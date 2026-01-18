🚀 FEIER ZUM VERKAUFSSTART 🚀

ONI EDGE - Der ultimative Price Action EA

【Übersicht】

Zielen Sie auf die "Essenz" des Marktes, nicht nur auf oberflächliche Tricks.

ONI EDGE ist ein Expert Advisor, der mit einer "Royal Road" (orthodoxen) Logik entwickelt wurde, die risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid und Averaging Down vollständig eliminiert. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf das Lesen von Marktwellen und -strukturen.

Im Gegensatz zu EAs, die sich auf "Curve Fitting" (Überoptimierung) für bestimmte vergangene Perioden verlassen, erstellt ONI EDGE eine Logik, die auf universeller Preisaktion und Marktpsychologie basiert.

Obwohl sich die Entwicklung und Überprüfung stark auf den USDJPY konzentrierte, ist die Logik universell. Theoretisch funktioniert sie effektiv bei jedem Währungspaar, das klare Trends aufweist.

Wenn Ihnen dieser EA gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen, die die weitere Entwicklung fördert!

【Features】

1. Universelle Logik Anstatt sich auf den einfachen Abgleich von Indikatorwerten zu verlassen, analysiert ONI EDGE intern Candlestick-Formationen und Trenddefinitionen (basierend auf den höheren Hochs und niedrigeren Tiefs der Dow-Theorie).

2. Logischer Trailing Stop Es handelt sich nicht um einen einfachen Fixed-Pip-Trail. Er verfügt über eine "Hard Trailing" -Funktion, die die Stop-Loss-Position entsprechend den "Strukturen" des Marktes (Swing-Points) verschiebt. Er lässt die Gewinne laufen, solange der Trend anhält, und sichert sie ab, sobald ein Umkehrsignal erscheint.

3. Robustes Money Management Vollständig ausgestattet mit einer Zinseszinsfunktion, die auf dem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand basiert. Es beinhaltet auch einen Schutz gegen hohe Spreads und Slippage.

【Parameter】

InpLots: Feste Losgröße (wenn Money Management AUS ist)

InpStopLoss / InpTakeProfit: Anfänglicher Stop Loss / Take Profit (in Pips)

VerwendungHardTrailing: Logikbasierte Trailing-Funktion (empfohlen: true )

GeldVerwaltung verwenden: Compounding ein/aus

Risiko-Prozentsatz: Risikoprozentsatz pro Handel

Filter: Spread-Filter, MA-Filter, Multi-Timeframe (MTF) Filter

【Recommended Environment】

Währungspaar: USDJPY (Empfohlen). Auch wirksam bei wichtigen Paaren mit starken Trends.

Zeitrahmen: H1 oder M15

Kontotyp: ECN / STP empfohlen (niedrigere Spreads sind vorteilhafter).

【Disclaimer & Wichtiger Hinweis】

Der Devisenhandel (Foreign Exchange Margin Trading) birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Backtest-Ergebnisse und vergangene Performance sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Entwickler und Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Nachteile, die durch die Nutzung dieses EA (Expert Advisor) entstehen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine ausreichende Überprüfung auf einem Demokonto durchführen, die damit verbundenen Risiken verstehen und diese Software ausschließlich nach eigenem Ermessen und auf eigene Verantwortung einsetzen.