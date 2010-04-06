Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ



Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ.



Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días.

Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York.





Guía

Idea de estrategia de entrada:





Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York)

Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading)

Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimiento del punto de equilibrio (sin riesgo)

Paso 4 - Objetivo completado

Paso 5 - No opere en el área de Stop Hunting





Observación: Espere a que el precio rompa y fije su TP (Take Profit) usando la Línea de Objetivo de Subida o la Línea de Objetivo de Bajada mostradas en el gráfico.

Parámetros: Nombre del Indicador

Rango de Análisis de Datos Promedio

Días para mostrar la ruptura de mechas

Configuración del gráfico

Color de la línea de ruptura de mechas

Color de la Línea de Mechas Arriba-Abajo

Grosor de la Línea de Mechas UpDown

Estilo de la línea objetivo de Wicks UpDown

Wicks UpDown Color de Fuente

Selección de la descripción de la línea de mechas





Funciones adicionales (Versión 1.10): Selección de Símbolos - Market Watch Scanner

Ajuste de Alerta

Alerta de Nivel de Caza de Parada Activar

*Activar Alerta de Recordatorio de Porcentaje

Cuantos porcentajes de Alerta

Buffer minutos en Alerta

Mostrar datos Activar





