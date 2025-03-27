货币 / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
1.91 USD 0.04 (2.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NKTX汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点1.91和高点2.00进行交易。
关注Nkarta Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTX新闻
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
日范围
1.91 2.00
年范围
1.31 4.55
- 前一天收盘价
- 1.95
- 开盘价
- 1.95
- 卖价
- 1.91
- 买价
- 2.21
- 最低价
- 1.91
- 最高价
- 2.00
- 交易量
- 843
- 日变化
- -2.05%
- 月变化
- -11.16%
- 6个月变化
- 4.95%
- 年变化
- -57.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值