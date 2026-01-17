Oni Gear Pro

Hier ist die englische Version der Beschreibung, optimiert für den MQL5-Markt. Sie behält den überzeugenden Ton und die Struktur der japanischen Version bei.

ONI GEAR PRO (v1.52) - Professionelles Dow-Theorie- und Zeichnungshilfesystem

Die Ära der "Manuellen Analyse" ist still und leise zu Ende gegangen.

Sich durch unzählige Charts klicken, die Augen anstrengen, um Hochs und Tiefs zu finden, Linien nach vagen Kriterien ziehen... Dieser enorme Zeit- und Arbeitsaufwand ist nichts anderes als ein "großes Handicap" auf dem heutigen schnelllebigen Markt. Charts anzustarren und das Gehirn mit manuellen Analysen zu strapazieren, ist ein Relikt der Vergangenheit.

Verwerfen Sie die alte Art der Erkennung des Marktumfelds. Was moderne Händler brauchen, ist einfach: "Urteile sofort, zeichne sofort."

ONI GEAR PRO ist ein "Drawing Assist"-Handelsunterstützungstool, das eine auf der Dow-Theorie basierende Trenderkennung und Linienanalyse auf professionellem Niveau sofort durchführt. Es erkennt automatisch die wichtigsten Hochs und Tiefs im Chart und ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Klick Linien auf diese zu ziehen, so dass jeder ohne zu zögern eine präzise Analyse durchführen kann.

■ Vorteile von ONI GEAR PRO

1. Klicken Sie einfach auf den "Big Dot", um den gesamten Fluss zu sehen Es werden keine komplexen Theorien benötigt. Klicken Sie einfach auf die im Chart angezeigten "Big Dots" (Key Highs/Lows). Das Tool zeichnet sofort die richtigen Linien und visualisiert den gesamten Marktfluss in einem Sekundenbruchteil.

2. Verkürzen Sie die Analysezeit um 90% Mit dem Multi-Timeframe-Panel können Sie die Trendrichtung von M1 (Scalping) bis D1 (Swing) auf einen Blick erfassen. Kombiniert mit dem automatischen Zeichnen von Linien, wird Ihre Analysezeit drastisch reduziert.

3. Ein "Cockpit" zur Überwachung aller Währungen von einem Chart aus Die Watchlist-Funktion macht das Öffnen mehrerer Chartfenster überflüssig. Sie können den Status aller Währungspaare von einem einzigen Chart aus überwachen und sofort umschalten, wenn sich eine Gelegenheit ergibt.

4. Stressfreie Einrichtung Kompatibel mit jedem Broker Ausgestattet mit der neuen Funktion "Suffix Auto-Detect". Sie funktioniert sofort und ohne Konfiguration, selbst bei Brokern, die spezielle Symbolnamen wie USDJPY.pro oder EURUSDm verwenden.

■ Hauptmerkmal: Smart Drawing Assist (Snap-Funktion)

Dies ist das Herzstück von ONI GEAR PRO. Wählen Sie einfach eine Schaltfläche aus dem Panel und klicken Sie auf einen Swing Point (Punkt) im Diagramm. Das Tool zeichnet automatisch wichtige Linien für Sie. Sie müssen nicht mehr manuell nach Hochs/Tiefs suchen oder den Cursor anpassen.

  • HZ (Horizontal):

    • Zeichnet präzise horizontale Linien an den letzten Hochs/Tiefs.

  • TR (Trendlinie):

    • Verbindet automatisch zwei Punkte, um eine Trendlinie zu zeichnen.

  • CH (Kanal):

    • Zeichnet einen parallelen Kanal zusätzlich zur Trendlinie. Dieser Modus beinhaltet einen Preisberührungsalarm.

  • FB (Fibonacci-Retracement):

    • Verbindet die Start- und Endpunkte der Welle, um wichtige Retracement-Levels (38,2, 50,0, 61,8%) anzuzeigen.

  • FE (Fibonacci-Ausdehnung):

    • Legt 3 Punkte (N-Welle) fest, um Expansionsniveaus für Gewinnmitnahmen anzuzeigen.

Andere Funktionen

1. Multi-Timeframe-Trend-Panel

  • Zeigt die Trendrichtung (Auf=Blau, Ab=Rot) für 7 Zeitrahmen (M1 bis D1) an.

  • Wechseln Sie sofort den Zeitrahmen des Charts, indem Sie auf die Schaltflächen des Panels klicken.

  • Zeigt deutlich an, ob sich das aktuelle Diagramm in einer Kauf- oder Verkaufsposition befindet.

2. Intelligente Multi-Währungs-Watchlist

  • Automatische Erkennung von Suffixen: Korrigiert automatisch die maklerspezifischen Suffixe (Eingabe USDJPY usw. ist in Ordnung).

  • Ladezustand: Die Schaltflächen werden grau, während Daten geladen werden, und leuchten in der Trendfarbe auf, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

  • Währungsumschaltung mit einem Klick für schnelle Überwachung.

3. Marktstruktur-Visualisierung

  • Swing High/Low: Erkennt signifikante Hochs/Tiefs und kennzeichnet die Bedeutung mit Punktgrößen.

  • Zickzack-Linie: Visualisiert Wellen, um die Trendstruktur zu verdeutlichen.

  • Erkennung von Mustern: Erkennt und zeigt automatisch Squeeze-Situationen wie Dreiecke an.

4. Alarmfunktionen

  • Alarme bei Trendwechsel (Break).

  • Preisberührungsalarme für Linien, die im CH (Channel) Modus gezeichnet wurden.

  • Unterstützt Pop-ups, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen.

■ Parameter

=== HAUPT / VISUELL ===

  • InpPanelX , InpPanelY : Koordinaten der Bedienfeldposition.

  • InpShowDots : Ein-/Ausblenden der Swing Point Dots.

  • InpStartZigZag : Anfangszustand der Zickzacklinien.

=== WATCHLIST ===

  • InpWatchList : Eingabe der zu überwachenden Währungspaare, getrennt durch Kommata (z.B. USDJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,XAUUSD ).

=== FARBEN ===

  • Die Farben des Themas (Farbe oben, Farbe unten, Hintergrund usw.) sind vollständig anpassbar.

■ Wie zu verwenden

  1. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf Ihren Chart.

  2. Überprüfen Sie die allgemeine Trendrichtung im Panel.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche für das Werkzeug, das Sie zeichnen möchten (z. B. FB), um es einzuschalten.

  4. Klicken Sie auf einen "Big Dot" (Hoch/Tief) im Chart.

  5. Das Werkzeug erkennt die Punkte und zeichnet automatisch präzise Linien. Sie können den gesamten Verlauf sofort erfassen.

Laden Sie zunächst die Demoversion herunter und überzeugen Sie sich selbst von diesem "sofortigen Komfort".

■ Haftungsausschluss

Bei diesem Tool handelt es sich um einen Indikator, der zur Unterstützung der Chartanalyse entwickelt wurde und keine Garantie für zukünftige Gewinne bietet. Der Margenhandel mit Devisen (FX) und andere Transaktionen mit Finanzinstrumenten beinhalten das Risiko von Verlusten aufgrund von Preisschwankungen. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung dieses Tools ergeben. Endgültige Investitionsentscheidungen müssen auf eigenes Risiko getroffen werden.


