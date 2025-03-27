QuotazioniSezioni
NKTX: Nkarta Inc

2.00 USD 0.01 (0.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NKTX ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.02.

Segui le dinamiche di Nkarta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.93 2.02
Intervallo Annuale
1.31 4.55
Chiusura Precedente
1.99
Apertura
2.00
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
1.93
Massimo
2.02
Volume
1.054 K
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
-6.98%
Variazione Semestrale
9.89%
Variazione Annuale
-55.46%
21 settembre, domenica