Dow Price Action Dashboard

Zur Feier der Neuveröffentlichung wird es für eine begrenzte Zeit zu einem Sonderpreis angeboten.

Viele Händler verirren sich in einem komplexen Wald von Algorithmen und haben den Blick für die wichtigste Wahrheit verloren . Viele Händler verirren sich in einem Wald komplexer Algorithmen und verlieren die wichtigste Wahrheit von allen aus den Augen: Der Preis ist König. Dieses Tool ist ein Kompass, der Sie von Ihrer "Reise auf der Suche nach dem Heiligen Gral" zurück auf den "Königsweg" der Dow-Theorie und der Price Action führt, der seit 100 Jahren funktioniert.

Fünf Hauptvorteile der Implementierung des Price Action Dashboard

Bei diesem Tool handelt es sich nicht um einen vorübergehenden Algorithmus, sondern um eine systematisierte Version der Dow-Theorie und der Price Action, den Prinzipien des Marktes. Durch seine Implementierung können Händler **die Suche nach dem "Heiligen Gral" beenden und auf der Grundlage der gleichen "Preiswahrheiten" wie die Profis handeln**.

1. physische Blockierung von Verlusten aufgrund von "Absprüngen".

Die Hauptursache dafür, dass viele Händler Geld verlieren, ist der "emotionale Einstieg", bei dem sie ungeduldig auf eine sich bewegende Kerze aufspringen.

Vorteil: Das einzigartige [READY → GO] zweistufige Authentifizierungsprotokoll dient als Schutz. Das System trennt die Phasen "READY" und "GO" klar voneinander, wodurch der Raum für Emotionen physisch eliminiert wird.

Das Ergebnis: Der Stress durch "Damaskus"-Ausbrüche und sofortige Verluste, die durch das Erreichen eines hohen Kurses verursacht werden, wird drastisch reduziert, und Sie erwerben automatisch die Geduld eines Profis, der auf den richtigen Moment wartet, um zu gewinnen.

2. die Fähigkeit, das Geld so zu verwalten, dass man vor dem Einstieg "verlieren" kann

Ein Einstieg ohne eine Ausstiegsstrategie ist kein Handel, sondern ein Glücksspiel. Viele Anfänger neigen jedoch dazu, nur an Gewinne zu denken und ihre Stop-Loss-Position zu vernachlässigen.

Vorteil: Sobald das System eingerichtet ist, zeichnet es automatisch eine theoretische Negativlinie (Ungültiger Preis) in den Chart. Der Benutzer kann sich vor dem Einstieg in den Handel ein Bild davon machen, wie viel er verlieren könnte, wenn er zu diesem Preis einsteigt.

Ergebnis: Sie können leichtsinnige Trades, die nicht dem Risiko-Ertrags-Verhältnis entsprechen, im Voraus vermeiden und verlieren Ihr wertvolles Kapital nicht durch einen "zufälligen Verlust". 3.

3. Erlangung eines "universellen Vorteils", der sich seit 100 Jahren bewährt hat

Bei Indikatoren, die komplexe mathematische Formeln verwenden, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr funktionieren, wenn sich das Marktumfeld ändert. Dieses Instrument ist jedoch anders.

Vorteile: Es basiert ausschließlich auf der "Dow-Theorie" (Aktualisierung der Hoch- und Tiefstände) und der "Candlestick-Psychologie" (Kursbewegung), die unverändert bleiben, solange die Marktteilnehmer Menschen sind.

Ergebnis: Sie können eine "lebenslange Sicht auf den Markt "** aufbauen, die Sie auch noch fünf oder zehn Jahre später nutzen können, unabhängig von vorübergehenden Marktmoden. 4.

4. Automatisiertes Umweltbewusstsein, um "den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen".

Wenn Sie sich nur auf die Candlesticks vor Ihnen konzentrieren, werden Sie von der Welle eines großen Trends verschluckt.

Vorteil: Der integrierte MTF-Mini-Chart ermöglicht es Ihnen, den Trendstatus des oberen Legs zu sehen, ohne zum Hauptbildschirm wechseln zu müssen. Darüber hinaus erkennt der ADX-Filter automatisch "unrentable Range-Märkte" und vermeidet unnötige Kämpfe.

Fazit: Sie können die eiserne Regel der Vorwärtsspannung - "Reiten Sie auf der Welle des oberen Schenkels" - natürlich ohne besonderen Aufwand praktizieren. 5.

5. Perfekte Übereinstimmung zwischen der "Überprüfung in der Vergangenheit" und dem "tatsächlichen Handel".

Viele der Phänomene des "Gewinnens in Backtests, aber nicht im wirklichen Leben" werden durch Indikator-Repaints verursacht.

Vorteil: Mit der 100% No-Repaint-Garantie sind die Zeichen im Chart dauerhaft fixiert.

Ergebnis: Die Ergebnisse vergangener Chart-Validierungen werden direkt in zukünftige Erwartungen übersetzt, so dass Sie Lose mit Vertrauen und ohne Zweifel platzieren können.

Zusammenfassung: Das Authentic Price Action Dashboard ist ein Wendepunkt.

Bei diesem Tool geht es nicht darum, einen Zauberstab zu kaufen. Es geht darum, die Disziplin und die Marktansichten eines professionellen Händlers in Ihren Charts zu haben. Das System unterstützt Ihre Entwicklung zu einem Trader, der ohne Zögern, Ungeduld und Angst Gewinne anhäufen kann, indem er diese "Emotionen" an das System auslagert.

Sind Sie bereit, aus dem Labyrinth der komplizierten Indikatoren auszusteigen ?

Laden Sie zunächst die Demoversion herunter, um sich von der Einfachheit und der Kraft des Handels zu überzeugen, der ausschließlich auf den "Fakten" der Preisbewegung basiert.

Erleben Sie das Gefühl, natürlich und diszipliniert handeln zu können, ohne zu zögern oder ungeduldig zu sein.

Haftungsausschluss: Der Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden. Dieses Tool ist als Analysehilfe gedacht und bietet keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.