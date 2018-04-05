DAX Night Strategy

Hey und willkommen bei der DAX Nacht Strategie!



Der Hintergedanke ist relativ simple: Die Strategie geht eine Long Position am Abend ein, und schließt diese am nächsten Morgen wieder. Allein diese Methode hat sich in den letzten 30 Jahren positiv bewährt.

Ich dachte mir dann, wieso sollte man eine solch simple Strategie nicht optimieren, und habe es getan. Mit diversen Filtern, konnte ich die Resultate erstaunlich besser machen.

Die Strategie wurde rein für den DAX entwickelt!

Es ist keine Strategie, die dich über Nacht reich macht! Der Expert Advisor zielt auf langfristige Ziele, mit extrem geringem Risiko.





Ich bin immer offen für Gespräche, Fragen bzw. Hilfe. Also einfach jederzeit melden :)

Es ist auch jedes Feedback erwünscht und ich werde die Strategie auch stetig weiterentwickeln.