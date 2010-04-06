Trades Manager AutoBE and Partial

Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno.

Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo.

Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato.

Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella direzione del trend.


IMPORTANTE: Utilizza sempre lo stop loss, questo EA non lo metterà al posto tuo.

ANCORA PIU' IMPORTANTE: Esegui delle prove prima di utilizzarlo nel tuo conto di trading


I parametri settabili saranno i seguenti:

- Use Break Even : True/False

- Pips in gain per muovere lo stop loss

- Offset in pips from entry price: per esempio 0,3 pips

- Partial 1 : enable/disable

- Pips in gain per primo parziale

- Percentuale della size iniziale da parzializzare

- Partial 2 : enable/disable

- Percentuale della size iniziale da parzializzare



Prodotti consigliati
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilità
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Renko HMA
Bogdan Mihail Moise
Experts
Renko HMA  Channel is a professional EA the uses Renko charts in combination with the Hull Moving Average. Time Frame :   This expert advisor works on all timeframes; Account balance:   it doesn't matter, but I recommend at least 1000 EUR or 1500 USD; Currency pair :       Doesn't matter ; Warning! Do not use the default settings, always use optimization option in strategy tester to find the best settings for your broker, preferred chart and timeframe! - Multiple user options, for finetuning
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Gold Digger Martingale Robot
Suriya Thammalungka
Experts
Gold Digger Martingale Robot is a fully automated scalping Expert Advisor based on Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo. Each entry point is calculated using an advanced entry filter based on Price Action by following the trend. Advantages Money management system. Indicators are Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo for filter sideway and scalping by following the trend. Easy to set up. Requirements Symbols: XAUUSD H4. Minimum deposit: $500. Leverage: 1:400-1:500. An
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
VanquishGT
Vasile Verdes
Experts
VanquishGT – Pullback-Based Trading EA for XAU &  DAX, etc.. VanquishGT is a MetaTrader 4 Expert Advisor developed for instruments like  XAU, DAX, etc. , designed to assist in identifying and responding to market pullbacks. It operates entirely within the platform, does not rely on external connections or files, and adapts its behavior using internal logic in response to price movement dynamics. Key Features: Pullback Recognition – Responds to price retracements by using built-in logic to hig
Alpha Striker Smc King V3
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Gold Standard Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Standard  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Renko Smart EA
Salah Eddine Elkouchi
2 (1)
Experts
Renko chart Removes a lot of the noise that is normally generated in the normal chart, and gives  a direct picture of the prices that being charged. This removes much of the noise from the candlestick charts and allows Traders to focus on actual market movements. It can also help Traders  trading larger or smaller price movements. For example, if you are using 50 point bricks, it takes a while to form a bullish or bearish brick. This tells Traders of the market that the it is moving, and that t
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
Profit XHunter
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Many traders, especially the beginners, get tired of manual trading and start using robots. Of course, advertising plays a significant role in choosing the algorithm. Often, system and EA vendors hide information about their product until the customer buys it. Profit Hunter EA is no exception, so in our review we will try to find out whether this robot is efficient or you should better search for its counterparts. Profit Hunter EA  A variation of the "martingale" technique used in the EA is a
DYJ Average Directional Movement Index MT4
Daying Cao
Experts
The  DYJ ADX  is based on  ADX   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The  DYJ ADX  recommends buying when +DI is higher than -DI, and selling when +DI sinks lower than -DI. The  DYJ ADX   works in any trading session. The work time1 and work time2 and work time3 parameter is intraday. It means that if you want to set a working time from 19:00 PM to 05:00 AM, for example, you should define two different intervals, such as 19:00 to 23:59 and 00:00 to 05:00.  The EA opens
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilità
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilità
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione