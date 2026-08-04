SPAs

Программу можно использовать как советник для ручной и полуавтоматической торговли.

Или как индикатор для выявления структуры рынка.

В торговой части программы отсутствуют ордера Sell, Buy. А также лимитные и стоповые ордера.

Вместо этого на график выводится торговая рамка для сделок на продажу -  SELL или на покупку - BUY.

У торговой рамки имеются три уровня. Уровень открытия будущего ордера. Уровень стопа и уровень профита.

Влево от торговой рамки выводятся три линии. Перемещая данные линии с помощью мыши, можно изменить значения открытия, стопа и профита будущего ордера.

Для ручной торговли используются ордера двух типов.

Рыночный - Market. Заменяет ордера Sell и Buy. Например, если торговая рамка SELL, то Market ордер будет соответствовать ордеру Sell.

Отложенный - Pending. Заменяет лимитные и стоповые ордера.

Для полуавтоматической торговли используется виртуальный отложенный ордер - Virtual. Заменяет стоповые ордера. "Включение" этого ордера переводит программу в режим автоматической торговли для проведения одной сделки.

Использование  виртуального торгового ордера оправдано тех случаях, когда есть вероятность движения цены против сделки, открытой по рынку с помощью ордера Market.  

Одна сделка может включать открытие одного или нескольких ордеров одновременно. 

Торговая часть программы оптимизирована для торговых систем на основе Price Action - систем следования за рынком.

Размер торгового лота для одного ордера можно задать явно или задать процент риска на один ордер.

Если задать процент риска, то размер торгового лота будет рассчитан автоматически в зависимости от заданного риска и расположения линий открытия и стопа торговой рамки. Это исключает необходимость расчета размера лота, ввода рассчитанного значения во вспомогательные торговые программы. При торговле на минутном таймфрейме, часто используемом для точности входа в сделку, автоматический расчет избавляет от рутинных операций. Дает возможность сосредоточиться на проведении торговой операции.

Для виртуальных отложенных ордеров не известно заранее, когда будет физически открыт ордер. Заранее не известно место открытия ордера и расстояние до стопа. Поэтому размер торгового лота вычисляется в момент открытия сделки с соблюдением заданного риска. Для виртуального ордера лучше использовать задание процента риска. Если для данного ордера задать размер лота, то при маленьких значениях расстояния до стопа при открытии ордера, риск может быть значительным.

В программу встроены три индикатора для выявления структуры рынка. Применение этих индикаторов закладывает основу для построения эффективных торговых стратегий.

Индикаторы имеют условные названия:

1. Sniper X6;

2. Sniper;

3. Smart money.

Управление программой осуществляется через графический интерфейс с помощью девяти панелек.

А также с помощью торговой рамки. 

Панельки можно перемещать по окну с графиком с помощью мыши.

Значения некоторых параметров, а также количество и структура элементов управления программой зависят от контекста.

Одновременно на график можно вывести три панельки.

Торговая панелька выводится при запуске программы.

При нажатии на кнопку Default вызывается вторая панелька для задания или корректировки параметров.

При нажатии на кнопки 1-2-3 первой панельки на график выводятся встроенные индикаторы по отдельности или все вместе. В любом сочетании.

На второй панельке нажатием на кнопки 1-2-3 можно вызвать по очереди одну из трех панелек для настройки параметров индикаторов.

Все панельки можно убрать с графика. Для этого в правом верхнем углу торговой панельки необходимо нажать на синюю стрелку.

В зависимости от режима работы в верхней части окна с графиком появится одна из четырех панелек. На ней может быть кнопка для вывода одного из трех типов ордеров:  Market, Pending или Virtual в зависимости от настроек.

Справа находится красная стрелка. При нажатии на красную стрелку на график выводятся все ранее свернутые панельки.

Описание управляющих элементов

  • Торговая панелька.
Торговая панелька состоит из пяти частей

Первая часть - информационная. Расположена вверху.

Здесь выводится информация о риске, размере и количестве открываемых ордеров. Ниже выводится значение Risk/Reward ratio - соотношение риска к. 


Во второй части производится настройка торговой рамки. Задается режим торговли - ручной или полуавтоматический. А также можно задать вывод ордера Сейф.

Кнопкой BUY на график выводится торговая рамка для покупки. Кнопкой SELL выводится торговая рамка для продажи.

После вывода торговой рамки мышью можно скорректировать положение линий Стопа, Открытия и Профита.

Ниже в строке SL>=... выводится информация об уровне Stop Level, заданном торговым сервером. Этот уровень определяет минимальное расстояние от уровня открытия ордера до уровней стопа и профита. 

Кнопкой Pending/Market выбирается тип открываемого ордера. По умолчанию задан отложенный ордер - Pending . Задание типа ордера влияет на расположение торговой рамки.

По умолчанию торговая рамка не перемещается при поступлении новой свечи на график. Для перемещения торговой рамки при поступлении новой свечи или при изменении котировки необходимо нажать на кнопку Anime. После этого начнет осуществляться примитивная анимация - перемещение торговой рамки вслед за изменением котировок. При этом размер области прибыли и убытка торговой рамки будет изменяться в соответствиями с заданными настройками. Если же кнопка Anime отжата, то области прибыли и убытка торговой рамки можно изменить с помощью мыши. И эти области не будут изменяться.

При одновременно нажатых кнопках Pending и  Anime включается режим полуавтоматической торговли. Появляется возможность задания ордера Virtual.Также включается Светофор рядом с кнопкой Virtual

Светофор позволяет  включить виртуальный отложенный ордер. О светофоре будет сказано чуть ниже.

Кнопками TP и SL включается задание уровней профита и стопа. 

Кнопка Safe задает возможность создания ордера сейф. Ордер сейф может быть задан при достаточности свободных средств и если в настройках второй панельки задан одновременно один ордер для открытия сделки.

Если задан для открытия отложенный ордер - Pending , выводится информация, что ордер будет открыт с коротким стопом - Short stop. Но уровень стопа можно скорректировать мышью Смещая линию открытия торговой рамки.

Если же включен режим задания виртуальных отложенных ордеров, появляется кнопка  Short stop/Long stop вместо надписи  Short stop .


В третьей части торговой панельки располагается единственная кнопка. Этой кнопкой создается торговый ордер.

Цвет фона третьей части торговой рамки отличается. Это как бы предупреждает: ВНИМАНИЕ, нажатие на расположенную здесь кнопку вызывает торговую операцию.

В зависимости от включенных кнопок во второй части может выводиться:

  1. Кнопка  Pending  - нажатие на эту кнопку открывает отложенный ордер с уровнями открытия, стопа и профита, совпадающими с соответствующими линиями торговой рамки.
  2. Кнопка  Market    - нажатие на эту кнопку открывает рыночный ордер по текущей рыночной цене. Уровни стопа и профита совпадают с  соответствующими линиями торговой рамки.
  3. Кнопка  Virtual.

Правее кнопки  Virtual  включается Светофор. 

Цвета Светофора и порядок работы с виртуальным отложенным ордером.

Серый цвет - не нажаты кнопки BUY или SELL. То есть не выведена торговая рамка.

После вывода торговой рамки Светофор подает сигналы.

Желтый цвет - режим ожидания.

Зеленый цвет - можно задать виртуальный отложенный ордер. Нажатие на кнопку  Virtual при зеленом цвете Светофора переводит программу в режим робота. При этом Светофор загорается красным цветом.

Красный цвет - виртуальный отложенный ордер отслеживает движение рынка в поисках оптимальной точки входа.

Программа переходит в автоматический режим. Отслеживается положение рыночной цены относительно максимума или минимума свечи. В зависимости от типа торговой рамки - рамка на продажу или на покупку. В некоторых случаях данный алгоритм позволяет открыть ордер по более выгодной цене. Положение торговой рамки в момент открытия реального ордера  может сильно отличаться от того, который был в момент нажатия на кнопку Virtual. Но ордер будет открыт с заданным риском или с другими заданными параметрами, о которых будет сказано немного позже.

Если в течение двух часов виртуальный ордер не сработает, Светофор сменит красный цвет на желтый или зеленый. То есть отключится виртуальный отложенный ордер. И далее при зеленом цвете можно снова в подходящий момент, по мнению трейдера, нажать на кнопку Virtual. Тем самым снова активировать новый виртуальный отложенный ордер.

Режим автоматической работы чувствителен к изменениям настроек программы. Нажатие на кнопки торговой панельки может отключить автоматический режим. Прежде чем использовать этот режим рекомендуется потренироваться на демо счете.


В четвертой части расположены кнопки закрытия ордеров.

Profit - закрывает все открытые ордера с прибылью.

Loss - закрывает все ордера с убытком.

Virtual - отключает виртуальный отложенный ордер. Отключается автоматический режим.

Pending - закрывает все отложенные ордера и виртуальный отложенный ордер. 

Open - закрывает все открытые ордера и виртуальный отложенный ордер .

ALL - закрывает все ордера и виртуальный отложенный ордер .


Кнопками в пятой части вызываются:

1 - выводится на график индикатор Sniper X6.

2 выводится на график индикатор Sniper.

3 выводится на график индикатор Smart money.

Default - выводится панелька с настройками параметров программы.

  • Панелька  настройки параметров торговой части программы.

Вызывается на график после нажатия на клавишу Default торговой панельки.

Кнопкой % / lot можно задать процент риска на сделку или размер торгового лота. Правее в поле ввода редактируется соответствующее значение. Размер лота по умолчанию выводится минимальным для выбранного торгового инструмента. При изменении размера торгового лота программа корректирует вводимое значение с учетом разрешенного шага изменения лота и минимальным значением. 

В строке Amount orders : в поле ввода задается количество ордеров, которые можно открыть одновременно в одной сделке. Если задать более одного ордера, то на первой торговой панельке исчезнет кнопка Safe. Ордер "сейф" можно задать только для одного выводимого ордера. Количество одновременно открываемых ордеров ограничено размером депозита и настройками торгового сервера. При тестировании программы в одной сделке открывалось 500 ордеров.

В строке Set profit on order : в поле ввода можно задать минимальное значение получаемого профита в сделке в расчете на один ордер.

В поле ввода в строке Amount punkts TP : можно задать количество пунктов профита в расчете на один ордер. Под пунктом в данной программе принимается минимальный шаг изменения цены торгового инструмента. Например, текущая цена валютной пары GBPUSD равна 1.26745. Один пункт равен 0.00001.

В поле ввода в строке Risk/Reward ratio : вводится значение отношения прибыли к убыткам проектируемой сделки.

Кнопкой Stop Level можно задать редактирование в поле ввода значение отступа уровня стопа относительно выбранного экстремума. Можно задать количество пунктов или процент от текущего спрэда.

Далее в строке Amount candles : задается метод выбора экстремума, относительно которого проектируется стоп. При отжатой кнопке vline в поле ввода можно ввести номер свечи. Программа на участке от последней свечи до свечи с заданным номером выбирает максимум или минимум. Если в первой - торговой панельке - выведена торговая рамка на SELL, то программа ищет максимум. Если торговая рамка BUY, программа ищет минимум. Относительно свечи с найденным экстремумом торговая рамка выводит уровень стопа. Стоп будет выведен с учетом значения в строке с кнопкой  Stop Level. Также при вычислении уровня стопа учитывается значение StopLevel, заданное торговым сервером.

Если же кнопка vline нажата, на график выводится вертикальная пунктирная линия. Перемещение с помощью мышки этой линии также задает свечу, до которой программа ищет экстремум для стопа.

При отжатой кнопке vline используется текущее значение номера свечи. При появлении новой свечи свеча с заданным номером смещается вправо. Если кнопка vline нажата, то свеча, на которой находится вертикальная линия, не смещается. 

В строке Frame color : находятся три цветных квадратика. После нажатия мышкой по выбранному квадратику можно задать цвет торговой рамки. Первый квадратик задает цвет области убытков торговой рамки и линии loss. Второй квадратик задает цвет линии open. Третий квадратик задает цвет зоны прибыли торговой рамки и линии profit.

В строке Comission : кнопкой Price / % в поле редактирования можно задать значение комиссии на сделку. Комиссия задается в виде цены в расчете на минимальный торговый лот. Или в виде процента от сделки. Эти значения берутся из спецификации торговых инструментов на сайте брокера.

Значение комиссии используется для более точного расчета параметров сделки - риска и Risk/Reward ratio.

В поле ввода в строке Margin requirements : вводится значение маржинальных требований. Это значение берется из спецификации торговых инструментов на сайте брокера. В некоторых случаях этот параметр помогает правильно рассчитать максимальное количество одновременно открываемых ордеров.

В строке Account ECN : кнопкой задается ECN счет. Если торговля ведется на ECN счете. В некоторых случаях это позволяет правильно рассчитать значение стопа. 

Кнопками 1-2-3 вызываются панельки настройки параметров встроенных индикаторов:

1 - выводится на график панелька настройки параметров индикатора Sniper X6.

2 выводится на график панелька настройки параметров индикатора  Sniper.

3  выводится на график панелька настройки параметров индикатора  Smart money.

  • Панелька настройки параметров индикатора Sniper X6.

    Состоит из четырех частей.

    1 часть. Задание или корректировка даты начала разметки графика.

    Для корректировки даты необходимо подвести курсор мыши к выбранной цифре даты и щелкнуть левой кнопкой мыши. Все цифры даты являются кнопками. После этого последовательно вводить требуемые цифры даты. Программа контролирует правильность ввода значения цифр даты.

    Окончание корректировки даты можно осуществить тремя способами. Щелкнуть левой кнопкой мыши по последней подсвеченной цифре даты. Нажатием на клавишу ESC. После изменения последней цифры даты. 

    2 часть. Параметры для импульсных уровней.

    В строке, следующей за выбором цвета импульсных уровней, слева стрелками можно выбрать стиль вывода импульсных уровней. 

    Стиль может быть в виде рамки - Frame, закрашенного прямоугольника - Rectangle, отрезка горизонтальной линии - Line. Также можно скрыть уровни - Hide.

    Справа стрелками выбирается толщина линии импульсного уровня.

    В строке Rollback candles : в поле ввода можно задать количество откатных свечей. Чем больше значение этого параметра, тем меньшее количество импульсных уровней будет выявлено.

    В строке Height задается высота прямоугольника импульсного уровня в виде количества пунктов. Этот параметр также влияет на количество выявленных уровней.

    В строке Length задается длина прямоугольника уровня. Параметр используется только для визуализации. Он ни на что не влияет. Импульсные уровни необходимы для построения на основе их разворотных уровней.

    В строке Broken : задается количество пунктов, регулирующих пробитие уровня ценой. Это важный параметр.

    Допустим, строились повышающие импульсные уровни при движении рынка вверх. Потом происходит разворот рынка. После пробития определенного уровня на заданное количество пунктов и закрепления ниже фиксируется разворот. После этого начинают строиться понижающие уровни. Самый верхний уровень будет являться разворотным.

    3 часть. Параметры для разворотных уровней и разворотных зон.

    Построение разворотных зон, прилегающих к разворотным уровням, происходит сложным образом.

    Алгоритм построения разворотных зон отличается от алгоритма построения импульсных уровней. Высота разворотных зон зависит от состояния рынка перед возникновением разворотного уровня.

    Разворотный уровень выводится в виде линии. Разворотная зона выводится в виде прямоугольника.

    В блоке редактирования разворотных уровней можно задать цвет, толщину и стиль уровней.

    Стили выбираются стрелками. Всего 5 стилей. 

    В виде рамки - Frame.

    В виде закрашенного прямоугольника - Rectangle.

    В виде линии - Line.

    В виде линии и рамки - Line and  Frame.

    В виде линии и закрашенного прямоугольника - Line and Rectangle.

    Скрыть все уровни - Hide .

    В последних двух стилях линия соединяет разворотную зону с экстремумом, который фактически стал разворотным. При этом тело разворотной зоны в виде рамки или прямоугольника начинается по времени в момент появления разворотной зоны.  Заканчивается разворотная зона после пробития разворотного уровня ценой. Пробитие как и для импульсных уровней задается параметром Broken.

    Если уровень не пробивается длительное время, то параметром Max length задается количество свечей максимальной длительности разворотного уровня. Если в данный параметр внести значение 0, то уровень будет продлеваться до тех пор, пока не будет пробит рынком.

    В строке Formal renewal вводится количество пунктов для так называемого формального обновления. Этот параметр влияет на выявление разворотных уровней. Когда рынок входит в тело потенциального разворотного прямоугольника импульсного уровня, но не доходит до противоположной стенки этого прямоугольника на указанное число пунктов, рынок разворачивается. В дальнейшем от этого места может быть построен разворотный уровень.

    4 часть. Выбор таймфреймов.

    Отдельно выбирается таймфрейм для поиска разворотных уровней и рабочий таймфрейм. На рабочем таймфрейме ведется торговля.


    • Панелька настройки параметров индикатора Sniper.

    Никаких новых параметров по сравнению с индикатором Sniper X6 здесь не добавлено. Единственная новая кнопка Hide all levels скрывает все уровни.


    • Панелька настройки параметров индикатора Smart money.

    В строке Amount of levels стрелками выбирается количество структурных уровней, которые может вывести на график индикатор. Всего 10 структурных уровней.

    Стрелками в строке Level N выбирается номер структурного уровня. После этого можно отредактировать символ точек Point и idm выбранного структeрного уровня.

    Для структурных точек Point и Idm можно выбрать из таблицы другие символы. Для этого необходимо мышкой кликнуть по имеющемуся символу. Из таблицы выбрать новый символ. Вторичное нажатие по символу или по клавише ESC закроет таблицу. Аналогично как в таблице с выбором цвета.


    Заключение.

    Прежде чем использовать торговую часть программы, желательно проверить работу программы на демо счете.

    При торговле лотами большого размера выявил у отдельных брокеров следующее. Открытие сделок на покупку может осуществляться по цене Ask + еще несколько пунктов. А в сделках по продаже по цене Bid минус несколько пунктов. Это приводит к тому, что риск фактически будет больше заданного, а значение Risk reward ratio, соответственно, меньше заданного. 

    Также при больших значениях суммарной залоговой маржи брокер может менять размер плеча.

    Чтобы не было неожиданностей подобного рода, необходимо тщательно изучить спецификации торговых инструментов и другие документы брокера.


    Индикаторы не пересчитываются на каждом поступающем тике. По этой причине после выключения компьютера и последующего включения через достаточно большой промежуток времени уровни могут прорисовываться неправильно. Это происходит при неравномерной подкачке недостающей истории. Сначала выводится самая последняя котировка. Потом подкачивается недостающая история. Неправильная прорисовка уровней чаще бывает для второго индикатора. В программе предусмотрена корректировка прорисовки второго индикатора. Но это не всегда помогает. Для исправления прорисовки второго и третьего индикаторов предусмотрено сочетание клавиш SHIFT-R. Другой вариант исправления. В панельках настройки параметров индикаторов изменять таймфрейм поиска уровней. Третий вариант - переустановить программу. Четвертый вариант - отключить вывод индикатора. Потом включить вывод индикатора.

    Ситуации с неправильной прорисовкой бывают редко. 






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    Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
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    SX Supply Demand Zones MT4
    Mojtaba Sarikhani
    Indicators
    SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
    FREE
    Smart FVG indicator MT4
    Ahmad Kazbar
    4.8 (5)
    Indicators
    Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
    FREE
    OrderBlock TS Roman
    Vladislav Vlastovskii
    4 (6)
    Indicators
    Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
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    Close ALL In This Current Chart MT4
    Nino Guevara Ruwano
    Utilities
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    FREE
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    Yurij Izyumov
    2.8 (5)
    Indicators
    This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
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    SX Theme Setter MT4
    Mojtaba Sarikhani
    5 (1)
    Utilities
    SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
    FREE
    Universal TV to MT4 Webhook Connector
    Reena Marie Lee
    Utilities
    Universal TradingView to MT4 Webhook Connector Automatically execute your TradingView alerts inside MetaTrader 4 — fast, reliable, and hands-free. This connector bridges TradingView and MT4, allowing BUY, SELL, and CLOSE alerts from any TradingView indicator or strategy to be converted into real MT4 trades with advanced risk management . Stop fighting with complex python scripts or unreliable copiers. This tool pulls signals directly from any webhook server you choose and executes them with lig
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    SuperTrend V
    Muhammad Hassaan
    Indicators
    *This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
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    One click closing Tool
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    一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
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    Market Profile 3
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
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    New Bar Alarm Free
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    This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
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    Rashed Samir
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    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
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    Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
    Trade Copier Professional MT4
    Tola Moses Hector
    Utilities
    Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (38)
    Utilities
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    Trade Reverse Copie4
    Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
    Utilities
    Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
    VirtualTradePad mt4 Extra
    Vladislav Andruschenko
    4.85 (61)
    Utilities
    Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
    CloseIfProfitorLoss with Trailing
    Vladislav Andruschenko
    4.87 (31)
    Utilities
    Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — automatic closing by total profit or loss A reliable trade-management utility for MetaTrader 4 that automatically closes positions when the total profit or total loss reaches the level you set. The Expert Advisor monitors open trades, calculates floating profit and loss, can trail profit, and helps close positions faster than manual reaction. MetaTrader 4 is still used by many manual traders, grid traders, scalpers, and Expert Advisor use
    Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
    Vladislav Andruschenko
    Utilities
    VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
    Exp Averager
    Vladislav Andruschenko
    4.82 (22)
    Utilities
    Averager for MetaTrader 4 — advanced trade recovery and position series management system A professional Expert Advisor created for traders who need a controlled way to average losing positions, build a structured trade basket, and manage exits with more flexibility. Averager is designed to open additional trades when positions move into drawdown, helping you improve the average entry price and manage the entire series as one coordinated structure. This is not just another averaging utility. It
    Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
    Andrew Tsujiguchi
    Utilities
    Real-time Gamma Exposure (GEX) levels from CBOE options data. ES, NQ, RTY, Gold. Updates every 2 minutes. Full description: GammaOrderBook — All-in-one EA that downloads and displays live Gamma Exposure (GEX) data directly on your chart. No separate indicator needed. What You See • GEX Bars — Call and Put gamma levels as horizontal bars, split by ETF/Index source (different colors) • Zero Gamma Line — The critical level where dealer hedging direction changes • Panorama V4 — Multi-timeframe ga
    Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
    Runwise Limited
    5 (4)
    Utilities
    Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
    Trendline EA
    Carlos Oliveira
    4.5 (10)
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    Trendline EA MT4 Trendline EA MT4 is a semi-automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed to execute trading actions or alerts based on trendlines drawn by the user. MetaTrader 4 does not provide native functionality to place or manage trades directly from trendlines. This Expert Advisor extends standard platform behavior by monitoring user-defined trendlines and executing predefined actions when price interacts with them. The Expert Advisor does not define or apply any trading strategy. Al
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    Utilities
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    Kali FX Trade Manager
    Calvin Andile Mahlangu
    Utilities
    Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
    NT Trade Manager Panel MT4
    Irina Nechaeva
    Utilities
    A professional panel for manual trading that keeps the whole trade cycle in one window on the chart, from a precise entry to protecting your account. Size every position strictly to a defined risk, build the trade with lines directly on the chart using the RR Tool, and place market and pending orders, grids and OCO. The panel takes position management off your hands: partial closing across up to five levels, six types of trailing stop, breakeven and Virtual SL/TP. Daily, weekly and monthly limit
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    Lee Samson
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    Equity Protect Pro
    Shi Jie He
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    Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
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