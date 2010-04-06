Wicks UpDown Target GJ

Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ


Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ.

Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días.
Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York.

Guía
Idea de estrategia de entrada:

Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York)
Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading)
Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimiento del punto de equilibrio (sin riesgo)
Paso 4 - Objetivo completado
Paso 5 - No opere en el área de Stop Hunting

Observación: Espere a que el precio rompa y fije su TP (Take Profit) usando la Línea de Objetivo de Subida o la Línea de Objetivo de Bajada mostradas en el gráfico.


Parámetros:

  • Nombre del Indicador
  • Rango de Análisis de Datos Promedio
  • Días para mostrar la ruptura de mechas
  • Configuración del gráfico
  • Color de la línea de ruptura de mechas
  • Color de la Línea de Mechas Arriba-Abajo
  • Grosor de la Línea de Mechas UpDown
  • Estilo de la línea objetivo de Wicks UpDown
  • Wicks UpDown Color de Fuente
  • Selección de la descripción de la línea de mechas

Funciones adicionales (Versión 1.10):

  • Selección de Símbolos - Market Watch Scanner
  • Ajuste de Alerta
  • Alerta de Nivel de Caza de Parada Activar
  • *Activar Alerta de Recordatorio de Porcentaje
  • Cuantos porcentajes de Alerta
  • Buffer minutos en Alerta
  • Mostrar datos Activar


