Wicks UpDown Target GJ
- Indicadores
- Lee Teik Hong
- Versión: 1.20
- Actualizado: 25 diciembre 2025
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ
Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ.
Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días.
Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York.
Guía
Idea de estrategia de entrada:
Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York)
Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading)
Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimiento del punto de equilibrio (sin riesgo)
Paso 4 - Objetivo completado
Paso 5 - No opere en el área de Stop Hunting
Observación: Espere a que el precio rompa y fije su TP (Take Profit) usando la Línea de Objetivo de Subida o la Línea de Objetivo de Bajada mostradas en el gráfico.
Parámetros:
- Nombre del Indicador
- Rango de Análisis de Datos Promedio
- Días para mostrar la ruptura de mechas
- Configuración del gráfico
- Color de la línea de ruptura de mechas
- Color de la Línea de Mechas Arriba-Abajo
- Grosor de la Línea de Mechas UpDown
- Estilo de la línea objetivo de Wicks UpDown
- Wicks UpDown Color de Fuente
- Selección de la descripción de la línea de mechas
Funciones adicionales (Versión 1.10):
- Selección de Símbolos - Market Watch Scanner
- Ajuste de Alerta
- Alerta de Nivel de Caza de Parada Activar
- *Activar Alerta de Recordatorio de Porcentaje
- Cuantos porcentajes de Alerta
- Buffer minutos en Alerta
- Mostrar datos Activar