ONI EDGE - 王道プライスアクションEA

🛡️ 14年間の長期ストレステスト通過 (2012 - 2026) あらゆる相場サイクルでの安定性を実証済み

【概要】

小手先のテクニックではなく、相場の「本質」を突く。 ONI EDGEは、ナンピン、マーチンゲール、グリッドといった破綻リスクの高い手法を一切排除し、相場の波（マーケット構造）を読み解く「王道」のロジックを搭載したEAです。

特定の期間にだけ合わせた過剰最適化（カーブフィッティング）ではなく、市場参加者の心理に基づく普遍的なプライスアクションをロジック化しています。 開発時は**USDJPY（ドル円）**をメインに検証していますが、ロジック自体は普遍性を持っているため、トレンドが出る通貨ペアであれば理論上どこでも機能します。

【特徴】

1. 圧倒的な長期的信頼性 2012年から2026年までの14年間に及ぶ厳格なバックテストをクリア。アベノミクス、ブレグジット、コロナショックなど、激動の相場環境下でもロジックが破綻せず機能することを証明しました。これは特定の期間に合わせたカーブフィッティングではないことの何よりの証左です。

2. 普遍的なロジック インジケーターの数値合わせではなく、ローソク足の形成とトレンドの定義（ダウ理論的な高値・安値の更新）を内部で分析します。

3. 論理的トレーリングストップ 単なるPips固定のトレールではなく、相場の「節目」に合わせてストップ位置を移動させる**「Hard Trailing」**機能を搭載。トレンドが続く限り利益を伸ばし、反転の兆しが見えた瞬間に利益を確保します。

4. 堅牢な資金管理 口座残高に応じたリスク％による複利運用機能や、スプレッド・スリッページ対策も完備しています。

【パラメータ設定】

InpLots: 固定ロット数（資金管理オフ時）

InpStopLoss / InpTakeProfit: 初期の損切り・利食い幅（Pips）

UseHardTrailing: ロジックに基づくトレーリング機能（推奨：true）

UseMoneyManagement: 複利運用のオン/オフ

RiskPercent: 1トレードあたりの許容リスク％

Filters: スプレッド、MAフィルター、マルチタイムフレーム（MTF）フィルター

【推奨環境】

通貨ペア: USDJPY推奨（トレンドが出やすい主要通貨ペアでも可）

時間足: H1 または M15

口座タイプ: ECN / STP推奨（スプレッドが狭いほど有利です）

【免責事項・重要なお知らせ】

FX取引（外国為替証拠金取引）には、投資元本を失う高いリスクが伴います。バックテスト結果や過去の実績は、将来の利益を保証するものではありません。 本EA（エキスパートアドバイザー）の使用によって生じたいかなる損失・損害・不利益についても、開発者および販売者は一切の責任を負いかねます。 必ずデモ口座等で十分に動作検証を行い、リスクを理解した上で、全てご自身の判断と責任（自己責任）において運用を行ってください。