통화 / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
2.00 USD 0.01 (0.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NKTX 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.93이고 고가는 2.02이었습니다.
Nkarta Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NKTX News
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
일일 변동 비율
1.93 2.02
년간 변동
1.31 4.55
- 이전 종가
- 1.99
- 시가
- 2.00
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- 저가
- 1.93
- 고가
- 2.02
- 볼륨
- 1.054 K
- 일일 변동
- 0.50%
- 월 변동
- -6.98%
- 6개월 변동
- 9.89%
- 년간 변동율
- -55.46%
20 9월, 토요일