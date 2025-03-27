Dövizler / NKTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NKTX: Nkarta Inc
2.00 USD 0.01 (0.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NKTX fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.93 ve Yüksek fiyatı olarak 2.02 aralığında işlem gördü.
Nkarta Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTX haberleri
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
Günlük aralık
1.93 2.02
Yıllık aralık
1.31 4.55
- Önceki kapanış
- 1.99
- Açılış
- 2.00
- Satış
- 2.00
- Alış
- 2.30
- Düşük
- 1.93
- Yüksek
- 2.02
- Hacim
- 1.054 K
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- -6.98%
- 6 aylık değişim
- 9.89%
- Yıllık değişim
- -55.46%
21 Eylül, Pazar