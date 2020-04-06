OniEdge

🚀 CELEBRACIÓN DE LA VENTA DE LANZAMIENTO 🚀

Precio actual: 149 dólares (limitado sólo a los 10 primeros ejemplares)

Próximo precio: 299 $ (Precio estándar)Una vez agotadas las 10 copias iniciales, el precio aumentará automáticamente a la tarifa estándar. Esta es su única oportunidad de conseguirlo al precio más bajo posible.

ONI EDGE - El EA de acción de precios definitivo

【Overview】

Apunta a la "Esencia" del mercado, no solo a trucos superficiales.

ONI EDGE es un Asesor Experto diseñado con una lógica de "Camino Real" (Ortodoxa) que elimina por completo las estrategias de alto riesgo como Martingala, Rejilla y Promedio a la baja. En su lugar, se centra por completo en la lectura de las ondas y la estructura del mercado.

A diferencia de los EAs que se basan en el "Ajuste de Curvas" (sobre-optimización) para periodos pasados específicos, ONI EDGE crea una lógica basada en la acción universal de los precios y la psicología del mercado.

Aunque el desarrollo y la verificación se centraron en gran medida en el USDJPY, la lógica es universal. En teoría, funciona eficazmente en cualquier par de divisas que muestre tendencias claras.

¡Si te gusta este EA, una revisión sería muy apreciada y anima a un mayor desarrollo!

Características

1. Lógica Universal En lugar de confiar en la simple coincidencia de valores de los indicadores, ONI EDGE analiza internamente las formaciones de velas y las definiciones de tendencias (basadas en los máximos más altos y los mínimos más bajos de la Teoría de Dow).

2. Trailing Stop Lógico No se trata de un simple trailing de pips fijos. Cuenta con una función de "Hard Trailing " que mueve la posición de stop-loss según las "estructuras" del mercado (puntos de oscilación). Deja correr los beneficios mientras continúe la tendencia y los asegura en el momento en que aparece una señal de reversión.

3. Robusta gestión monetaria Totalmente equipada con una función de interés compuesto basada en el porcentaje de riesgo en relación con el saldo de su cuenta. También incluye protección contra spreads elevados y deslizamientos.

【Parámetros】

  • InpLots: Tamaño de lote fijo (cuando la administración del dinero está en OFF).

  • InpStopLoss / InpTakeProfit: Stop Loss / Take Profit inicial (en Pips).

  • UseHardTrailing: Función de trailing basada en lógica (Recomendado: true)

  • UseMoneyManagement: Compounding On/Off

  • RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación

  • Filtros: Filtro Spread, Filtro MA, Filtro Multi-Timeframe (MTF)

【Entorno recomendado】

  • Par de divisas: USDJPY (Recomendado). También efectivo en pares mayores con tendencias fuertes.

  • Marco de tiempo: H1 o M15

  • Tipo de cuenta: ECN / STP recomendado (spreads más bajos son más ventajosos).

Aviso Legal y Aviso Importante】

El comercio de divisas (Foreign Exchange Margin Trading) implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. Backtest resultados y el rendimiento pasado no son indicativos de resultados futuros.

El desarrollador y el vendedor no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas, daños o desventajas incurridas a través del uso de este EA (Expert Advisor).

Por favor, asegúrese de realizar una verificación suficiente en una cuenta demo, comprenda los riesgos involucrados y opere este software bajo su propio juicio y responsabilidad.


Productos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Dream Chaser
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Dream Chaser: Asesor Experto para MetaTrader 4 Dream Chaser   es un Asesor Experto potente y multifuncional que combina el análisis de la volatilidad del mercado con una estrategia de trading de grid. Está diseñado para la búsqueda automática de puntos de entrada y la gestión de posiciones, equipado con una interfaz visual conveniente para el control manual. Características Principales Estrategia Híbrida:   Utiliza el análisis de tamaños de velas para la entrada inicial y el método de grid
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El Boster es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con beneficios. Así que el riesgo asociado con la estrategia de cuadr
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este EA establece operaciones pendientes en base al indicador Parabolic, mientras analiza las lecturas del estocástico y otros indicadores para no establecer operaciones pendientes cuando el mercado no es adecuado. Como regla, negocia una reversión del mercado cuando se rompe el punto parabólico. Además, puede encontrar divergencias en el indicador MACD (si CountBasrsDiv>0) y operar solo si hay divergencias (y convergencias). Tiene muchas configuraciones, el stop loss también puede moverse a lo
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Asesores Expertos
Advisor utiliza 6 estrategias de negociación puede personalizar cada estrategia por separado. Impulsado por 7 pares y 1 timeframe M1 y utiliza una variedad de sistemas de comercio. Esto aumenta las posibilidades de crecimiento estable y reduce la influencia de un par. El robot utiliza el sistema de promedio inteligente. Asesor es capaz de auto-ajustar su trabajo. En lugar de buscar valores que satisfagan los precios históricos para cada par, el asesor utiliza los valores efectivos en todos los c
Apex EA MT4
Botond Ratonyi
Asesores Expertos
El EA Apex Daytrader -una solución de trading avanzada y segura diseñada para aquellos que buscan resultados consistentes y fiables en el mercado de divisas sin recurrir a métodos peligrosos. Este asesor experto combina un sofisticado análisis de la acción del precio con indicadores meticulosamente calibrados, técnicas robustas de gestión de dinero y estrategias dinámicas de salida para navegar por las complejidades del mercado. Una vez que hayas comprado el EA escríbeme y te añadiré al grupo pr
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
ATS Infinity
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
Este sistema de negociación a largo plazo funciona con 9 pares y marcos temporales. El Asesor Experto utiliza varios sistemas de trading, como el trading tendencial, el trading contratendencial y otros. El EA tiene incorporado el filtro de toma de beneficios adaptativo inteligente. El robot ha sido optimizado para cada divisa y marco temporal simultáneamente. No necesita la llegada de cada garrapata y alta velocidad de ejecución. El EA funciona con todos los corredores. EA utiliza noticias econó
Hedging The Last
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica> EA entrará cuando el precio rompa el precio medio de la vela stick. EA hará Grid orden con la lógica de cobertura. Cuando se coloca la orden de cuadrícula, EA comprueba la tendencia y si la tendencia es de COMPRA, entonces coloca la orden de compra. Si la tendencia es de venta, entonces coloca una orden de venta. Esto es para reducir una gran caída. <Parámetro de entrada> Deslizamiento(pips) Posición máxima Tamaño del lote base Toma de beneficios stoploss Riesgo (MM) Configuración de l
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $299. Precio regular: $599. Signal:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. GOLD EAGLE es una estrategia de swing que es para el mercado en plano, que
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.57 (23)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga GOLD Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta o
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A 99 $! Después de eso, el precio se elevará a $ 199. HFT Propfirm Challenge Performance Monitor Número de cuenta: 44787199 Servidor: ICMarketsSC-Demo04 Contraseña: quantum123 Obtendrá un BONO por valor de 399 $ después de pasar la ronda del desafío HFT Prop Firm Quantum HFT Prop Firm es el EA está diseñado para pasar la competencia de HFT Prop Firms . Tenga en cuenta que este Asesor Experto (EA) no debe ser utilizado con una cuenta real. Su único propósito es a
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
Otros productos de este autor
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
Indicadores
Comercio SHOGUN - El impacto de 16 años sin ajustes. Estructura estratégica del mercado y el arte de perder y ganar. La verdad sobre los "16 años" que horrorizó incluso a los promotores. En primer lugar, por favor vea la imagen adjunta (resultados de backtest). Estos son los resultados de la verificación USDJPY H1 para "16 años enteros "** desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de 2026. Esto no es una venta de EA (trading automatizado). Pero me atrevo a presentar este gráfico. ¿No son
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
Shogun Trade Pro
Yuki Miyake
Indicadores
SHOGUN TRADE PRO [MT5] - Suite profesional de estructura de mercado y teoría de Dow Lanzamiento limitado: Precios de acceso anticipado Esta suite profesional está actualmente disponible a un precio introductorio para celebrar su lanzamiento en la plataforma MT5. Tenga en cuenta que el precio se ajustará de forma incremental a medida que se publiquen actualizaciones y crezca la base de usuarios. Asegúrese hoy mismo su "Asiento de Comandante" al precio más favorable. El viaje del desarrollador:
Oni Strength Pro HUD
Yuki Miyake
Indicadores
[La Evolución Definitiva] ONI STRENGTH v20.01: Abandona el Análisis, Céntrate en la Ejecución ONI STRENGTH ha evolucionado aún más. La transformación desde la versión inicial hasta la actual v15.00 es espectacular. Ha pasado de ser una mera "herramienta de visualización de información" a un "arma basada en señales" que le dice exactamente cuándo ganar. Antes de sumergirnos en las características, he aquí cómo hemos perfeccionado esta herramienta: Evolución lógica: De señales contradictorias a "
Katana Price Action
Yuki Miyake
Indicadores
Katana_Price_Action Descripción del producto [Nombre del producto] (Introduzca el nombre seguro que haya elegido, por ejemplo, Sistema de comercio Katana) Concepto: Vuelta a las raíces - La "Pure KATANA " Este producto es la "Pure KATANA" , creada eliminando todas las características innecesarias para volver a la esencia de la serie KATANA. Aunque hemos evolucionado continuamente la serie incorporando los comentarios de muchos operadores, con el tiempo el sistema se volvió demasiado complejo.
Oni Gear Pro
Yuki Miyake
Indicadores
He aquí la versión inglesa de la descripción, optimizada para el MQL5 Market. Conserva el tono persuasivo y la estructura de la versión japonesa. ONI GEAR PRO (v1.52) - Sistema Profesional de Teoría de Dow y Asistencia al Dibujo La era del "Análisis Manual" ha llegado silenciosamente a su fin. Hacer clic en innumerables gráficos, forzar la vista para encontrar máximos y mínimos, dibujar líneas basadas en criterios vagos... Esa enorme cantidad de tiempo y esfuerzo no es más que una "gran desventa
Katana Special Edition MT5
Yuki Miyake
1 (1)
Indicadores
KATANA EDICIÓN ESPECIAL [MATRIZ MTF] para MT5 Descripción general del producto KATANA SPECIAL EDITION es un sistema premium de reconocimiento y señalización de entornos multi-timeframe (MTF), reconstruido desde cero para liberar todo el potencial computacional de MetaTrader 5. Aunque hereda la filosofía central de la aclamada versión MT4, esta "Edición Especial" utiliza el procesamiento de alta velocidad de MT5 para monitorizar todos los marcos temporales de M1 a D1 simultáneamente a través d
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Indicadores
Delta Swing Pro - Sistema de ajuste de tendencias en múltiples marcos temporales Concepto del producto: eliminar las incoherencias de los marcos temporales y capturar la verdadera sincronización. Una de las mayores barreras en el trading es la "inconsistencia direccional" entre timeframes. Si el tramo a corto plazo muestra una tendencia alcista pero el tramo a largo plazo se encuentra en una tendencia bajista, el ruido puede provocar muchas pérdidas innecesarias. Delta Swing Pro fue diseñado
Dow Price Action Dashboard
Yuki Miyake
Indicadores
Price Action Dashboard Pro - una utilidad de conocimiento del entorno basada en la Teoría de Dow y la acción de los precios Concepto del producto: poner fin al viaje en busca del Santo Grial y volver a la verdad sobre los precios Muchos operadores están perdidos en un complejo bosque de algoritmos y han perdido de vista la verdad más importante. El precio es el rey. Price Action Dashboard Pro es una brújula que le aleja de la búsqueda de la lógica incierta y le devuelve al camino de la Teoría d
Ninja Shadow Hud
Yuki Miyake
Indicadores
Ninja Shadow HUD - Barra lateral multianálisis minimalista para MT4 Concepto de producto: El asesor estratégico invisible En el entorno de trading moderno, la sobrecarga de información a menudo conduce a la parálisis del análisis. El exceso de indicadores en un gráfico con frecuencia oscurece los datos más críticos: La acción del precio. Ninja Shadow HUD está diseñado con la filosofía de "Sigilo y Eficiencia". Como un "Ninja", permanece oculto en la periferia (barra lateral) de su gráfico, mo
Oni Strength
Yuki Miyake
Indicadores
Oni Strength Pro - Tablero de Análisis de Tendencias Multi-Activo "¡Personalmente, usar esto ha eliminado asombrosamente mis dudas y me ha mantenido en tan buena forma que finalmente he decidido lanzar la versión para MT5!" Descripción general del producto Oni Strength Pro es la utilidad definitiva de análisis de tendencias para MT5, que integra el análisis de la Fuerza de las Divisas con la monitorización Multi-Asset. Lo más destacado de la última actualización v15.00 es la "Selección de Sím
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario