Валюты / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
1.95 USD 0.02 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NKTX за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 1.99.
Следите за динамикой Nkarta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NKTX
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
Дневной диапазон
1.91 1.99
Годовой диапазон
1.31 4.55
- Предыдущее закрытие
- 1.97
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.91
- High
- 1.99
- Объем
- 940
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -9.30%
- 6-месячное изменение
- 7.14%
- Годовое изменение
- -56.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.