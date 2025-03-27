Currencies / NKTX
NKTX: Nkarta Inc
1.95 USD 0.02 (1.02%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NKTX exchange rate has changed by -1.02% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.91 and at a high of 1.99.
Follow Nkarta Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
NKTX News
- Nkarta (NKTX): Holding Its Support Steady Ahead Of First Data Readouts In 2025
- Nkarta Appoints Shawn Rose Chief Medical Officer & Head of R&D as Company Resets Senior Leadership Role for Autoimmune Focus
- Nkarta Downgraded, Analyst Cites Competitive Pressure In Autoimmune Space - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
- This Alcoa Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Alcoa (NYSE:AA), Americold Realty Trust (NYSE:COLD)
- Nkarta stock rating downgraded at William Blair to Market Perform
- Nkarta Reports First Quarter 2025 Financial Results and Corporate Highlights
- Nkarta: Grinding Lower, Trying To Find Support (NASDAQ:NKTX)
- Why Is Autoimmune Disease Focused Nkarta Stock Trading Higher On Thursday? - Nkarta (NASDAQ:NKTX)
Daily Range
1.91 1.99
Year Range
1.31 4.55
- Previous Close
- 1.97
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.91
- High
- 1.99
- Volume
- 940
- Daily Change
- -1.02%
- Month Change
- -9.30%
- 6 Months Change
- 7.14%
- Year Change
- -56.57%
