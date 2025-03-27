Währungen / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
1.99 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NKTX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.93 bis zu einem Hoch von 2.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nkarta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.93 2.02
Jahresspanne
1.31 4.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.99
- Eröffnung
- 2.00
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Tief
- 1.93
- Hoch
- 2.02
- Volumen
- 358
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -7.44%
- 6-Monatsänderung
- 9.34%
- Jahresänderung
- -55.68%
