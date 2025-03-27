通貨 / NKTX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NKTX: Nkarta Inc
1.99 USD 0.08 (4.19%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NKTXの今日の為替レートは、4.19%変化しました。日中、通貨は1あたり1.91の安値と1.99の高値で取引されました。
Nkarta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTX News
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
1日のレンジ
1.91 1.99
1年のレンジ
1.31 4.55
- 以前の終値
- 1.91
- 始値
- 1.94
- 買値
- 1.99
- 買値
- 2.29
- 安値
- 1.91
- 高値
- 1.99
- 出来高
- 1.115 K
- 1日の変化
- 4.19%
- 1ヶ月の変化
- -7.44%
- 6ヶ月の変化
- 9.34%
- 1年の変化
- -55.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K