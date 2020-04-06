🚀 CELEBRACIÓN DE LA VENTA DE LANZAMIENTO 🚀

ONI EDGE - El EA de acción de precios definitivo

【Overview】

Apunta a la "Esencia" del mercado, no solo a trucos superficiales.

ONI EDGE es un Asesor Experto diseñado con una lógica de "Camino Real" (Ortodoxa) que elimina por completo las estrategias de alto riesgo como Martingala, Rejilla y Promedio a la baja. En su lugar, se centra por completo en la lectura de las ondas y la estructura del mercado.

A diferencia de los EAs que se basan en el "Ajuste de Curvas" (sobre-optimización) para periodos pasados específicos, ONI EDGE crea una lógica basada en la acción universal de los precios y la psicología del mercado.

Aunque el desarrollo y la verificación se centraron en gran medida en el USDJPY, la lógica es universal. En teoría, funciona eficazmente en cualquier par de divisas que muestre tendencias claras.

Características

1. Lógica Universal En lugar de confiar en la simple coincidencia de valores de los indicadores, ONI EDGE analiza internamente las formaciones de velas y las definiciones de tendencias (basadas en los máximos más altos y los mínimos más bajos de la Teoría de Dow).

2. Trailing Stop Lógico No se trata de un simple trailing de pips fijos. Cuenta con una función de "Hard Trailing " que mueve la posición de stop-loss según las "estructuras" del mercado (puntos de oscilación). Deja correr los beneficios mientras continúe la tendencia y los asegura en el momento en que aparece una señal de reversión.

3. Robusta gestión monetaria Totalmente equipada con una función de interés compuesto basada en el porcentaje de riesgo en relación con el saldo de su cuenta. También incluye protección contra spreads elevados y deslizamientos.

【Parámetros】

InpLots: Tamaño de lote fijo (cuando la administración del dinero está en OFF).

InpStopLoss / InpTakeProfit: Stop Loss / Take Profit inicial (en Pips).

UseHardTrailing: Función de trailing basada en lógica (Recomendado: true )

UseMoneyManagement: Compounding On/Off

RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación

Filtros: Filtro Spread, Filtro MA, Filtro Multi-Timeframe (MTF)

【Entorno recomendado】

Par de divisas: USDJPY (Recomendado). También efectivo en pares mayores con tendencias fuertes.

Marco de tiempo: H1 o M15

Tipo de cuenta: ECN / STP recomendado (spreads más bajos son más ventajosos).

Aviso Legal y Aviso Importante】

El comercio de divisas (Foreign Exchange Margin Trading) implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. Backtest resultados y el rendimiento pasado no son indicativos de resultados futuros.

El desarrollador y el vendedor no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas, daños o desventajas incurridas a través del uso de este EA (Expert Advisor).

Por favor, asegúrese de realizar una verificación suficiente en una cuenta demo, comprenda los riesgos involucrados y opere este software bajo su propio juicio y responsabilidad.