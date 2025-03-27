Moedas / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
1.97 USD 0.06 (3.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NKTX para hoje mudou para 3.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.91 e o mais alto foi 1.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Nkarta Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTX Notícias
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
Faixa diária
1.91 1.97
Faixa anual
1.31 4.55
- Fechamento anterior
- 1.91
- Open
- 1.94
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Low
- 1.91
- High
- 1.97
- Volume
- 821
- Mudança diária
- 3.14%
- Mudança mensal
- -8.37%
- Mudança de 6 meses
- 8.24%
- Mudança anual
- -56.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh