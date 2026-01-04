Katana Special Edition MT5

~ Wield the "Golden Strike" Where 3 Timeframes Resonate in Unison ~

【NEUE VÖLLIGKEIT】 KATANA SPECIAL EDITION [MTF MATRIX]

【IMPORTANT: Pricing Notice】 Um den Start zu feiern, ist dieses Produkt derzeit zum "niedrigsten Startpreis" erhältlich. Bitte beachten Sie, dass wir den Preis ohne vorherige Ankündigung auf das Standardniveau anheben können, wenn die Popularität wächst und Updates veröffentlicht werden. Bevor Sie es bereuen, diese Gelegenheit verpasst zu haben, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Entscheidung "JETZT" zu treffen, solange die Bedingungen noch am besten sind.

【Die "Ultimative Evolution" - Die Überwindung des MT4-Vermächtnisses】

Wir haben die Design-Philosophie der MT4-Version von "KATANA", die von vielen Händlern geliebt wurde, übernommen und ihr Potenzial mit der überlegenen Verarbeitungsleistung der MT5-Plattform der nächsten Generation vollständig entfesselt.

Erschütternde Geschwindigkeitslimits: Komplexe Multi-Timeframe-Berechnungen, die auf MT4 schwerfällig waren, werden jetzt auf MT5 sofort und mühelos verarbeitet.

Einführung des "GOLDEN STRIKE": Wir haben die "Gleichzeitige Überwachung aller Timeframes (M1-D1)" realisiert - ein Kunststück, das mit MT4-Spezifikationen unmöglich war.

Präzision neu aufgebaut: Die interne Logik wurde von Grund auf neu aufgebaut, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Dies ist nicht nur ein Versions-Update. Es handelt sich um die "vollständige Form", die von den Zwängen der Vergangenheit befreit wurde und sich zu dem entwickelt hat, was sie immer sein sollte.

【CONCEPT: Sever the Doubt. Cut Through the Market.】

Die Tage, an denen Sie Ihre Charts öffnen und sich frustriert über widersprüchliche Indikatoren den Kopf zerbrechen, sind vorbei.

KATANA SPECIAL EDITION ist nicht nur ein Signalwerkzeug. Es ist ein professionelles strategisches Cockpit, das das "Environmental Recognition" (Matrix) Auge eines Meisterhändlers unter Verwendung der neuesten Algorithmen vollständig automatisiert.

Was Sie auf dem Schlachtfeld des Marktes gewinnen, ist nicht "Vermutung", sondern "Überzeugung". Die wie ein feines Schwert geschärfte Price Action Logic trennt das Rauschen ab und brennt nur die "Gewinnformel, bei der alle Zeitrahmen perfekt synchronisiert sind" in Ihre Netzhaut ein.

5 überwältigende Vorteile der KATANA SPECIAL EDITION

Dieses Tool visualisiert den "Denkprozess eines Profi-Händlers".

1. Der Ironclad-Matrix-Filter, der ein "3-dimensionales Heiligtum" sichert

Auf einem einzigen Zeitrahmen zu kämpfen ist, als würde man ein Schlachtfeld ohne Karte betreten. Dieses Werkzeug ist mit einer einzigartigen "3-TF Matrix Engine" ausgestattet . Es zielt nur auf den genauen Zeitpunkt ab, an dem drei Vektoren - "Aktueller Balken (Taktik)", "Überwachungsbalken (Strategie)" und "Langfristiger Balken (Gesamtbild)" - perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Vorteil: Physikalische Blockierung von "Fake-outs", die durch Umkehrungen auf höheren Zeitebenen und "Whipsaws" in Marktbereichen verursacht werden.

Ergebnis: Sie werden zu einem Scharfschützen, der nur in der "Kill Zone" abdrückt, wo die Gewinnwahrscheinlichkeit am größten ist.

2. Die Wirkung des ultimativen Signals: "GOLDEN STRIKE"

Wenn die Klarheit über die Standard-3-Punkte-Ausrichtung hinausgeht, geschieht ein Wunder. Wenn ALLE höheren Zeitrahmen von M1 bis D1 in dieselbe Richtung weisen, geht das System in den "GOLDEN STRIKE"-Modus über. Der Text auf dem Panel leuchtet "GOLD" und signalisiert die Ankunft einer massiven Welle dort, wo sich der Markt am weitesten ausdehnt.

Vorteil: Sie können den "Vitalpunkt des Marktes", an dem institutionelle Händler ihre Gelder einzahlen, visuell wahrnehmen.

Ergebnis: Anstatt ängstlich einzusteigen, können Sie Ihre Positionen mit überwältigender Sicherheit halten und auf dem "Rücken des Marktes" reiten.

3. Schnellste Preisaktionslogik: Kein "Lag" erlaubt

Wenn sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen, ist die Bewegung oft schon vorbei. KATANA wendet die "FAST Logic" an, die die Candlestick-Formation (High/Low Breaks) direkt überwacht. Sie erfasst Veränderungen in der Marktstruktur (Ausbrüche) mehrere Takte, bevor Standardindikatoren reagieren.

Vorteil: Sie können nicht am "Head and Tail" einsteigen, sondern am "Body (The Initial Move)" , wo der größte Gewinn liegt.

Ergebnis: Realisiert "Schöne Trades mit minimalem Schaden", die den Gewinn maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren.

4. Visuelle Assistenzfunktion zur Beseitigung von Hesitation (Einstiegslinie)

In dem Moment, in dem ein Pfeil erscheint, wird die "Break Line", die die Grundlage für das Signal bildete, automatisch im Chart eingezeichnet. Dies ist kein Hilfsmittel, um gedankenlos zu folgen. Der Chart sagt Ihnen, warum Sie dort zuschlagen.

Vorteil: Ermöglicht ein diskretionäres Urteil auf Profi-Ebene, das auf "Retests" (Pullbacks/Rückschläge) zur Linie abzielt.

Ergebnis: Da diese Linie als zukünftige Unterstützung/Widerstand fungiert, werden Ihre Ziele für Take Profit und Stop Loss klar.

5. Absolutes Vertrauen: 100 % Nicht-Repositionierung

Bei den Standardeinstellungen werden die Signale bei geschlossenen Bars NIE neu gezeichnet. Es gibt kein betrügerisches Verhalten, bei dem "Zeichen bequem später verschwinden". Die Ergebnisse früherer Chartüberprüfungen lassen sich direkt auf die Echtzeitleistung übertragen.

Vorteil: Sie können weiterhin auf der Grundlage statistischer Daten handeln, nicht auf der Grundlage vager Empfindungen.

Ergebnis: "Konsistenz" und "Disziplin" werden in Ihrem Handel geboren und stabilisieren Ihr Geldmanagement dramatisch.

【CONCLUSION】 Dies ist eine "Waffe", die Ihre Sicht auf den Handel verändert.

KATANA SPECIAL EDITION zu besitzen bedeutet mehr als nur ein Werkzeug zu kaufen. Es bedeutet, eine "klare Vision" zu erwerben , die chaotische Chartdaten in "gewinnbringende Muster" filtert, die es Ihnen erlauben, ohne zu zögern einzusteigen.

Stellen Sie sich das vor. Der Moment, in dem der "Katana"-Monitor in der Ecke Ihres Charts aufleuchtet und drei Zeitrahmen an ihrem Platz einrasten. Der Moment, in dem sich das Gewicht des Marktes in eine Richtung verlagert und die Kerzen sich zu dehnen beginnen.

Worte haben ihre Grenzen. Sie müssen diese Schärfe direkt auf Ihrem MT5 erleben.

【Endlich: To You, Facing the Market】

Der Handel kann ein einsamer Kampf sein. Es gibt Nächte, in denen man nach einer Pechsträhne das Vertrauen verliert. Wenn man jedoch eine zuverlässige "Waffe" hat, verwandelt sich diese Angst in "Zuversicht".

Ich bin überzeugt. Dieses weiterentwickelte KATANA wird nicht nur den Lärm auf den Charts, sondern auch den "Zweifel" in Ihrem Herzen ausschalten.

Ein befriedigender Handel, bei dem Sie sagen können: "Ich bin froh, dass ich eingestiegen bin." Ich hoffe, dass solche Momente ab morgen zu Ihrer täglichen Realität werden.

Sind Sie bereit? Schnallen Sie sich dieses "Katana" um die Hüfte und treten Sie mit Zuversicht in die Welt des Marktes ein. Ich unterstütze Sie aufrichtig in Ihrem wunderbaren Handelsleben.