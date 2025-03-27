Valute / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
2.00 USD 0.01 (0.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NKTX ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.02.
Segui le dinamiche di Nkarta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.93 2.02
Intervallo Annuale
1.31 4.55
- Chiusura Precedente
- 1.99
- Apertura
- 2.00
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 1.93
- Massimo
- 2.02
- Volume
- 1.054 K
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- -6.98%
- Variazione Semestrale
- 9.89%
- Variazione Annuale
- -55.46%
21 settembre, domenica