSD. The EA features dynamic risk management (1%–2% of account size), ATR-based SL/TP calculation, and a weekend-close function for trade protection. Detailed Descri
    FREE
    Galaxy MT5
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
    Go it MT5
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    GO IT - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.                                     ONLY RECO M ENDED FOR GBPUSD AND EURUSD Can used this EA whit 100$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  GO IT It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the
    Best Scalper XAUUSD 30min
    Bruno Alexandre Azevedo Dantas
    Uzman Danışmanlar
    Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar
    FREE
    Algo Edge Boost Buy MT5
    Niklas Templin
    1 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
    FREE
    Steady Runner NP EA
    Theo Robert Gottwald
    3 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
    FREE
    Good Monday MT5
    Konstantin Kulikov
    4.5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.  Download settings (sets):   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUD
    Max Hercules
    Aaron Pattni
    4.29 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Get it FREE while you can! Will be increased to $100 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; The Max Hercules Strategy is a part of a cross asset market making strategy (Max Cronus) built by myself over years of analysis and strategy building. It takes multiple theories and calculations to trade the market in order to cov
    FREE
    Max Poseidon
    Aaron Pattni
    3.33 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Get it FREE while you can! Will be increased to $200 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; GBPUSD and EURUSD Set files can be found in the comments! (please message me if you need help with them) TimeFrames are harcoded, therefore any chart and time will work the same. The Max Poseidon Strategy is a part of a cross ass
    FREE
    Grey Wolf
    Alexander Oropesa Marrero
    Uzman Danışmanlar
    Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
    Duel MT5
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    FCryptoTrends
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Uzman Danışmanlar
    This EA allows you to accurately follow the trend of your favorite cryptocurrency. The operation of the EA is simple, when the EA detects an entry signal it will continue with that entry until it detects that the trend has been exhausted and will exit. You can configure whether to enter and exit immediately or give it a margin bars. Widely configurable, you can choose the timeframe, I recommend 1H and 4H the latter with a superb drawdown. You can choose whether to buy or sell, so when the uptr
    FREE
    The Gold Sniper
    Sachin Gautam
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Uzman Danışmanlar
    Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
    FREE
    MT5 to Binance Spot Copier
    Joel Juanpere
    Yardımcı programlar
    This utility copies the trading activity from MT5 to Binance Spot. As copies to SPOT, only supporst LONG positions. - Can handle multiple orders with different SL and TP. Can handle partial closes. - In the parameters, you can establish a mutliplier between the size on MT5 and the size to open on Binance. - You can filter use or not manual trades and EA trades. Look the video to see how to use it.
    The Ring
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    The Ring A EA to rule them all The Ring   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. The Ring  It is optimized for 28 pairs of forex market Do not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions  The Ring    Have 6 neurals nets to used the correct algoritm in the
    RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
    Niklas Templin
    Uzman Danışmanlar
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
    FREE
    Stop Loss With Ptofit Free
    JOSE LUIS MOLINA RAJA
    Yardımcı programlar
    Stop Loss with Profit Free Version*. Complete Version here. This utility / expert for MetaTrader 5 modifies the stop loss of all your operations dynamically and automatically to ensure the minimum benefits you want, and be able to operate with or without Take Profit. Maximize your benefits, by being able to trade with Unlimited Take Profit. You will ensure the number of minimum points you want to earn in each operation and the stop loss will be adjusted as long as the benefit of the operatio
    FREE
    Dumangan MT5
    Jose Lagayan
    Uzman Danışmanlar
    Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
    FREE
    God Odin
    Alexander Oropesa Marrero
    Uzman Danışmanlar
    Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
    MelBar Advanced Bollinger Scalper for EuroSwiss
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    The MelBar EuroSwiss 1.85x 2Y Expert Advisor  is a specific purpose profit-scalping tool which success depends on your understanding of its underlying strategy and your ability to configure it. Backtest results using historical data from 6 February 2018 15:00 to 19 February 2020 00:00 for the EUR/CHF (M30) currency pair proves very highly profitable. Initial Deposit : US$500 Investment returns : US$1426.20 Net Profit : US$926.20 ROI : 185.24% Annualized ROI : 67.16% Investment Length : 2 yea
    FREE
    EA Progress
    Yuriy Kuzmin
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.48 (46)
    Uzman Danışmanlar
    This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
    FREE
    EA Night Fox Scalper MT5
    Ruslan Pishun
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
    Gold News and Swing Trading
    Kashif Peter
    Uzman Danışmanlar
    Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir. Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın. İşlem Modları Haber İşlemleri → M1 zaman
    Paradise MT5
    Lasse Mathias Baagoe S Christensen
    2 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Paradise EA is a sophisticated breakout trading Expert Advisor developed for the MetaTrader 5 platform. It is engineered for traders who prioritize capital protection and steady growth by focusing on high-probability price action movements. The core strategy is built on pure market dynamics. Paradise EA identifies key trading ranges and strategically places pending orders to capture momentum during significant breakouts. This approach ensures that trades are based on logical market structure, no
    FREE
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (280)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Uzman Danışmanlar
    Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Uzman Danışmanlar
    Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (20)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (19)
    Uzman Danışmanlar
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.28 (58)
    Uzman Danışmanlar
    SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Uzman Danışmanlar
    AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Uzman Danışmanlar
    Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Aurum Sentinel Pro
    Christian Da Costa
    Uzman Danışmanlar
    Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Uzman Danışmanlar
    Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.21 (87)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Prometheus MT5
    Evgenii Aksenov
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
    Yazarın diğer ürünleri
    CapitalGrid
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
    FREE
    CapitalSMC
    Mr Nisit Noijeam
    5 (3)
    Göstergeler
    The "SMC Trading Strategy" or "Smart Money Concept" is a trading strategy that focuses on understanding and following the movements of "large capital" or "Smart Money", which usually refers to institutional investors or major players who can influence the stock or asset markets. This strategy relies on technical and behavioral market analysis to predict market or stock price directions by observing the actions of Smart Money. These investors are believed to have more information, resources, and
    FREE
    CapitalTrendline2
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์ เป
    FREE
    CapitalVolumeprofile
    Mr Nisit Noijeam
    Göstergeler
    Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระดับการซื้อขายของตลาดในแต่ละระยะเวลาโดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (volume) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ราคาใด รวมทั้งช่วยในการหาจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control: POC) และระดับการซื้อขายอื่น ๆ ที่สำคัญ เรียกว่า Value Area. การใช้งาน Volume Profile ในการวิเคราะห์ตลาดมักจะมีขั้นตอนดังนี้: กำหนดระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ : เราต้องกำหนดระยะเวลาที่เราสนใจในการวิเคราะห์ Volume Profile เช่น ชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห์
    FREE
    Capitalallweather
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
    FREE
    Capitalformular
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short) ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม) เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ
    FREE
    Capitalrecover
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
    FREE
    CapitalMAGL
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
    FREE
    CapitalTrendline
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
    CapitalCraftpercent
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
    CapitalRiskPerTrade
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
    CapitalAsgard
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    This EA, named "MTRADER," is designed for the MT4 (MetaTrader 4) trading platform. It operates based on a grid trading strategy and includes functionality for both buy and sell orders. Here's an overview of its key features and functionalities: Trading Zones: The EA operates within specified price zones for buying and selling. BuyZoneStart and BuyZoneEnd define the range within which the EA will consider placing buy orders, while SellZoneStart and SellZoneEnd define the range for sell orders. Or
    CapitalCraft
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
    CapitalRoyal
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    MA trend following 1sd signal  The EA appears to use a combination of moving averages and standard deviation to make trading decisions, with the option to increase lot sizes after consecutive losses, potentially aiming for a martingale-like strategy. It's important to note that while EAs can automate trading, they come with risks, especially when using strategies like lot size increase on loss. Users should thoroughly backtest and understand the EA's strategy and risks before using it in live tr
    Capital ATR
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) platform, named MTRADER. Its primary strategy appears to be a grid trading strategy based on moving averages and average true range (ATR) volatility. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Initialization Parameters : It defines various input parameters such as Moving Average Type (Simple, Exponential, Smoothed, or Linear Weighted), Moving Average Period, ATR Period, ATR Factor, Initial Lot Size, etc. These parameters can be adjust
    Capital Pivot
    Mr Nisit Noijeam
    Göstergeler
    Pivot Points และระดับ (Support) และ(Resistance) บนแผนภูมิการเทรดใน MetaTrader 4 สำหรับตลาด Forex : คำนวณ Pivot Points : สคริปต์คำนวณจุด Pivot โดยใช้ข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ เช่น ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิด จากช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น วัน, ชั่วโมง, ฯลฯ) จุด Pivot และระดับต่างๆ เช่น R1, R2, R3 (ระดับการต้านทาน) และ S1, S2, S3 (ระดับการสนับสนุน) ถูกคำนวณออกมา แสดงบนแผนภูมิ : หลังจากคำนวณจุด Pivot และระดับต่างๆ, สคริปต์จะแสดงเส้นเหล่านี้บนแผนภูมิ MT4 เพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถเห็นจุดที่
    Capital Trend
    Mr Nisit Noijeam
    Göstergeler
    indicator named "MTRADER" designed to be used with the MetaTrader 4 trading platform. It appears to be a technical analysis tool for forex or stock market trading. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Indicator Properties and Inputs : The code begins by setting up basic properties of the indicator, such as its name, version, and drawing styles. It defines two indicator buffers with blue and red colors, likely used for graphical representation on charts. Input parameters
    Capitalgrid01
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    A grid trading strategy is a method used in financial markets, particularly in forex trading, that involves placing buy and sell orders at regular intervals above and below a set price level. This creates a grid-like pattern of orders on the chart, hence the name "grid trading." Here’s a detailed explanation: Grid Trading Strategy Basic Concept : Grid trading is designed to capitalize on market volatility. The strategy works best in ranging or sideways markets, where prices fluctuate within a c
    MAcapitalzone
    Mr Nisit Noijeam
    Uzman Danışmanlar
    OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
    CapitalMIXindy
    Mr Nisit Noijeam
    Göstergeler
    The indicator plots up/down buffer arrows in the chart window two of the following indicator conditions are met. Moving Average ; Moving Average Convergence/Divergence (MACD ); Oscillator of Moving Averages (OsMA ); Stochastic Oscillator ; Relative Strength Index (RSI) ; Commodity Channel Index (CCI) ; Relative Vigor Index (RVI ); Average Directional Index (ADX) ; Triple Exponential Average ; Bollinger Bands ; ตัวบ่งชี้จะพล็อตลูกศรขึ้น/ลงในหน้าต่างแผนภูมิเมื่อตรงตามเงื่อนไขของตัวบ่งชี้สองตัวต่อ
    CapitalSupportResistance
    Mr Nisit Noijeam
    Göstergeler
    "Support and Resistance" is a fundamental concept in technical analysis for trading stocks, currencies, or other assets in financial markets. Here's how to use it: Identifying Support Support is a price level where buying is strong. When the price drops to this level, there tends to be significant buying activity, preventing the price from falling further. Identifing Support: Look for the lowest points in a given period and find levels where the price has bounced back up multiple times. Usage:
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt