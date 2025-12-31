SHOGUN TRADE PRO

[Einführungs-Sonderangebot]



Wir bieten dieses Produkt derzeit zu einem speziellen Einführungspreis von $39 an. (Bitte beachten Sie: Der Preis wird in zukünftigen Updates je nach Verkaufsvolumen steigen. Dies ist der niedrigste verfügbare Preis).

[Geschichte des Entwicklers: Von der Verwirrung zur Klarheit] Ich



gestehe: Ich war ein typischer "Heiliger Gral-Sucher". Angelockt durch süße Versprechungen von "90 % Gewinnraten", kaufte ich unzählige Indikatoren, doch mein Kontostand schrumpfte immer weiter. Die Charts sahen für mich wie ein zufälliges Chaos aus, und jedes Mal, wenn ich daran dachte, einen Handel einzugehen, war ich von Angst gelähmt.

Eines Tages wurde es mir klar: "Solange ich mich auf ein Blackbox-Tool verlasse, das von jemand anderem entwickelt wurde, werde ich nie wirklich gewinnen.

Von diesem Moment an änderte sich alles. Ich hörte auf zu handeln und begann zu lernen. Ich vertiefte mich in die Grundprinzipien des Marktes(Dow-Theorie) und in die Programmierkenntnisse(MQL5), um sie zu visualisieren. "Was ist eine Logik, der ich mit meinem eigenen Geld wirklich vertrauen kann?" Tag für Tag schrieb ich Code, führte Backtests durch und überprüfte die Ergebnisse in Live-Märkten.

Nach Jahren des Kampfes und der Verfeinerung stellte ich schließlich "SHOGUN TRADE PRO" fertig . Ursprünglich nicht für den Verkauf, sondern für mein eigenes Überleben auf dem Markt entwickelt, repräsentiert dieses System meine persönliche "Klasse S" (Höchster Standard) Logik.

[Viele Händler verlieren sich im kurzfristigen Lärm der Charts, kämpfen lokale Scharmützel und verpassen den Ausgang des Krieges. SHOGUN TRADE PRO verwandelt Sie von einem Fußsoldaten an der Front in einen General(Shogun), der das gesamte Schlachtfeld von oben überblickt.

Auf der Grundlage der Dow-Theorie filtert es das Marktrauschen heraus und visualisiert die wahre Trendstruktur. "Wohin fließt das Geld?" "Wo wird die Menge in Panik geraten?" Mit diesem Tool werden die Antworten auf Ihrem Chart deutlich.

[5 detaillierte Vorteile von SHOGUN TRADE]



1. Identifizieren Sie sofort die "goldene" Gelegenheit mit der Multi-Timeframe-Analyse Um am Devisenmarkt zu gewinnen, müssen Sie mehrere Zeitrahmen analysieren, aber das ständige Wechseln der Charts führt zu einer "Analyse-Lähmung". Das Commander Dashboard von SHOGUN überwacht Trends von M1 bis D1 in Echtzeit.

Ansicht aus der Vogelperspektive: Ein kurzer Blick genügt, um zu erkennen, ob sich der Markt in einem Trend oder einer Schwankung befindet.

GOLDEN SYNC: Wenn die Trends der von Ihnen ausgewählten Zeitrahmen (z.B. M15, H1, H4) perfekt aufeinander abgestimmt sind, wird der Hintergrund des Panels GOLD. Dieser visuelle Hinweis signalisiert den Moment der höchsten Wahrscheinlichkeit - wenn der langfristige Trend und das kurzfristige Momentum übereinstimmen. Es ist nicht nötig, die Charts zu wechseln; wenn das Panel Gold leuchtet, ist es an der Zeit zuzuschlagen.

2. Vermeiden Sie falsche Signale und folgen Sie der "3. Welle" Viele Tools geben sofort bei einem hohen Ausbruch ein Signal, was zu "Käufen an der Spitze" (Fakeouts) führt. Dieses System folgt strikt der "N-Wellen"-Logik der Dow-Theorie.

Kleiner Punkt (Warnung): Erkennt Hoch/Tief-Updates, ist aber kein Einstiegssignal.

Großer Pfeil (Bestätigt): Das Signal erscheint erst, wenn der Kurs einen Pullback macht und wieder ausbricht, wodurch das "N-Shape" -Muster bestätigt wird. Damit können Sie die "Elliott Wave 3rd Wave" bestimmen , die als der profitabelste und zuverlässigste Teil eines Trends gilt.

3. "Smart Dot Action": Professionelle Analyse in Sekundenschnelle Die Hoch-/Tiefpunkte auf dem Chart sind nicht einfach nur ein Verlauf - sie sind interaktive Schaltflächen. Wählen Sie einfach einen Modus im Panel aus und klicken Sie auf einen vergangenen Punkt, um sofort komplexe Linien zu zeichnen.

One-Click Fibonacci: Zeichnet automatisch Fibonacci Retracement oder Expansion auf der letzten Welle. Es enthält eine Logik, die das Zeichnen auf ungültigen Wellen verhindert.

Ein-Klick-Trendlinie: Trendlinien und horizontale Linien rasten magnetisch am exakten Preis der Punkte ein. Dies eliminiert die Subjektivität und Fehler des manuellen Zeichnens.

4. ATR Adaptive Logik: Kein manuelles Tuning mehr Märkte verändern sich. Eine "10 Pips"-Bewegung bedeutet bei hoher Volatilität etwas anderes als bei niedriger Volatilität. Alte Indikatoren mit festen Einstellungen versagen, wenn sich das Umfeld ändert.

SHOGUN TRADE verwendet ATR (Average True Range), um die Volatilität ständig zu überwachen und passt seine Empfindlichkeit automatisch an.

Hohe Volatilität: Erweitert den Filter, um Rauschen zu vermeiden.

Geringe Volatilität: Schärft die Empfindlichkeit, um erste Bewegungen zu erfassen. Dies gewährleistet eine konsistente Leistung bei jedem Währungspaar und jeder Marktbedingung, ohne dass die Parameter manuell angepasst werden müssen.

5. "Class S" UI Experience Da es sich um ein Tool für den täglichen Gebrauch handelt, war ich von der Benutzeroberfläche besessen.

Spider-Suit-Modus: Ein dunkles Thema, das die Augen entlastet und die Konzentration verbessert.

Cooler benutzerdefinierter Modus: Vollständig anpassbare Farben, die zu Ihrem Stil passen.

Ein-Klick-Wechsel: Wechseln Sie das Thema sofort, je nach Stimmung oder Umgebung.

[Spezifikationen]



Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder höher (empfohlen, um Rauschen herauszufiltern und große Trends zu nutzen).

Paare: Alle Währungspaare, Gold, Krypto, Indizes.

Übermalen: Nicht umgestaltet (Bestätigte Pfeile bewegen sich nicht und verschwinden nicht).

Sync-Filter: Wählen Sie bestimmte Zeitrahmen, um das Goldene Signal auszulösen.

Warnungen: Pop-up, Push-Benachrichtigung (Mobile), E-Mail.

[Nachricht des Entwicklers]



Danke, dass Sie bis zum Ende gelesen haben. Ich möchte ehrlich sein: Dieses Tool ist kein "Zauberstab", und es gibt keine "Absolutheit" im Handel. Der Kauf dieses Tools wird Sie nicht sofort zum Millionär machen, während Sie schlafen.

Dieses System ist jedoch die Antwort, zu der ich nach Jahren des Ausprobierens gekommen bin. Wenn Sie jedoch die Dow-Theorie durch die "Sichtweise" dieses Tools lernen, werden Sie Handelsfähigkeiten erwerben, die ein Leben lang halten werden.

Sollten Sie auf Fehler oder Probleme stoßen, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich verspreche, sie sofort zu beheben - denn ich verwende dieses Tool jeden Tag für mein eigenes Trading. Lassen Sie uns gemeinsam den Markt meistern.